Южная Корея, взгляд со стороны

Личное мнение о Южной Корее. Несколько интересных фактов и пара фото из личного архива. Надеюсь это поможет каждому читателю лучше понять загадочную корейскую душу.
Про Южную Корею (далее, для простоты, буду писать Корея) не написал только ленивый. Вот и я решил описать те явления и факты, которые удивили именно меня.
1. Демократия с привкусом собственных зубов. Во всем мире Южную Корею считают образцом демократии. А также там стоит довольно большой американский контингент аж с 1953г. И конечно демократию в Корею привезли именно они.
Демократия у Корейцев получилась довольно оригинальная. Однажды я видел, как тысячи полицейских решают вопрос с мирной демонстрацией. Слезоточивый газ, дубинки, стяжки на руки, мешок на голову. Никто не смотрел на пол или возраст демонстрантов. Никто не обращал внимание на слезы и кровь. Демонстрантов предупредили по мегафону, толпу это не остановило. Все было решено довольно быстро и жестко. Обездвиженных и орущих демонстрантов забрасывали в автобусы и увозили в неизвестном направлении. Оставшихся отлавливали до самой ночи. Кстати, у Корейской молодежи есть культ американизмов. Достаточно сказать в компании, что ты из штатов и без внимания девушек ты не останешься, а парни будут интересоваться, сколько ты зарабатываешься и как проводишь время. А если скажешь, что ты из России, то большая часть молодежи будет относится к тебе настороженно, но уважительно.
- «Проклятье президента» или «проклятие голубого дома», вот такой интересный термин существует в Корее. Дело в том, что ни один президент не прошел свой путь спокойно и с достоинством. Президентов убивали, свергали, устраивали импичмент, сажали в тюрьму за взятки, сажали их детей, жен и т.д. За каждым президентом тянется шлейф скандалов и политических преступлений. В связи с этим и родился такой термин. Рекомендую почитать в интернете более подробно.
- Иерархия везде и во всем. В семье, на работе, в компании друзей и т.д. Иерархия жесткая, не прощающая оплошностей. В связи с этим сразу после знакомства, каждый пытается выяснить ступеньку, на которой стоит его собеседник. А проще всего это сделать при помощи визитки. Так что визитки превратились в Корейский культ.
Семейный чуть выше холостяка, окончивший пригородный вуз, ниже окончившего столичный и т.д., также сильно выделяется иерархия по половому признаку и старшинству. Кстати, непонимание и не соблюдение иерархии, это основное, за что не любят иностранцев. И если туристу это могут простить, то иностранному сотруднику или студенту скорее всего не простят.
- Ну полный Сунын! Самый важный день в жизни любого Корейца наступает в ноябре, после окончании школы. День единого государственного экзамена (Сунын, Scholastic Ability Test, 수능 ). Вся страна превращается в клубок нервов на сутки. А на 35 минут объявляется полная тишина, именно в эти минуты запрещены взлеты, посадки и даже снижение самолетов, кроме экстренных случаев. В городах дежурят тысячи полицейских и волонтёров, помогающие добраться вовремя до экзаменационного центра. А многие предприятия и даже фондовые биржи смещают свой график открытия на час, чтобы не мешать сдающим добраться до экзаменационного центра. В среднем каждый год экзамен сдает более 500 000 корейских подростков, а экзамен длится 6 часов и 2 минуты. Все газеты и новости заняты обсуждением заданий из Сунын, все храмы забиты людьми, молящимися за своих чад, а в офисах стоят радиоприемники, по которым в прямом эфире передают очередной задание, выпавшее старшеклассникам. Довольно интересно контролируются утечки заданий. Люди, задействованные в подготовке экзамена, изолируются от внешнего мира до вскрытия конвертов в «день Х», даже уборщицу не выпустят из экзаменационного центра. А в случай крайней необходимости покинуть изолированную зону, с человеком отправляют специального надзирателя. Кстати, данный экзамен считается самым жестким в мире. В один экзамен входят все предметы (экзаменующийся должен сам выбрать что будет выполнять), а по итогам экзамена можно поступить в любой вуз страны. Накал страстей в этот день очень сложно представить. Поверьте, это интереснее цветения сакуры, да и масштабней.
- Соджу, или как перепить корейца. Алкоголь в Корее любят на национальном уровне и доказывают эту любовь всеми доступными способами (Одна из самых пьющих наций в мире, по версии большинства мировых рейтингов, хотя иногда почему-то про Корею забывают). Главный напиток страны - «Соджу» или корейский очищенный рисовый ликер. Он бывает классическим, банановым, мятным, клубничным и еще полторы сотни любых химических вкусов, которые только можно себе представить. Крепость напитка варьируется от года к году, в зависимости от местного законодательства и места производства. То он 45%, а то и 19% (кстати, после снижения градуса соджу до 19% в стране начался демографический «бум», по заверениям производителя алкоголя). Соджу пьют в барах, дома, на вокзалах и т.д. А если стесняешься пить из горла или нет с собой стаканчика, всегда можно купить картонный пакетик с трубочкой и радостно напиваться прямо на ходу. Отношение людей и государства к алкоголю очень специфическое. Говорить о вреде алкоголя не принято, а расслабится без соджу, для корейца практически невозможно. Иногда государство вводит оригинальные запреты, наподобие запрета на рекламу алкоголя звездами местной эстрады (вспоминаем иерархичную систему) или запрет на рекламу алкоголя с 19.00 до 22.00, но все эти попытки очень вялые и связаны больше с внешним давлением, чем с реальным желанием запретить пить. Напиваются тоже довольно оригинально. Мешают все в подряд, соджу с пивом, потом еще немного соджу, а потом еще немного пива и вот уже среднестатистический кореец полностью забыл английский и на родном языке рассказывает о успехах своих детей, о том, как он пережил сунын и т.д. Впервые побывав в Корее меня поразила реклама на тв, в которой три милых кореянки после трудового дня, с грустными лицами сидели и ждали электричку и вот одна достала соджу, а вторая рюмки и понеслась…. Очень странно было видеть, что в основном, именно девушки рекламируют алкоголь.
- Страна утренней свежести или чем это так пахнет?! А это пахнет национальным достоянием Кореи – Кимчхи. Каждую осень хозяйки начинают соревнование в заготовке ферментированной капусты. Местные говорят, что раньше работникам предприятий выплачивали премии в период заготовки солений, чтобы можно было как можно больше наготовить на весь год. Сейчас традицию немного облегчили холодильники и большие предприятия, продающие сотни видов этой прекрасной закуски, но в деревнях запашок по осени стоит еще тот. Кстати коллективная культура Кореи по приготовлению кимчхи входит в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
- Пойдем поедим. Казалось бы, с таким ритмом жизни, когда ты пашешь по 12 часов в день или учишься по 18, а в оставшееся время ты пьян и не можешь вспомнить кто ты такой, культура питания должна отойти на второй план. Плеснул кипятка в стаканчик с лапшой и доволен. Но все оказывается немного не так, в Корее существует культ закусок. К любому блюду, даже в очень недорогом кафе, принесут с десяток маленьких мисочек с разными салатами, маринованными овощами, грибами, кимчхи и т.д., а сложность и свежесть некоторых блюд просто поражает. Кстати, в Корее я попробовал самые свежие сашими, настолько свежие, что трепыхались прямо в тарелке, а щупальца осьминога активно пытались сбежать из моей тарелки и все это было очень вкусно. Если поедете в Сеул, обязательно стоит сходить на рыбный рынок, разнообразие поражает, а на дальних рядах, вас встретят запахи ферментированных креветок, рыбный соус и прочие пахучие деликатесы, а на втором этаже вам легко приготовят все то, что вы только что купили. Про еду в Корее не писал только ленивый, так что особо подробно на ней останавливаться не буду. Если попадете в Корею обязательно попробуйте уличную еду, морепродукты на рыбном рынке, супы в маленьких кафешках (кстати, большинство ресторанов, с самыми вкусными блюдами рассчитаны на посещения большими компаниями, приносят сразу кастрюлю, так что берите друзей и вперед), постарайтесь не пробовать блюда с кровавыми моллюсками (есть шанс подхватить гепатит), а все остальное просто супер.
- Ой, какая милая собачка. Корея славится умением совмещать абсолютно несовместимые вещи. На одной ветке метро, буквально в 6 станциях друг от друга расположены два совершенно противоположных заведения. Собачий рынок, где специально разведенных собак забивают палками, разделывают и выдают тебе уже готовый мясной набор. И кафе, где Корейцы, которые не могут позволить себе держать собаку из-за маленькой площади и нехватки времени, с удовольствием проводят время за тисканьем и кормежкой этих животных. Мясо собак едят в основном пожилые люди или семьи с монгольскими корнями, а в кафе потискать собачек идет молодёжь. Пока писал этот текст, решил уточнить у приятеля из Сеула, ел ли он собаку. Так вот оказывается на данный момент в Сеуле закрыли все собачьи бойни и теперь собачатину можно заказать только в «особых» ресторанах.
- Кофе, просто кофе. Был крайне удивлен, когда на нескольких встречах мне предложили не чай, а кофе. Оказывается, кофе, с небольшой поправкой, можно назвать национальным напитком. Уже несколько сотен лет его пьют и любят в Корее. И как признались мои приятели, в кофе их больше всего привлекает не сам напиток, а тот образ жизни и ту атмосферу, которую приносит этот напиток.
- Выпили, закусили, можно и полечится. Медицина в Корее условно разделена на три типа: классическая, народная и пластика, есть еще духовная, но в этой части света ей меньше внимания уделяют. Все три находятся на невероятно высоком уровне. Уровень классической медицины обусловлен хорошими врачами, собственными разработками, передовым оборудованием и конечно желанием развивать медицинский туризм. С народной все сложнее, абсолютно все корейцы готовы принимать совместно с классическими препаратами, «глаза летучей мыши», «кусочки жопы древнего дракона», сушеных лягушек и т.д. Местные говорят, что так лечились их предки, так их лечили их родители, так же они будут лечить своих детей (опять иерархия и традиции). В связи с такой популярностью многие лавки народной медицины оборудованы, как химические лаборатории, стоят автоклавы, дробилки, перегонные кубы (или не лаборатории, а домашние предприятия по изготовлению самогона). В маленькой лавочке за умеренную плату Вам подберут рецепт на любой случай жизни. А большие предприятия уже давно выпускают самые популярные народные рецепты в удобной для применения форме. Когда я немного промок и замерз, я как раз забежал в такую лавочку. Пока мы общались с хозяйкой о том, что мне лучше принять от головной боли, ее помощник приготовил мне согревающий отвар (просто размешав порошок из пакетика заводского изготовления). Про пластику в Корее можно написать отдельную статью, но приведу самые забавные факты. Самая популярная процедура – увеличение глаз (сразу вспоминается аниме). Сертификат на пластику, принято дарить в качестве подарка на разные даты. В семье считается вполне нормальным, если муж дарит жене сертификат на увеличение груди или глаз, и никто не в обиде (представляете такой подарок в наших семейных реалиях?), а иногда дарят детям («здравствуй дочка, ты такая страшная, вся в меня, сходи на пластику?!», наверное, это выглядит как-то так). Популярность пластической хирургии достигал такого уровня, что появились целые улицы специализированных клиник. Самые популярные образы для подражания звезды «К-POP» (это такое локальное музыкальное направление).
- Двадцать первый век в Корее. В Корее уникальные химические и технологические производства, развитое машиностроение, одни из лучших верфей в мире, принадлежащие Samsung Group, Hyundai и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и т.д. Корейцы гордятся достижениями своей промышленности, но в большинстве домов на полочке рядом с суперсовременным средством для мытья посуды, на котором написано, что им можно мыть и детскую посуду и фрукты (никогда не встречал человека, что бы мыл с моющим средством фрукты, хотя наверное такие есть), стоит обычная пищевая сода, которой чистят бутылочки с детским питанием. И так во всем.
- Любовь и дамы. Думал об этом не писать, но как показывает практика, ровно 70% парней всегда интересуются, что там и как со знакомством. А там вот как: Разврат и скромность в одном флаконе, но путь до разврата очень тернист и сложен. Идеалом любой девушки будет звезда какой-нибудь мыльной оперы или К-РОР группы, на крайний случай молодой американец с шикарными зубами и гелем на волосах, но они понимают, что на всех таких не хватит, так что готовы рассмотреть все предложенные варианты. Большинство не замужних девушек живут в родительском доме, а их свидания организуются знакомыми, свахами, родителями или коллегами даже слово для этого специальное придумали (Согэтхин). Пригласить незнакомую девушку на свидание очень сложно, в 95% получите культурный отказ, желательно, чтобы вас связывали какие-либо социальные группы (однокурсники, работаете в одной сфере, общие знакомые), а если все же она согласилась, не факт, что свидание не будет похоже на собеседование при приеме на работу (в Корее зачастую свидания используют для приобретения нужных знакомств). Но если все же удалось, девушка не будет против, если вы заплатите за нее в ресторане (если вам понравилась девушка), а в последующие свидания будет рада подаренным сладостям или цветам и другие знакомые нам с детства ухаживания. Стоит очень внимательно отнестись к своей одежде, внешнему виду и планированию свидания, в Корее это один из залогов успеха. Любому свиданию предшествует многотомная переписка. Да и в последующем, 100-500 сообщений с милой фигней, «что ты ела сегодня на завтрак», для корейцев обычное дело. Девушке будет приятно, если до свидания вы обсудите с ней ресторан, в который она хочет пойти и то, как хочет провести время. На первое свидание желательно выбрать ресторан недалеко от ее дома, это считается уважением (и есть шанс, что, если все пойдет хорошо, а такси будет проблематично вызвать, а дома у нее никого нет, ну вы поняли...). Шанс, что после первого свидания девушка поедет к Вам, довольно низкий (а может это просто мои корейские друзья меня так успокаивали). Если посиделки в ресторане прошли хорошо, культурным продолжением будет считаться приглашение погулять и в кофейню (а если вы понравились девушке, не стоит сопротивляться, если за кофе она заплатит сама, так принято) Свидание желательно закончить до 23.00 и, если все идет хорошо, тогда можно попытать удачу и пригласить девушку к себе на просмотр фильма и поедание закусок, девушка поймет все правильно, но закуски и фильм все же стоит подготовить, на всякий случай. И главное, не стоит расстраиваться, если после первой же ночи с вами перестали общаться, как раньше, просто возможно девушке вы были интересны именно на один раз. А теперь внимание, маленькие тонкости, если у вас удалось довести отношения до этапа «похоже мы встречаемся, и я уже могу выговорить твое имя без акцента», то тут начнется самое интересное. Кореянки обожают процесс ухаживания, совместные фотки, одинаковые предметы в одежде или украшениях, обязательно отмечают всякие даты типа 100 дней вместе и т.д., к этому надо быть морально готовым. Благо магазинов, готовых вам помочь в выборе подобных подношений на алтарь отношений, в Корее очень много. Можно было бы написать про еще несколько хитрых ходов в общении с корейскими девушками, но оставлю это на вашу фантазию.
Все вышеперечисленное отражает быт и особенности менталитета. Но самое удивительное, что меня поражает в Корее, в мой каждый приезд, это умение сочетать историю, культуру, традиции и «душу народа» с современным миром. Ни в одной стране мира я не видел настолько органического переплетения старинных храмов и высотных бизнес центров. Корейские парки отлично вписаны в ландшафт, чего только стоит парк Чхонгечхон устроенный вдоль русла реки в центре Сеула. Корея и в частности Сеул, это обязательное место посещения для любого человека, который хочет обогатить свой внутренний мир, не отказываясь от современного общества. Есть еще множество удивительных и необычных вещей в Корее (Общественные бани, в которых люди проводят дни и ночи. Специфические клубы и дискотеки. Природные парки. Уникальные деревни. Инженерное дело), но не хочется перегружать статью. Вот такая для меня эта загадочная страна, Южная Корея. Люди постоянно живущие в этой прекрасной стране, могут не согласится с моими выводами из этой статьи, но на то они и личное мнение. К сожалению в Корее я не был уже три года и многие факты могли устареть. Фото использованы мои, которые оказались под рукой. Если пост понравится, то в свободное время напишу еще про несколько стран, которые запали мне в душу и которые удалось изучить довольно хорошо.
Авторский пост
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- 7 принципов, традиций и особенностей жизни в Южной Корее
- 30 снимков Сеула от фотографа, влюбленного в этот город
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Такого ещё не слышал!!! Возьму на вооружение!