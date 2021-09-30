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Тест по истории Киевской Руси

Тест по истории Киевской Руси

Автор:
30 сентября 2021 10:36
Сообщество : Исторические факты
Метки: Тесты   история   история Руси   киевская русь   тест   тесты по истории   
1036
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Насколько хорошо вы помните знаковые события, места и правителей Киевской Руси? И, да, печальная новость – кое-какие даты вспомнить всё же придётся...
Сколько военных походов совершил Игорь Рюрикович на Византию?
1/8Сколько военных походов совершил Игорь Рюрикович на Византию?

upload.wikimedia.org

В каком городе умер Рюрик?
2/8В каком городе умер Рюрик?

upload.wikimedia.org

Какой год считается датой крещения Руси?
3/8Какой год считается датой крещения Руси?

upload.wikimedia.org

Каких князей канонизировали, сделав их покровителями Русской земли и "небесными помощниками" русских князей?
4/8Каких князей канонизировали, сделав их покровителями Русской земли и "небесными помощниками" русских князей?

cdnimg.rg.ru

Какое прозвище получил Ярослав Владимирович (978-1054 гг.)?
5/8Какое прозвище получил Ярослав Владимирович (978-1054 гг.)?

upload.wikimedia.org

Что такое "лествица"?
6/8Что такое "лествица"?

upload.wikimedia.org

Кто такие Чёрные клобуки?
7/8Кто такие Чёрные клобуки?

upload.wikimedia.org

Любечский съезд состоялся в 1097 году. Что он значил для Киевской Руси?
8/8Любечский съезд состоялся в 1097 году. Что он значил для Киевской Руси?

upload.wikimedia.org

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Метки: Тесты   история   история Руси   киевская русь   тест   тесты по истории   
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мемфрид 22 минуты назад
Хм. 6 из 8. Честно, лет 15 не брал в руки книги по истории. Думал, что хуже будет/)
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14k
Роберт Шекли 19 минут назад
В школе нравилось читать про историю Руси - там все было ясно и понятно. Не то, что 19 и 20 века.
А потом до меня дошло, что это все из-за того, что нет нормальных документов, поэтому многое что додумывалось, придумывалось и адаптировалось для лучшего понимания
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