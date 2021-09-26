Усик - третий боксер в истории, который стал чемпионом в двух весовых категориях

Александр Усик (19-0, 13 КО) стал третьим боксером в истории, который завоевал чемпионский титул в тяжелом и супертяжелом весе, сообщает Tribuna.com.



Ранее это удавалось только Эвандеру Холифилду (44-10, 29 КО) и Дэвиду Хэю (28-4, 26 КО).



Также Усик стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.



Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Для украинца это был третий бой в супертяжелом дивизионе.



Теперь на счету Александра 19 побед (13 - нокаутом) без поражений. Джошуа потерпел второе поражение в карьере при 24 победах. Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.