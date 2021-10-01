Топ-40 книг о путешествиях

Книги о путешествиях – это удивительная возможность окунуться в другой мир. С помощью авторов мы можем узнать об обычаях и традициях других народов, познакомиться с культурными особенностями, попробовать рецепты национальных блюд, изучить географию и многое другое.
В нашей сегодняшней статье мы собрали список из 40 таких разных и не похожих друг на друга книг, которые объединены общей идеей – жажда к путешествиям и открытие нового. В нашей подборке Вы найдете книги последних лет и настоящую классику, отечественных авторов и зарубежных. Пожалуй, каждый здесь сможет почерпнуть для себя что-то интересное и подобрать художественное произведение на свой вкус.
1.Земля Кочевников. Джессика Брудер
Это новейший роман уже успел обратить на себя внимание не только книголюбов, но и любителей кино. По книге был снят фильм, который стал лучшим фильмом года по версии Оскар-2021. Автор книги путешествует по дорогам Америки и встречает совершенно уникальных людей, которые по воле судьбы оказались этакими современными кочевниками, живущими в своем фургоне, который и стал их домом. И книга, и фильм получили массу восторженных отзывов и стали бестселлерами.
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2.Вокруг света за 80 дней. Жюль Верн
Книга является классической зарубежной прозой и, как все книги Жюля Верна, полна приключений и доброго авантюризма. Как несложно догадаться из названия книги, главный герой попытается обогнуть Землю за 80 дней, при этом испытав на себе массу препятствий, но и получив массу впечатлений.
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3.Приеду к обеду. Мои истории с моей географией. Екатерина Рождественская
Это книга о путешествиях и гастрономии от известного арт-фотографа Екатерины Рождественской, дочери знаменитого поэта Роберта Рождественского. В своей книги Екатерина рассказывает только о тех местах, в которых побывала лично, о том, какую пробовала еду, с какими людьми знакомилась и что нового и удивительного подчерпнула для себя в этих поездках. Книга легкая, ироничная и содержит множество интересных рецептов, привезенных из разных стран мира.
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4.Япония по контракту. Людмила Фионова
Если японский менталитет кажется Вам загадочным, а японская культура – чем-то непостижимым, тогда эта книга приоткроет Вам завесу тайны глазами соотечественницы, которая оказалась в стране восходящего солнца по работе. Прочитав книгу, Вы сделаете для себя множество открытий, а также познакомитесь с жителями Японии совершенно разных профессий. Япония по контракту – этакий взгляд иностранки на повседневную жизнь в Японии, описанную очень тонко и с большим уважением к менталитету и культуре.
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5.Франция изнутри. Анастасия Соколова-Буалле
Франция у многих ассоциируется с очарованием, сладкой жизнью, утонченностью и раскрепощенностью. А какая она – Франция изнутри? Данная книга нашей соотечественницы, которая уже почти 10 лет живет во Франции, приоткроет завесу тайны. Привычки французов, воспитание, образование, досуг, гастрономия, стиль и многое другое освещаются в данной книге и полностью окунают Вас в атмосферу этой притягательной страны.
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6.Вкус итальянской осени. Кофе, тайны и туманы. Юлия Евдокимова
Лозунгом книги может стать фраза «Регионы и рецепты», поскольку автор проведет Вас дорогами по малоизвестным областям Италии, и каждое такое путешествие, будь то Лигурия или Базиликата, Апулия или Тоскана, будет сопровождаться кулинарными открытиями. Книга получила множество восторженных отзывов, как и другие работы Юлии Евдокимовой, пронизанные духом и настроением той страны, о которой она пишет.
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7.Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны Северной Италии. Юлия Евдокимова
Вкусная Венеция – это ещё одна работа Юлии Евдокимовой об Италии. Автор решила посвятить Венеции отдельную книгу, поскольку город и регион в целом, в значительной степени отличается от остальной Италии, в особенности от того, что касается гастрономии. Книга изобилует фотографиями, рецептами и романтикой местных легенд.
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8.Одноэтажная Америка. Илья Ильф и Евгений Петров
Хотя книга была написана более 100 лет, она до сих пор считается лучшим путеводителем по США. Авторы проехали страну на авто с востока на запад, увидели главные города и природные красоты, а также познакомились со многими людьми, что позволило им составить удивительно точное описание менталитета и культуры Америки. Одноэтажная Америка – это классика, актуальная и сегодня.
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9.На берегах Босфора. Эсмира Исмаилова
На берегах Бофора – это туристический и кулинарный путеводитель о завораживающем городе под названием Стамбул. Книга позволит Вам окунуться в местную атмосферу, прочувствовать колорит, при этом Вас приятно удивит художественное описание достопримечательностей города, а рецепты местных блюд и вовсе не оставят равнодушными. И даже если Вы уже бывали в Стамбуле, книга непременно откроет Вам нечто новое об этом городе.
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10.Семь лет в Тибете. Генрих Харрер
Это автобиографическая история австрийского альпиниста, попавшего в затерянный мир Тибета. Книга не столько о приключениях, сколько о духовных исканиях, при этом в романе подробно описываются расклад жизни Далай-Ламы, традиции тибетцев, их законы. Книга была экранизирована, но получила довольно спорные отзывы.
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11.Роман с Грецией. Путешествие в страну солнца и оливок. Мэри Норрис
Книга будет интересна тем читателям, которые интересуются историей, языком и культурой Греции. Значительная часть книги уделена греческому языку, автор подробно рассказывает о том, как пыталась постичь этот удивительный и мелодичный язык. Также в книге затрагиваются такие темы, как мифология, менталитет, тонкости культуры этой уникальной страны.
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12.Пешком по Москве. Михаил Жебрак
Эта книга – прекрасный иллюстрированный путеводитель по Москве с цветным контентом внутри от автора многих очерков о путешествиях Михаила Жебрака. Из книги Вы узнаете об эпохах, творцах и жильцах города, познакомитесь с самыми яркими периодами в истории Москвы, и удивитесь, какой может быть необычной архитектура российской столицы.
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13.Ра. Тур Хейердал
Ра – это настоящий дневник путешественника, рассказывающий о морских приключениях и опровергающий известные теории о первых путешествиях и открытиях. Книгу оценят по достоинству читатели, которые предпочитают приключенческий жанр всем остальным. Это правдивая история норвежского путешественника Тур Хейердала, который совершил свое знаменитое приключение на лайнере под названием Ра, а что именно на нем произошло, узнаете, прочитав книгу.
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14.Автостопом по России. Наталья Корнева
Путешествия по России не менее занимательны, чем заграничные поездки, и в этом читателей решила убедить автор книги Наталья Корнева, которая сама лично совершила путешествие автостопом через всю Россию. 20 посещенных городов и несметное количество впечатлений – вот, о чем готова рассказать Наталья. Маршрут её пролегал, ни много, ни мало, из Санкт-Петербурга во Владивосток.
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15.Тропами Пилигрима. Пешком по Индии. Михаил Юровский
Автор произведения знает об Индии не понаслышке, ведь он сам своими ногами, на попутках и почти без денег, преодолел расстояние от Ганга до Дели. В своей книге Михаил Юровский делится интересными заметками и претендует на то, чтобы рассказать о стране без стереотипов, о которых мы привыкли слышать при упоминании об Индии.
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16.Хождение за три моря. Афанасий Никитин
Ещё одна книга о путешествии в Индию, но уже ставшая классикой. Хождение за три моря – это, без преувеличения, великое путешествие, которое было совершено российским купцом ещё в середине 15 века. Здесь Вам и географические открытия, и тонкости восточной культуры, и прекрасные иллюстрации, которыми снабжена книга. Из книги Вы узнаете не только о путешествии самого Афанасия Никитина, но и о приключениях других купцов того времени.
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17.Путешествие на Кон-Тики. Тур Хейердал
Норвежский первооткрыватель не скупится на описание своих морских приключений. И в этот раз, в своей книге Путешествие на Кон-Тики он отправляется от берегов Южной Америки в поиске новых впечатлений и попутного ветра. Осторожно! Книга пробуждает любопытство и непреодолимое желание отправиться в путешествие по экзотическим местам. Данное произведение будет одинаково интересно, как взрослым, так и детям, а именно всем тем, кто предпочитает приключенческий жанр в прозе.
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18.Что такое Перу. Петр Романов
Юмор, занимательные факты, непридуманные истории – вот как можно описать данную книгу о Перу. Автором произведения является Петр Романов, который много лет проработал в этой удивительной стране, а в своей книге он решил описать одно из своих путешествий по Перу, в котором он успел проехать вдоль Тихого океана, подняться в Анды и пожить в сельве. На всем протяжении пути его сопровождал местный индеец и бессменный четвероногий друг.
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19.Что такое Мадейра. Андрей Остальский
Мадейра – удивительный португальский остров, затерянный в водах Атлантики. О Мадейре до сих пор известно не так много, и то, что известный публицист Андрей Остальский взялся за описание этого острова, — большая удача. В книге Вы найдете массу полезной практической информации, описание местных достопримечательностей, заметки об истории острова, а также рассказы о традициях и нравах местных жителей.
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20.Что такое Великобритания. Андрей Остальский
Эта книга – неплохая энциклопедия жизни в Великобритании, а автором её является известный журналист и публицист, проживший на туманном Альбионе большую часть своей жизни. Автор с удивительной любовью к стране описал её особенности, познакомил читателя с местными жителями и колоритными персонажами и поделился секретами, о которых может знать только человек, который много лет прожил в стране. Настоящая находка для англомана!
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21.Великолепная Прага. Город золотого волшебства. Юлия Евдокимова
Эта книга – два в одном – рассказ о великолепной Праге и замечательном Будапеште. Автор с удовольствием поделится историческими зарисовками, легендами и преданиями, своими собственными впечатлениями и, конечно же, рецептами. А гастрономия и в Праге, и в Будапеште, ни на что не похожа и вызывает множество восторгов у абсолютного большинства путешественников.
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22.Испания со вкусом солнца. Гаспачо печального рыцаря. Юлия Евдокимова
Данная книга – это увлекательное путешествие, в котором автор сделала множество гастрономических открытий. Неизведанная Испания приоткроет Вам свои тайны, и вы познакомитесь с такими регионами страны, как Галисия, Кастилия, Андалусия и другими. Данное произведение, как и другие книги Юлии Евдокимовой, наполнено самыми разноплановыми историями и снабжено большим количеством рецептов местной кухни.
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23.Галопом по вкусным Европам. Большое кулинарное путешествие. Инна Метельская-Шереметьева
Сама автор называет свою книгу большим кулинарным путешествием, и действительно, основную часть рассказа занимают невероятные рецепты блюд стран Европы. Книга легкая, настроенческая, написана с добрым юмором и большим уважением к увиденным местам и местной кухне. Галопом Вы пробежитесь вместе с автором по таким странам, как Албания, Австрия, Болгария, Бельгия, Венгрия, Норвегия, Великобритания, Германия, Голландия, Италия, Испания, Греция и многим другим.
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24.Под солнцем Тосканы. Фрэнсис Мэйес
Книга довольна известна, поскольку по ней был поставлен одноименный фильм, который снискал немалую популярность. Если Вы ещё не видели фильм, то непременно сначала прочтите книгу! Она позволит проникнуться совершенно особенной атмосферой Тосканы и её очарованием. А сюжет книги незамысловат – в глухую тосканскую деревеньку сбегает молодая американка из мегаполиса и пытается освежить свои мысли и найти смысл жизни в сельской глубинке.
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25.В ледяных просторах. Записки полярника. Николай Пинегин
Эта книга о великом путешествии русской экспедиции к Северному полюсу под командованием Г. Я. Седова, в котором участвовал и автор – Николай Пинегин, молодой на тот момент писатель и художник. Книга уникальная, снабжена оригинальными иллюстрациями из того самого похода, а ещё дополнена рассказом об экспедиции под командованием Г. Л. Брусилова и снабжена биографией Георгия Седова. Книга написана в жанре мемуаров и оставляет ошеломляющее впечатление на всех любителей серии книг Великие путешествия.
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26.Азия в моем сердце. Юлия Пятницына
Книга является серией очерков о путешествиях автора по разным странам Юго-Восточной Азии, включая Китай, Индию, Филиппины и другие. В своей книге автор пытается рассказать о странах через призму историй, которые с ней случались в том или ином месте. На примере этой книги можно понять, что любое место и любой человек в твоей жизни не случайны.
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27.В дебрях Африки. Генри Мортон Стенли
Данная книга из серии Великие путешествия написана знаменитым исследователей Генри Мортоном Стенли, который предпринял невероятную экспедицию в дебри Африки к воинствующим племенам и вышел из этого приключения живым и невредимым, о чем и поведал в книге. Данное произведение рекомендуется всем, кто любит приключенческий жанр, и кто неравнодушен к Великим Географическим открытиям.
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28.Путешествие с Чарли в поисках Америки. Джон Стейнбек
Книга входит в серию зарубежной классики, ведь Джон Стейнбек считается признанным мастером. Оттого ещё интереснее, как он видит свою страну. Пожалуй, это возможность увидеть Америку глазами американца. Автор исколесит всю страну с юга на север, с востока на запад и попытается найти ответы на те вопросы, которые так давно его мучили. А поможет ему в этом путешествии верный пес Чарли.
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29.С пингвином в рюкзаке. Путешествие по Южной Америке. Том Митчелл
Это удивительная и трогательная история англичанина, который с рюкзаком за спиной отправился колесить по Южной Америке. Само по себе такое путешествие уже полно приключений и непредсказуемых событий, но тут ещё на голову автора в буквальном смысле сваливается пингвин, оказавшийся в ловушке. Автор просто не мог оставить зверька на верную погибель, и вот они уже вдвоем покоряют просторы Южной Америки.
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30.Аку-Аку. Тайна Острова Пасхи. Тур Хейердал
Остров Пасхи – что может быть отдаленнее и загадочнее? И кто бы не хотел узнать, каково это — оказаться на краю света? В это путешествие опять отправляется знаменитый норвежский исследователь Тур Хейердал, снарядив морскую экспедицию. Автору невероятно повезло окунуться в местную атмосферу, познакомиться с островитянами и разгадать некоторые загадки, которые мучили исследователей не один век.
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31.Фрегат Паллада. Иван Гончаров
Это удивительная серия очерков о морском путешествии 19 века в трех томах. В своих очерках Иван Гончаров рассказывает о таких удивительных местах, как мыс Лизарда, остров Мадейра, мыс Доброй Надежды, остров Ява, Сингапур, Гонг-Конг, Япония, Шанхай, Ликейские острова, Филиппины, и даже о своем сухопутном возвращении по Сибири. Тем ценнее эти очерки, что написаны они были по «горячим следам» путешествий.
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32.Зеленые холмы Африки. Эрнест Хемингуэй
Эрнест Хемингуэй известен своей страстью к путешествиям. Где он только не бывал за свою жизнь! В своих романах он обычно ярко и самобытно описывает места, которые посетил. Не исключением стала и его книга Зеленые холмы Африки, которая с лихвой окунет Вас в атмосферу африканского сафари и дикой природы. Книга удивительно живая, яркая и переносящая в обстоятельства повествования.
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33.Паспорт человека мира. Альберт Поделл
Только представьте на минуточку, автор данного произведения посетил все страны мира в течение своей жизни. По сути, это книга не об одной или нескольких странах, это настоящее кругосветное путешествие. Будьте готовы к тому, что автор без прикрас рассказывает о том, с чем ему пришлось столкнуться и как оригинально порой выкручиваться. Книга полна и серьезных моментов, но и не лишена иронии.
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34.Простаки за границей, или путь новых паломников. Марк Твен
В этой книге сошлось всё – яркий юмор классика, приключения, впечатления и калейдоскоп стран, который успел посетить автор, будучи ещё совсем юным журналистом. В этом списке, на минуточку, оказались такие страны, как Италия, Греция, Франция, Испания, Турция, Россия, Северная Африка, Палестина и другие. Путешествия гибельны для предрассудков – эта цитата на обложке проходит красной линией по всему сюжету произведения, а это значит, что новые открытия читателю гарантированы.
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35.Кольца Сатурна. Английское паломничество. Уинфрид Зебальд
С одной стороны, эта книга – о путешествии по английской глубинке, графству Саффолк. С другой стороны, эта книга – о путешествии во времени, поскольку автор размышляет о целых эпохах и неотвратности событий. Навряд ли данную книгу можно отнести к легкому чтиву, скорее это интеллектуальное размышление и путешествие по историческим событиям, и не только той страны, в которой он оказался.
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36.Туман над Фудзи. Елена Ронина
Данное произведение – художественный роман со всеми вытекающими обстоятельствами – характерами, событиями, личной драмой и тонкой психологией. Но главное, всё это разворачивается на фоне самобытных японских пейзажей, ведь сюжет развивается именно в этой стране. Прочитав эту книгу, Вы только слегка соприкоснетесь с уникальной японской культурой и непременно захотите узнать больше. В этом смысле, книга влюбляет в страну ненавязчиво и легко.
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37.Следующий год в Гаване. Шанель Клитон
Книга позволяет визуализировать Кубу в мельчайших деталях. При этом хорошо развит и художественный сюжет, который можно отнести к жанру семейной драмы. Если Вам хочется окунуться в эмоции и страсть, то книга подойдет идеально, а с Кубой и не может быть иначе, слишком яркая и самобытная страна.
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38.Сладкая жизнь в Париже. Дэвид Лейбовиц
Автор книги – кондитер по профессии, поэтому для него переезд в Париж – это возможность попробовать новую культуру на вкус. Не удивляйтесь, что в конце каждой главы Вы найдете кулинарный рецепт! Итак, книга расскажет Вам о том, как ест парижанин, как одевается, как ведет беседу, как добивается своего и многое другое. И даже если Вы бывали в Париже неоднократно, для себя Вы непременно подчерпнете множество новых нюансов, на которые раньше просто не обращали внимания.
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39.Огненные острова. Кулинарное путешествие по загадочной Индонезии. Элеонор Форд
Ещё одно гастрономическое путешествие с потрясающими цветными иллюстрациями и необычными рецептами. А рецепты в стране вулканов и не могут оказаться обычными. Пряности, специи и страсть – вот основные ингредиенты, которые делают кухню индонезийцев такой непохожей на другие кухни мира. Непреодолимое желание попробовать приготовить самому появится даже у тех, кто ранее не увлекался этой страной.
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40.Мои случайные страны. Екатерина Рождественская
Книга яркая и ироничная, как и другие произведения фотохудожника Екатерины Рождественской. С помощью её коротких очерков вы сможете познакомиться с такими странами, как Индия, Италия, Исландия, Франция, Шотландия, Чехия, Китай, Норвегия, Финляндия, Хорватия, Испания, Турция, Азербайджан, США, Куба и некоторыми другими. Список внушительный, не так ли? Тогда, вперед, к литературным приключениям!
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Источник:
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