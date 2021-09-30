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Насколько хорошо вы помните знаковые события, места и правителей Киевской Руси? И, да, печальная новость – кое-какие даты вспомнить всё же придётся...
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А потом до меня дошло, что это все из-за того, что нет нормальных документов, поэтому многое что додумывалось, придумывалось и адаптировалось для лучшего понимания