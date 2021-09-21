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Карикатуры об актуальном по версии сайта «Бесэдер?»

Карикатуры об актуальном по версии сайта «Бесэдер?» (9 фото)

Автор:
21 сентября 2021 10:09
Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   рисунки   смешно   фото   
1314
9

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   рисунки   смешно   фото   
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269
Трубадур Час назад
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14k
Вася Александрович Полчаса назад
Автору походу всё равно, куда постить этот бред. Наверно, и на сайт Кремля переслал.
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5k
schmubu Полчаса назад
это - карикатуры?
может я отупел с годами, но чо-то не смешно ни разу...

Бориса Эренбурга знаю, раньше уже и видел, и читал, а теперь вот что-то... "изрисовался"?...
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24k
Vazari Час назад
А на мой взгляд, очень гармоничные работы, они настолько же отстойно нарисованы, насколько тупы и ослоумны. Гармония!
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41k
Прораб Час назад
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9k
Lev Asriev Час назад
23 лайка, кто все эти люди, лайкающие это говно?
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12k
хз 2 часа назад
Опять вы! Да что же вам никак канализацию не проведут - все сюда срете?!
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