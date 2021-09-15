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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (23 фото)

Автор:
15 сентября 2021 08:47
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3927
23
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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19  комментариев
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13k
Роберт Шекли 3 часа назад
Не понял. В чем прикол?
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2k
kca-opa 36 минут назад
Про Вупи Голдберг ничего смешного, какие домогательства, у неё всё было по обоюдному согласию, несмотря на внешность, перетрахались с ней пол Голливуда, чем-то в жизни, а не на фото, привлекала мужиков
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35k
Лесли 🥰 Час назад
Фааааяяяя!!!!!)))))))
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0
GlassTZ 2 часа назад
Подозревая что у девушке в кармане просто резинка для волос
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170
Вадим В. Новоженов GlassTZ Полчаса назад
Приятно, что вы хорошо думаете о людях. Но проглядывается прямоугольник, а внутри него овал.
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14k
Сергей 2 часа назад
Влажные мечты юнца. У неё в кармане резинка для волос.
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Вадим В. Новоженов Сергей Полчаса назад
"Резинка для волос" в упаковке? Проглядывается же прямоугольник, внутри которого овал.
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Вадим В. Новоженов Сергей 10 минут назад
Ох, хорошо вы о людях думаете, Сергей.... :
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6k
Мистер Фикс 2 часа назад
Да... про возраст в точку. Особенно в регионах
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3k
Иван 3 часа назад
Как говорят кремлешлюхи "Пусть сперва это сделает Навальный."
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6k
Евгений 3 часа назад


Расисты проклятые
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Вадим В. Новоженов Евгений Полчаса назад
Да нет, всё проще, без расизма. Вупи такая древняя, что жила во время "сухого закона". А трезвых не нашлось смельчаков
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