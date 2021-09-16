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Тест построен на базе учебника "География" В. П. Максаковского для учащихся 10-х и 11-х классов. В старшей школе география изучается не в "чистом" виде, а в сочетании с экономикой и политологией.
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Ну, например, где находится Австралия? Или, покажи Японию на карте.
А слово "урбанизация", даже и не слышал раньше.