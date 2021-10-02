«Прядильные дома», «хористки» и другие особенности продажной любви в Российской империи

«Прядильные дома» как метод перевоспитания Царь Петр Алексеевич привез на Русь множество европейских специалистов: моряков, солдат, судостроителей, архитекторов и лекарей. Вслед за ними в страну хлынули те, без кого невозможна настоящая европейская жизнь: повара, винокуры, прислуга и, конечно, проститутки. ==Нет ничего удивительного в том, что первым центром продажной любви в империи стала именно Немецкая слобода в Москве – место компактного проживания иностранцев. Здесь, на берегах Яузы, немцы, голландцы, французы и англичане организовали свой быт по образу и подобию европейского. Жизнь тут разительно отличалась от привычной русскому человеку и нравилось это далеко не всем. ==Сам Петр, радовавшийся всему свежему и новому был озадачен тем, насколько широко начали распространяться в народе, а главное, в армии «дурные болезни». Пьянство было неразрывно связано с блудом и это становилось опасным для молодого, реформированного войска. В 1697 году в письме ярославскому воеводе Степану Траханиотову царь строго наказывал: «Беречь накрепко, чтобы в городе, на посаде, и в уезде… и в деревнях корчем, и бл*дни, и табаку ни у кого не было». ==Это уже говорит о том, что пороки покинули Немецкую слободу и пределы столицы и достигли других мест империи. В армии, где были свои лекари, пользовавшие служилых бесплатно, в 1716 году появилось новое правило – господ офицеров «которые наживают себе болезни французские» лечить только за их счет. Правда, лечение в те времена было все равно специфическое.