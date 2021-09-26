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О шестикласснике, уране, акулах и торжестве справедливости

О шестикласснике, уране, акулах и торжестве справедливости (5 фото)

Автор:
26 сентября 2021 07:20
Метки: USS Indianapolis   Хантер Алан Скотт   шестиклассник   
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5

Один шестиклассник, по имени Хантер Алан Скотт, для проекта по истории решил почитать о гибели USS Indianapolis. Это такой довольно известный крейсер, который вёз уран для бомбы "Малыш", сброшенной на Хиросиму, и был потоплен японской подлодкой на обратном пути.

Об этом еще в фильме "Челюсти" рассказывали в той связи, что из 880 оказавшихся в воде моряков пять дней пережили только 320.

Это был единственный случай в истории Второй мировой, когда ВМФ США осудил капитана за потерю боевого корабля. Мол, надо было зигзагом идти противолодочным, а капитан Чарльз Маквей пёр напрямик.

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Так вот, шестиклассник с присущим детям обостренным чувством справедливости, заинтересовался — а действительно ли виноват капитан.


Опросил 150 человек, которые были на корабле (в 1996 году самому молодому из них было 70 лет), прочитал сотни документов и как положено молодому американцу, написал в Конгресс. Мол, так и так, капитан на мой шестикласснический взгляд не виноват в потере корабля.

Конгресс собрался (!), рассмотрел дело (!!), опросил свидетелей, в том числе командира той японской лодки (!!!) и в 2000 году оправдал капитана. Оказывается, строгого приказа ходить зигзагом у капитана не было, в условиях сильной качки противолодочные маневры были опасны, да и японец подтвердил, что маневр бы не помог — крейсер был обречен.




30 октября 2000 г. тогдашний президент Билл Клинтон подписал резолюцию Конгресса, оправдавшую Маквея. Чуть более полугода спустя тогдашний морской секретарь Гордон Ричард Ингланд очистил дело Чарльза Маквея от всех несправедливостей.


Вот такая история. Без хэппи–енда, правда, потому что капитан ещё в 1968 году застрелился. Его нашли на лужайке у дома. В одной руке он держал военно-морской револьвер, которым он застрелился, в другой-игрушечный парусник, которого его отец, сам адмирал, подарил ему в детстве.

Источник:

Метки: USS Indianapolis   Хантер Алан Скотт   шестиклассник   
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4k
au3 2 часа назад
И таки в чем мораль данной басни? Что обосрали, застрелился, но потом оправдали и сие есть триумф демократии или как?
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18k
KOSTELLO Час назад
Тот самый конгресс, который тысячи других людей обрекает на смерть, оправдал покойника.
Какая прелесть......
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15k
Граммар-наци 2 часа назад
Ой, Ваня!!!
А как же твой пресловутый "малышЬ"????
НЕ изменяй себе - поправь текст.
Будь последовательным ДО КОНЦА!!!
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