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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
Авторский пост
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ну "в рашке" это же не в кацапии)))
Если предыдущий перзидент согласился с названием Укараина, то терпите и хохланд.
В книге - мужик!