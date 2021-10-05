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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
05 октября 2021 08:39
Метки: Юмор   картинки   приколы   
25043
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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35  комментариев
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8k
Самка Хорька 2 дня назад
Конечно! Он же тебе стирал и посуду мыл, бессердечная ты скотина!
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850
Анна Анна День назад
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850
Анна Анна День назад
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2k
Егор Попов День назад
Нуууу.... А вообще-то... Ну я не знаю как это по-другому объяснить. Скорее готовлюсь переключиться с одного стресса на другой и наслаждаюсь промежуточным безстрессовым состоянием.
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184k
WOLF День назад
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3k
portroy 2 дня назад
Я этим летом тоже 2 месяца с переломом "на позитиве" отходил. Было не смешно...
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14k
Михаил Гривин 2 дня назад
Берешь полотенце за центр, вытираешь голову. Краями вытираешь всё остальное. Стыдно таких азов не знать.
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62
Михаил Андреев 2 дня назад
4 пункт.

ГРЕХОПАДЕНИЕ - поэтому так и называется, что особо париться не нужно, все своим чередом идет и даже "помогут"...

Значение философии недооценено в бытовом сознании. Философы в 18 веке сформировали законы логики которые лежат в основе любой науки.
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281
Vadim Balabanov 2 дня назад
Енот уже подумывает за сколько он может загнать это кольцо.
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7k
Elena Ki 2 дня назад
Не подскажете, где в стоматологии можно УВИДЕТЬ РАССКАЗЫ?
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12k
Сергей 2 дня назад
Первое фото напомнило!:)
Ссылка youtu.be
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12k
Сергей 2 дня назад
Парень уже перед просмотром меню махнулся с девкой местами ближе к выходу!:)
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0
Александр 2 дня назад
У кота (на последней) на лапке печальный медведь...
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11k
Хью́берт 2 дня назад
Реклама микроволновки.
Ссылка youtu.be
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2k
salim777 2 дня назад
Поосторожнее с енотиком. Если он хапнет колечко (а он его хапнет), то ты его в жизни не догонишь, а если и догонишь всё равно кольцо не вернешь. Он его или по дороге заныкает или проглотит. Лучше использовать тренировочное колечко. От пивной банки например.
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6k
Константин Безумов 2 дня назад
Смотря какую землю и где ты хочешь её купить, миллионер блин.
Я вот хочу себе к участку докупить, стоит она 25 тыщ р за сотку у нас, всего там 8 соток свободной земли.
И не надо быть миллионером
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