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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (29 фото)

Автор:
22 сентября 2021 08:52
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3539
29
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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11  комментариев
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39k
dima423 3 часа назад
Автор мой тебе совет, если делаешь такой пост с картинками, делай возможность писать комменты под каждой картинкой...смысл таких постов чтобы люди коментили и шутили сами про каждую картинку)
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3k
Максим 45 минут назад
На счет самого старого животного, а в курсе, что еще не сдохла гренландская акула возрастом 512 лет?
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184k
WOLF Час назад
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Додо так и сделали. Последний раз их видели в 17 веке.
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3k
ezhik 2 часа назад

ну "в рашке" это же не в кацапии)))
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70k
Иван 3 часа назад
Пусть довольствуются, что ученого-планетолога бабой сделали, да еще и негрой!
В книге - мужик!
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29k
ACU900 3 часа назад
Самый громкий звук это вот этот:
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28k
Игорь 3 часа назад
Я думаю что морж через какое-то время опять пойдёт топить лодки, ибо хата теперь есть, нужно туда самочку привести...

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