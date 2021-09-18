Спаситель человечества Джон Коннор

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Как бы сейчас выглядел спаситель человечества. Хороший актер, запомнился по фильмам конечно же терминатор 2 и американская история иск.
Эдвард Уолтер Ферлонг родился 2 августа 1977 года, в Глендэйле (Калифорния, США). Американский актёр, но также занимается музыкой. Эдвард - наполовину мексиканец (по матери), наполовину русский (по отцу).
Карьера Фёрлонга пошла под откос из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом (его задерживали за вождение без водительских прав и появление в пьяном виде в общественных местах). Как утверждается, именно из-за этого его не взяли на роль повзрослевшего Джона Коннора в «Терминаторе 3» (по другим данным, он запросил слишком большой гонорар).
Авторский пост
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Где чувак чуваку мопедом по таблу шлифовал)
а ещё лучше пересмотри фильм.
неплохая картина
Может ты и нашёл, может и смотрел, но я ни грибочками не балуюсь, ни наркотой, поэтому для меня сие творение разума, увы недоступно.