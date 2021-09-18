Спаситель человечества Джон Коннор

Карьера Фёрлонга пошла под откос из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом (его задерживали за вождение без водительских прав и появление в пьяном виде в общественных местах). Как утверждается, именно из-за этого его не взяли на роль повзрослевшего Джона Коннора в «Терминаторе 3» (по другим данным, он запросил слишком большой гонорар).