3927
23
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара
- Автомобильный юмор в картинках
- Демотиваторы: котики, дизайнеры и красота
- Автомобильные приколы на пятницу
- Приколы на дорогах: подборка забавных картинок
83
Понравилось83
Новости партнёров
Кстати интересност, хомяки уже выяснили откуда у Лехи по штуке баксов за двое суток пребывания в Гермашке, или это другое таки? А машина за пару лямов? Кровавый режим подкинул?
Расисты проклятые
Вупи Голдберг"