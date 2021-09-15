Дерзкое нападение на полицейских в США

На счету нападавшего 38-летнего Пэриса Уайлдера было 23 ареста за тяжкие преступления и 17 арестов за торговлю наркотиками, нападение с применением оружия, сопротивлению аресту, ограбление и нанесение побоев сотруднику правоохранительных органов. На момент записи видео он находился в розыске и очень не хотел быть пойманным.



Инцидент произошел 30 августа. Один из полицейских получил ранение в голень, раны и ушибы головы. Злоумышленник скончался на месте.