Топ-40 книг о путешествиях

1.Земля Кочевников. Джессика Брудер

Это новейший роман уже успел обратить на себя внимание не только книголюбов, но и любителей кино. По книге был снят фильм, который стал лучшим фильмом года по версии Оскар-2021. Автор книги путешествует по дорогам Америки и встречает совершенно уникальных людей, которые по воле судьбы оказались этакими современными кочевниками, живущими в своем фургоне, который и стал их домом. И книга, и фильм получили массу восторженных отзывов и стали бестселлерами.

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2.Вокруг света за 80 дней. Жюль Верн

Книга является классической зарубежной прозой и, как все книги Жюля Верна, полна приключений и доброго авантюризма. Как несложно догадаться из названия книги, главный герой попытается обогнуть Землю за 80 дней, при этом испытав на себе массу препятствий, но и получив массу впечатлений.

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3.Приеду к обеду. Мои истории с моей географией. Екатерина Рождественская

Это книга о путешествиях и гастрономии от известного арт-фотографа Екатерины Рождественской, дочери знаменитого поэта Роберта Рождественского. В своей книги Екатерина рассказывает только о тех местах, в которых побывала лично, о том, какую пробовала еду, с какими людьми знакомилась и что нового и удивительного подчерпнула для себя в этих поездках. Книга легкая, ироничная и содержит множество интересных рецептов, привезенных из разных стран мира.

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4.Япония по контракту. Людмила Фионова

Если японский менталитет кажется Вам загадочным, а японская культура – чем-то непостижимым, тогда эта книга приоткроет Вам завесу тайны глазами соотечественницы, которая оказалась в стране восходящего солнца по работе. Прочитав книгу, Вы сделаете для себя множество открытий, а также познакомитесь с жителями Японии совершенно разных профессий. Япония по контракту – этакий взгляд иностранки на повседневную жизнь в Японии, описанную очень тонко и с большим уважением к менталитету и культуре.

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