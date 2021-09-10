«Джентльмены удачи». 17 интересных фактов о том, как создавалась популярная кинокомедия

На съемках одной из самых забавных советских комедий происходило много всяких курьезов. Быть может, именно поэтому фильм получился таким легким и веселым. Он и сегодня смотрится «на ура», вызывая бурю позитивных эмоций. Правда, первоначальная идея была совсем иной.
Главным героем должен был стать не воспитатель детского сада, а офицер милиции, который силой своего убеждения перевоспитывал бы плохих парней. Но высокое милицейское начальство эту идею забраковало.
1. Режиссер фильма Александр Серый сам когда-то четыре года провел за решеткой. Во многом именно благодаря ему поведение и сленг беглых преступников получились такими достоверными.
2. Кино предложил снять Георгий Данелия, который вместе со своей коллегой Викторией Токаревой написал сценарий и стал художественным руководителем проекта.
3. Рабочее название первого варианта сценария – «Рецидивист». В нем фигурировала группа из четырех мошенников: фальшивомонетчик, альфонс, карманник и жулик. А противостоял всей этой компании лейтенант милиции. В роли доброго дяди-милиционера авторы изначально видели Евгения Леонова. А вот плохих парней должны были играть совершенно другие артисты.
4. Жуликом по прозвищу Пижон должен был стать Андрей Миронов. Матерым альфонсом – Юрий Никулин, а фальшивомонетчиком по прозвищу Миллиметр – Ролан Быков. Но еще до утверждения сценария все эти артисты под разными предлогами отказались. Никулин больше не хотел сниматься в комедии. Быков сослался на неотложные дела, а Миронов уже был занят в другом проекте.
5. Чтобы подстраховаться, сценарий показали милицейским начальникам. И каждый из них вносил свои правки. А один из высоких чинов будущую кинокартину вообще счел пропагандой блатной романтики. Мол, слишком много в сценарии тюремного сленга. В итоге сценаристы изменили историю. Придумали новых персонажей, их диалоги причесали, а жаргонизмы сделали более «пристойными». Так в фильме появились слова типа «редиска».
6. Евгений Леонов из офицера милиции перевоплотился в воспитателя детского сада. А чтобы достоверно сыграть рецидивиста по прозвищу Доцент, артист посещал Бутырскую тюрьму и изучал поведение заключенных. С подбором других артистов снова возникли сложности. Изначально на роль Хмыря пробовался Лев Дуров. Но артист совершенно не попал в образ. Зато Георгий Вицин справился с пробами блестяще.
7. Были проблемы и с утверждением Савелия Крамарова на роль Косого. Но Данелии удалось уговорить киношное руководство. Правда, позже, когда Савелий Викторович эмигрировал в США , то его хотели вообще вырезать из кинокартины. Однако Данелия снова настоял на своем. Мол, посмотрите: эмигрант играет беглого преступника. Уберете его из фильма и совершите идеологическую ошибку. Аргументы мэтра показались цензорам убедительными.
8. Актер Раднэр Муратов, сыгравший в фильме Василия Алибабаевича, вначале был утвержден на крохотную роль начальника тюрьмы. Однако этого персонажа должен был сыграть Фрунзик Мкртчян. Но артист в тот момент участвовал в праздновании 50-летия образования Армянской ССР и никак не мог приехать на съемки. На эту роль также пробовали Владимира Этуша, Илью Рутберга и других артистов, но безуспешно. А когда времени на поиски нужно актера уже не осталось, Василием Алибабаевичем сделали Муратова. Роль тюремного начальника упразднили.
9. Фраза про «мужика в пиджаке» как и весь диалог Косого с таксистом – удачная находка Данелии и Токаревой. На съемки этого эпизода потратили несколько дублей. Но все равно таксист получился "деревянным". Актер Олег Видов, сыгравший водителя, прилагал колоссальные усилия, чтобы не расхохотаться прямо в кадре.
10. Работа длилась три месяца – с февраля по апрель 1971 года. Дачу профессора археологии снимали в Серебряном Бору. И это была реальная дача одного из участников съемочной группы. Заброшенный дом, театр, детсад снимали в Москве. Тюрьму и побег – в Самарканде. С московскими сценами рассчитывали закончить в феврале-марте. Но столицу в то время поливал дождь. Часть зимних эпизодов группе пришлось переснимать заново.
11. Верблюда для съемок нашли в зоопарке Самарканда. Леонову все никак не получалось взгромоздиться верхом на животное. Тогда актера посадили на плечи дрессировщику. Оба спрятались за горб верблюда и несколько метров прошли с ним рядом. Таким способом и был снят один из самых забавных эпизодов фильма. В Крамарова никакой верблюд, конечно же, не плевал. На самом деле актера просто обмазали сильно вспененным шампунем.
12. Во время съемок эпизода с цистерной вместо цемента использовали обычную хлебную закваску. Крамаров наотрез отказался залезать внутрь, поскольку страдал клаустрофобией. В машине его на самом деле не было. А вот Георгия Вицина, наоборот, оттуда было не вытащить. Артисту кто-то сказал, что закваска якобы настояна на лекарственных травах, которые на 15 лет продлевают молодость. Поэтому он оставался в цистерне до последнего. Зато одежду, которую носили актеры, опускали в настоящий раствор цемента.
13. Эпизод со взрывом и пожаром снимали в одном из реальных заброшенных домов в Москве. Здание готовилось под снос. Поэтому взрывалось все и горело по-настоящему. Правда, оператор настолько увлекся процессом, что едва не пострадал от огня.
14. Сцена, где герои растирают друг друга снегом – чистая импровизация самих артистов. Леонов, Вицин и Крамаров объявили режиссеру, что не станут раздеваться на морозе. В итоге он планировал снять обычную утреннюю зарядку в одежде. Но «Василий Алибабаевич» в тот день опоздал на съемки и, естественно, не был в курсе этого демарша. Когда артист выбежал на улицу в плавках, остальным пришлось последовать его примеру. В отместку Крамаров решил натереть Раднэра Муратова снегом. К ним подскочил Вицин и тоже включился в игру. В итоге именно этот дубль и вошел в финальную версию кинокартины.
15. Тот самый шлем «Александра Македонского», на котором и был построен сюжет, на самом деле специально смастерили в цехе Мосфильма. На обыкновенную пожарную каску наварили рога, окультурили позолоченной краской, и получился вполне себе старинный экспонат. После окончания съемок его забрала домой директор фильма Александра Демидова. Но реквизит сохранить не удалось. У Демидовой шлем одолжила знакомая художница, да так и не вернула.
16. По старой советской традиции фильм хотели отправить на полку. Даже после того, как в угоду милицейским начальникам авторы причесали сценарий, чиновников все равно смущало обилие блатной лексики. Но в преддверии Дня милиции фильм вместе с Брежневым посмотрел тогдашний министр МВД Николай Щелоков. Оба, говорят хохотали до слез. По поводу сленга Леонид Ильич резонно заметил, что эти слова давно известны любому мальчугану на улице.
17. «Джентльмены удачи» в год выхода посмотрели 65 миллионов зрителей. На премьере ажиотаж был таким, что спекулянты скупали билеты по 20 копеек, а продавали по 3 рубля. По посещаемости эта комедия заняла 12 место за всю историю советского кинопроката.
Источник:
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