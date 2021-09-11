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Заходи...Улыбнись

Заходи...Улыбнись (30 фото)

Автор:
11 сентября 2021 12:14
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Картинки снадписями   Юмор   мемы   
1481
30
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Прикольные картинки с надписями

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Метки: Картинки снадписями   Юмор   мемы   
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27  комментариев
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2k
A 3 часа назад
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Это уже отвага!
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10k
Василенко Татьяна Минуту назад
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" ...Я Донна Роза из Бразилии, где много диких обезьян...")))
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142
Бармалей 12 минут назад
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А в тесте одна полоска!! ;)) Там же внутри тоже эстонец!
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216
Ольга 23 минуты назад
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В какой руке джентльмен должен держать вилку, если в правой он держит котлету?
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3k
Виктор Штурмаревич 51 минуту назад
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И уйти через окно.
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7k
Позитив Час назад
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9k
Cornho 2 часа назад
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2k
friday2009 2 часа назад
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человечество носки для кого придумало?
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9k
Cornho 2 часа назад
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- Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька не сбрил усы!
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308
stafik04 2 часа назад
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В детстве анекдот такой был-
Крокодил Гена открыл продуктовый магазин, приходит Чебурашка и
спрашивает: Ген, продай мне 300г. соли
Гена: у меня только по килограмму, давай я тебе на глаз насыплю?
Чебурашка: на х*й себе насыпь, ящерица зеленая!
Анекдоту лет 30 точно))
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2k
salim777 2 часа назад
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Но сегодня ваши бонусы сгорят, если вы не приобретете нашу супер-пупер сковороду "жарь-парь" за 9999 рублей.
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92
mafar 2 часа назад
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"Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу"...
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51k
alertol 2 часа назад
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Я рассказал как-то эстонцам анекдот про то какие они тормоза. Через 3 дня побили...
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
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И жопу. Получится скелет Кардашьян))
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
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Правильный калорийный завтрак
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Умница-красавица 2 часа назад
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Да ладно, покинул чат, и всего делов
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12k
Иван 3 часа назад
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с внутренней стороны кармана
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53k
Похабыч 3 часа назад
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1k
Uhbirj 3 часа назад
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Вот ничему не учит жизнь! Этому парню, ещё в школе, задали по математике член на много член разложить...
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11k
Nikita 3 часа назад
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Если собирается компания в ресторане, то собираем телефоны, кладём в стопку в центре стола. Кто первый берёт свой телефон - оплачивает счёт на всех.
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2k
A 3 часа назад
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Бухой?)
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