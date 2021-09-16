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Тест по географии уровня 10 класса

Тест по географии уровня 10 класса

Автор:
16 сентября 2021 09:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 10 класс   Тесты   география   тест   тесты за 10 класс   тесты по географии   
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Тест построен на базе учебника "География" В. П. Максаковского для учащихся 10-х и 11-х классов. В старшей школе география изучается не в "чистом" виде, а в сочетании с экономикой и политологией.
Какая форма правления в мире является самой распространённой?
1/8Какая форма правления в мире является самой распространённой?

cdn.pixabay.com

К какому типу воспроизводства населения относят Россию, Китай и Казахстан?
2/8К какому типу воспроизводства населения относят Россию, Китай и Казахстан?

cdn.pixabay.com

К какому типу урбанизированных стран относят Камбоджу, Папуа-Новая Гвинею, Эфиопию и Эритрею?
3/8К какому типу урбанизированных стран относят Камбоджу, Папуа-Новая Гвинею, Эфиопию и Эритрею?

cdn.pixabay.com

Совершенствование уже известной техники и технологии (в увеличении мощности машин и оборудования, в росте грузоподъёмности транспортных средств). О каком пути НТР идёт речь?
4/8Совершенствование уже известной техники и технологии (в увеличении мощности машин и оборудования, в росте грузоподъёмности транспортных средств). О каком пути НТР идёт речь?

cdn.pixabay.com

Найдите неправильное утверждение:
5/8Найдите неправильное утверждение:

cdn.pixabay.com

Укажите государство Европы, в экономике которого сельское хозяйство имеет минимальное значение
6/8Укажите государство Европы, в экономике которого сельское хозяйство имеет минимальное значение

cdn.pixabay.com

Найдите ложное утверждение о Японии
7/8Найдите ложное утверждение о Японии

cdn.pixabay.com

Найдите ложное утверждение об Австралии
8/8Найдите ложное утверждение об Австралии

cdn.pixabay.com

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Метки: 10 класс   Тесты   география   тест   тесты за 10 класс   тесты по географии   
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10  комментариев
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24k
Vazari 2 часа назад
Тест основан на наличие логики а не на знание географии. Набрал 7 из 8. В последнем вопросе прокололся...
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44k
zloykoyot Полчаса назад
Для меня стало открытием, что Австралия - федеративное государство. И что в Японии айнов совсем не осталось.
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11k
Серёга@ Полчаса назад
Я почти 30 лет назад окончил школу. И географией, считал несколько другой предмет.
Ну, например, где находится Австралия? Или, покажи Японию на карте.
А слово "урбанизация", даже и не слышал раньше.
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4k
ZmeyUA Час назад
5 из 8.... Блин, я двоечник.....
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3k
Бакар Час назад
А вы уверены что это география?
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