Весёлые картинки часть 16

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У берёз и сосен тихо бродит осень, чтобы было потеплее пить с тобой не бросим.
В Венеции состоялась премьера первого фильма о легендарной группе Led Zeppelin. Группа никогда до этого в полном составе не снималась в документальных лентах. Единственное исключение – фильм-концерт
Можно по праву сказать, что
Можно сказать, что этот фильм – чистый рок-н-ролл без секса и наркотиков. Автор оправдывает их отсутствие тем, что фильм заканчивается на 70-м году,
Авторский пост
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