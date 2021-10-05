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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
Авторский пост
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- У тебя в ванной два полотенца с буквами "М" и "Ж". Я вытерла лицо тем которое с буквой "Ж", я правильно сделала -ведь это женское полотенце?
- Хм... Вообще-то, с буквой "М" -это полотенце для морды...
ГРЕХОПАДЕНИЕ - поэтому так и называется, что особо париться не нужно, все своим чередом идет и даже "помогут"...
Значение философии недооценено в бытовом сознании. Философы в 18 веке сформировали законы логики которые лежат в основе любой науки.
1. Моральная травма которую может получить енот если скажет ДА, а парень потом даст задний ход.
2. Если прохожие увидевшие данную сцену вызовут полицию, то сколько лет дадут чуваку за зоофилию?
Я вот хочу себе к участку докупить, стоит она 25 тыщ р за сотку у нас, всего там 8 соток свободной земли.
И не надо быть миллионером
Чувак землю В ГОРШОК для цветов покупает...
Чувак сарказмирует на тему покупки земли вообще.
Имея в виду что землю(участок земли) могут купить только миллионеры
Ну вот для своих цветочков ничего не жалко!