«Пираты XX века». Как снимали самый кассовый советский боевик

10. По одной из легенд, съемки эпизода, где механик Серега прыгал со скалы на палубу пиратского судна, едва не стоили Еременко жизни. Актер якобы промахнулся, упал в море и чуть не попал под винты. Но это оказалась всего лишь байкой, которую актеры выдумали специально для рекламы фильма.



11. На самом деле с техникой безопасности там все было очень четко. Когда корабль проходил вдоль скал, винты не работали вообще – судно шло по инерции. Как только Еременко погружался в воду, его тут же подхватывали водолазы и заплывали с ним в каменную нишу. Стоило кораблю пройти – актера тут же поднимали на поверхность.



12. В качестве донных мин с «усиками» в фильме использовали деревянные плавучие копии. Как гласит одна из баек, муляжи попали в шторм, и один из таких макетов якобы смыло в открытое море. Об этом происшествии тут же доложили руководству Черноморскому флота, разразился скандал. Но муляж так и уплыл в неизвестном направлении. Впрочем, эта байка тоже вряд ли похожа на правду. Каждый такой реквизит в те годы был на строгом контроле.