«Джентльмены удачи». 17 интересных фактов о том, как создавалась популярная кинокомедия

1. Режиссер фильма Александр Серый сам когда-то четыре года провел за решеткой. Во многом именно благодаря ему поведение и сленг беглых преступников получились такими достоверными.

2. Кино предложил снять Георгий Данелия, который вместе со своей коллегой Викторией Токаревой написал сценарий и стал художественным руководителем проекта.

3. Рабочее название первого варианта сценария – «Рецидивист». В нем фигурировала группа из четырех мошенников: фальшивомонетчик, альфонс, карманник и жулик. А противостоял всей этой компании лейтенант милиции. В роли доброго дяди-милиционера авторы изначально видели Евгения Леонова. А вот плохих парней должны были играть совершенно другие артисты.

4. Жуликом по прозвищу Пижон должен был стать Андрей Миронов. Матерым альфонсом – Юрий Никулин, а фальшивомонетчиком по прозвищу Миллиметр – Ролан Быков. Но еще до утверждения сценария все эти артисты под разными предлогами отказались. Никулин больше не хотел сниматься в комедии. Быков сослался на неотложные дела, а Миронов уже был занят в другом проекте.