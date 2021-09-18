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Спаситель человечества Джон Коннор

Спаситель человечества Джон Коннор (3 фото)

Автор:
18 сентября 2021 22:16
Метки: Джон Коннор   актеры   актеры кино   спаситель   терминатор2   
849
3

Как бы сейчас выглядел спаситель человечества. Хороший актер, запомнился по фильмам конечно же терминатор 2 и американская история иск.

Авторский пост

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Метки: Джон Коннор   актеры   актеры кино   спаситель   терминатор2   
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17  комментариев
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228
Шпут 8 часов назад
Поэтому роботы и победили
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158k
☭Cheкаво☭ 3 минуты назад
Он еще в том возрасте в этом кино снялся, потом забухал походу от ЗВЕЗДНОЙ болезни.
Где чувак чуваку мопедом по таблу шлифовал)
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158k
☭Cheкаво☭ 13 минут назад
У нас БОМЖи в "святых 90-х"-на вокзалах приличней выглядели)
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
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3k
Александр 2 часа назад
Развалина.
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13k
Паша Эмильевич 5 часов назад
А что ж такой пост куцый? Пару строк...
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6k
Matthew Hopkins 5 часов назад
С эти все ясно: алкаш
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423
Rimil Tumirov 6 часов назад
новы тренд так футболку носить
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28k
Игорь 8 часов назад
Ну как так-то? Ведь он же мог, я точно знаю, что он мог делать "Easy money"...
Ссылка www.youtube.com
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12k
Вася 8 часов назад
футболка наизнанку прикольно.. так он ещё и русский ? круто
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17k
babuby 8 часов назад
американская история иск? Думаю дальше и читать не стОит.
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sokrat72

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