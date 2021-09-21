Карикатуры об актуальном по версии сайта «Бесэдер?»

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Председатель избиркома Элла Памфилова назвала позорищем, безобразием и издевательством над избирателями выдвижение двойников Бориса Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
В связи с тем, что половина рабочего дня Байдена проходит во сне, решено на два Читать далее.
Рис. Владимира Солдатова
После 40-летнего перерыва группа АББА выпустит новый альбом. По признанию музыкантов, они дожидались, пока Читать далее.
Рис. Бернара Бутона
На границе с Газой установлена новейшая противоракетная система, которая Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
Накануне Йом Кипур сотни израильтян госпитализированы из-за переедания, совершенного на Читать далее.
Фото: Арсен Даниэль. Пост. Импрессионисты. Йом Кипур 2021
Палестинская администрация резко осудила действия отпускников, бежавших из израильской тюрьмы и поставивших под угрозу всю систему Читать далее.
Рис. Бориса Эренбурга
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может я отупел с годами, но чо-то не смешно ни разу...
Бориса Эренбурга знаю, раньше уже и видел, и читал, а теперь вот что-то... "изрисовался"?...