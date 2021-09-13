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«Пираты XX века». Как снимали самый кассовый советский боевик

«Пираты XX века». Как снимали самый кассовый советский боевик (9 фото)

Автор:
13 сентября 2021 13:18
Метки: знаменитости   интересное   искусство   кино   пираты   советское кино   съемки   факты   
967
9
15 интересных фактов
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Источник:

Метки: знаменитости   интересное   искусство   кино   пираты   советское кино   съемки   факты   
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8  комментариев
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523
Mowgley 4 часа назад
В 1983 году в Волгограде довелось познакомиться с Тадеушем Касьяновым, для меня пацана это событие было просто космос.
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3k
Горожанин Час назад
"Кинокартина легла на полку. Тогда один из сотрудников особого отдела Госкино отправил копию лично Брежневу..."

Бедный Леонид Ильич, с утра до вечера он только и делал, что смотрел и оценивал новые советские фильмы. Сколько он просмотрел картин и дал им зеленый свет - просто уму не постижимо! Уже и списка не хватает. Скоро, очевидно, мультфильмы пойдут. Ну, как же! Гениальный "Ёжик в тумане" - только Брежнев мог выпустить на экраны. Кто ж еще-то!
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6k
Nikolay Час назад
Читаю истории про выход в прокат советских фильмов и возникает ощущение, что каждый второй вышел в прокат только благодаря личному вмешательству Брежнева (иногда Андропова). Как то не очень правдоподобно...
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830
Gayrat 2 часа назад
И снят был грамотно, красиво. Первые кадры погрузки сразу погружали в сюжет, как будто не на экран в кинотеатре смотрел, а в огромное окно, открытое прямо в порт. А уж музыка!...
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
джинсы, иностранные крепкие напитки.
------
так при Брежневе иностранного бухла какого только не было: от восточноевропейских вин до кубинского рома и португальского портвейна
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5k
TirAn 3 часа назад
хорошо снятое кино
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22k
Ваня 3 часа назад
тогда сто тыщ раз бегали в киношку на него... даже и щас вполне смотрибелен...
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1k
-(0)_(0)- 4 часа назад
Помню помню...Всем классом Свалили с уроков на этот фильм!
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