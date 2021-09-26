О шестикласснике, уране, акулах и торжестве справедливости

Один шестиклассник, по имени Хантер Алан Скотт, для проекта по истории решил почитать о гибели USS Indianapolis. Это такой довольно известный крейсер, который вёз уран для бомбы "Малыш", сброшенной на Хиросиму, и был потоплен японской подлодкой на обратном пути.

Об этом еще в фильме "Челюсти" рассказывали в той связи, что из 880 оказавшихся в воде моряков пять дней пережили только 320.