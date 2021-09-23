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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Авторский пост
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В деревне бабка пошла к колодцу воды набрать. Подходит, смотрит, а от колодца местный дед идет, ведро с водой на хрен эрегированный повесил и идет, несет. Она ему
- Николаич, ты совсем чтоль дурак, что делаешь? Совсем из ума выжил!...
- Да вот, Петровна, старость, что поделаешь? Руки совсем уже слабы стали, не держат...
И если у вас обеспечена валюта, но нет такого населения, то вы - сырьевой придаток, а не страна
Если экономика сильная, а население бедное, то это экономика чужой страны, а население - рабы той страны
При этом если экономика будет сильная то и население будет богатое, потому что сильная экономика это много компаний, много налогов (а значит богатое государство и высокие ЗП бюджетников, а следом за ними и у всех остальных) А дальше уже маховик раскручивается, при богатом населении проще работать частному бизнесу, он получает больше прибыли, платит более высокую ЗП своим работникам и тд...