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Весёлые картинки часть 16

Весёлые картинки часть 16 (35 фото + 2 видео)

Автор:
16 сентября 2021 11:51
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   картинки   позитив   
5191
35
2

У берёз и сосен тихо бродит осень, чтобы было потеплее пить с тобой не бросим.

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Метки: Разное   картинки   позитив   
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8  комментариев
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1k
Sergey Pankratov 10 часов назад
Комментарий к фото
Там же можно купить рейхсфедер и рейхсшину.
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28k
Slonyash 7 часов назад
И три хвоста еще

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6k
Макс 7 часов назад
А еще по неполному рулону обоев от каждой комнаты и три досочки ламината из коридора..
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16k
Пумба 8 часов назад
Комментарий к фото
Мля, молодняк до того отупел, что даже о новинках в сфере комфорта не в курсе? А "новинке"-то уже не менее пяти лет!
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21k
Андрей Иванов 9 часов назад
Линейка кафеля у современных производителей меняется каждые 3-5 лет. Если вы готовы менять кафель каждые три года, или жить с треснувшей плиткой-двумя ещё лет 15, то можете не держать кафель в запасе
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11k
Nikita 10 часов назад

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И бездорожья..... Джеймс Мэй на Мадагаскаре....
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