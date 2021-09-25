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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
Авторский пост
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Статуя Будды в Уси бронзовая статуя Будды высотой 88 метров на холме Линшань, около города Уси (провинция Цзянсу, Китай). Считается крупнейшей бронзовой статуей в мире.
Живи теперь с этим.