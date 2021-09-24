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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок на сон грядущий
Авторский пост
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Люди придумывали слова, чтоб лучше понимать друг друга, а маркетологи, чтоб дороже продать. Если тебе нужен файлик, то и проси файлик, а мультифору, будешь искать до морковкиного заговения.
"Сидят 2 мужика на лавочке, семечки плюют. подходит к ниминостранец:
- Ду ю спик инглишь?
-...
- шпрехен зи дойч?
-...
- парла итальяно?
-...
- парле франсе?
-...
недождавшись ответа тот уходит. Один мужик другому:
- смотри, Василий, какой умный мужик - столько языков знает....
Другой ему:
- ну и что? помогло ему это?"
(от того и умрет :))
Хотя впрочем это совсем другая история...