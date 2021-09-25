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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
25 сентября 2021 09:49
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1297
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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15  комментариев
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20k
hebpat 2 часа назад
когда видишь такую пряжку сразу вспоминается пословица: Когда коту нечего делать.....
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2k
O.Bender1 45 минут назад
В преддверии осеннего призыва?

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29k
ACU900 Час назад
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2k
A Час назад
Я сначала подумал, что это гигантский вок , а не телескоп))
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3k
Горожанин 2 часа назад
"Китайцы построили самый большой телескоп, а ведь могли построить церковь".

Статуя Будды в Уси бронзовая статуя Будды высотой 88 метров на холме Линшань, около города Уси (провинция Цзянсу, Китай). Считается крупнейшей бронзовой статуей в мире.

Живи теперь с этим.

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