Дерзкое нападение на полицейских в США

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В штате Флорида, США полицейские остановили подозрительный автомобиль на шоссе с целью проверки документов. Один из стражей правопорядка подошел к транспортному средству и попросил сидевшего на заднем сиденье с двухмесячным ребенком мужчину выйти. Неожиданно тот достал винтовку и начал стрелять в полицейских.
На счету нападавшего 38-летнего Пэриса Уайлдера было 23 ареста за тяжкие преступления и 17 арестов за торговлю наркотиками, нападение с применением оружия, сопротивлению аресту, ограбление и нанесение побоев сотруднику правоохранительных органов. На момент записи видео он находился в розыске и очень не хотел быть пойманным.
Инцидент произошел 30 августа. Один из полицейских получил ранение в голень, раны и ушибы головы. Злоумышленник скончался на месте.
Инцидент произошел 30 августа. Один из полицейских получил ранение в голень, раны и ушибы головы. Злоумышленник скончался на месте.
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