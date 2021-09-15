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Дерзкое нападение на полицейских в США

Дерзкое нападение на полицейских в США (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 11:51
Сообщество : Криминал
Метки: видео   криминал   нападение   полицейский   полиция   преступник   сша   
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В штате Флорида, США полицейские остановили подозрительный автомобиль на шоссе с целью проверки документов. Один из стражей правопорядка подошел к транспортному средству и попросил сидевшего на заднем сиденье с двухмесячным ребенком мужчину выйти. Неожиданно тот достал винтовку и начал стрелять в полицейских.
На счету нападавшего 38-летнего Пэриса Уайлдера было 23 ареста за тяжкие преступления и 17 арестов за торговлю наркотиками, нападение с применением оружия, сопротивлению аресту, ограбление и нанесение побоев сотруднику правоохранительных органов. На момент записи видео он находился в розыске и очень не хотел быть пойманным.

Инцидент произошел 30 августа. Один из полицейских получил ранение в голень, раны и ушибы головы. Злоумышленник скончался на месте.

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Метки: видео   криминал   нападение   полицейский   полиция   преступник   сша   
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11  комментариев
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3k
Максим 42 минуты назад
Удивила раса нападавшего. Я думал, что потомки рабов жаждут равноправия и принятия их в общество как полноценных членов.
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20k
hebpat 6 секунд назад
Ну положим у него в руках была не винтовка, опять корявый перевод
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63k
Viktor 21 секунду назад
Нормальный такой "послужной" список у чувака!
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2k
Сергей 9 минут назад
На работе им надо быть всё время в тонусе.
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4k
avix 21 минуту назад
Всегда поражаюсь их тактике стрельбы. У них задача не обезвредить, а чтобы гарантированно на глухо. Пока всю обойму не выпустят, не останавливаются. Похоже это тип обучения при вооружённых нападениях, чтобы неповадно было.
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35k
Alex 23 минуты назад
Нормально так коп обойму разрядил
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2k
просто программист Полчаса назад
"Злоумышленник скончался на месте" - хороший конец истории, полицейскому - выздоровления
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3k
Иван Полчаса назад
А что скажет БЛМ?
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4k
Димка Смола/67 40 минут назад
Диалог такой :
- Товарищ Коп у нас в нашине полудурок с оружием !!!
- Да ну......................
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