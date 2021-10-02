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«Прядильные дома», «хористки» и другие особенности продажной любви в Российской империи

«Прядильные дома», «хористки» и другие особенности продажной любви в Российской империи (9 фото)

Автор:
02 октября 2021 17:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Прядильные дома   Хористки   продажная любовь   
1009
9

Проституцию называют древнейшей профессией и, скорее всего, это утверждение недалеко от истины. Но в разных частях света в разные эпохи продажная любовь имела свои характерные особенности, связанные с религией, менталитетом и, разумеется, с действующими законами. Мы расскажем, как работали профессиональные путаны в Российской империи, начиная с петровских времен, и до прихода советской власти. (Осторожно! Взрослый контент).

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Метки: Прядильные дома   Хористки   продажная любовь   
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35k
kalinser 3 часа назад
теперь это "светские львицы"
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Hairy. 2 часа назад
А можно всех посмотреть?
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Гур 3 часа назад
Назарет, какой у тебя широкий круг интересов, однако...От Кремля и РенТвшного бреда до проституток
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