Усик - третий боксер в истории, который стал чемпионом в двух весовых категориях

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Боксеры провели долгожданный поединок.
25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) провел бой против чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
На кону стояли все титулы, которыми владел британец.
Усик победил Джошуа.
Украинец вошел в историю бокса.
25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) провел бой против чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
На кону стояли все титулы, которыми владел британец.
Усик победил Джошуа.
Украинец вошел в историю бокса.
117:112, 116:112, 115:113. УСИК - НОВЫЙ чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO! Единогласно у судей!
12 раунд. Бой завершен! В последней трехминутке Александр пропустил, но и несколько раз удачно ответил британцу комбинациями с переходом от корпуса к голове. В концовке Усик пошел вперед и почти добил Джошуа, но сил не хватило на нокдаун! Все равно блестяще!
12 раунд. Бой завершен! В последней трехминутке Александр пропустил, но и несколько раз удачно ответил британцу комбинациями с переходом от корпуса к голове. В концовке Усик пошел вперед и почти добил Джошуа, но сил не хватило на нокдаун! Все равно блестяще!
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Александр Усик (19-0, 13 КО) стал третьим боксером в истории, который завоевал чемпионский титул в тяжелом и супертяжелом весе, сообщает Tribuna.com.
Ранее это удавалось только Эвандеру Холифилду (44-10, 29 КО) и Дэвиду Хэю (28-4, 26 КО).
Также Усик стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.
Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Для украинца это был третий бой в супертяжелом дивизионе.
Теперь на счету Александра 19 побед (13 - нокаутом) без поражений. Джошуа потерпел второе поражение в карьере при 24 победах. Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
Ранее это удавалось только Эвандеру Холифилду (44-10, 29 КО) и Дэвиду Хэю (28-4, 26 КО).
Также Усик стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.
Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Для украинца это был третий бой в супертяжелом дивизионе.
Теперь на счету Александра 19 побед (13 - нокаутом) без поражений. Джошуа потерпел второе поражение в карьере при 24 победах. Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
Александр Александрович Усик (родился 17 января 1987, Симферополь, Крымская область, Украинская ССР) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (2018). Чемпион мира по 3 версиям в тяжелом весе (с 2021).
Олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), чемпион мира 2011 года (до 91 кг), чемпион Европы 2008 года (до 81 кг), неоднократный чемпион Украины среди любителей. Заслуженный мастер спорта Украины.
Лучший профессиональный боксёр 2018 года по версии спортивного телеканала ESPN, спортивных журналов Sports Illustrated и The Ring, Ассоциации журналистов Америки BWAA, изданий BoxingTalk, Yahoo Sports, WBC.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (2018). Чемпион мира по 3 версиям в тяжелом весе (с 2021).
Олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), чемпион мира 2011 года (до 91 кг), чемпион Европы 2008 года (до 81 кг), неоднократный чемпион Украины среди любителей. Заслуженный мастер спорта Украины.
Лучший профессиональный боксёр 2018 года по версии спортивного телеканала ESPN, спортивных журналов Sports Illustrated и The Ring, Ассоциации журналистов Америки BWAA, изданий BoxingTalk, Yahoo Sports, WBC.
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