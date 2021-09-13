Южная Корея, взгляд со стороны

1. Демократия с привкусом собственных зубов. Во всем мире Южную Корею считают образцом демократии. А также там стоит довольно большой американский контингент аж с 1953г. И конечно демократию в Корею привезли именно они.

Демократия у Корейцев получилась довольно оригинальная. Однажды я видел, как тысячи полицейских решают вопрос с мирной демонстрацией. Слезоточивый газ, дубинки, стяжки на руки, мешок на голову. Никто не смотрел на пол или возраст демонстрантов. Никто не обращал внимание на слезы и кровь. Демонстрантов предупредили по мегафону, толпу это не остановило. Все было решено довольно быстро и жестко. Обездвиженных и орущих демонстрантов забрасывали в автобусы и увозили в неизвестном направлении. Оставшихся отлавливали до самой ночи. Кстати, у Корейской молодежи есть культ американизмов. Достаточно сказать в компании, что ты из штатов и без внимания девушек ты не останешься, а парни будут интересоваться, сколько ты зарабатываешься и как проводишь время. А если скажешь, что ты из России, то большая часть молодежи будет относится к тебе настороженно, но уважительно.