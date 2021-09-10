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Весёлые картинки. Часть11

Весёлые картинки. Часть11 (30 фото + 2 видео)

Автор:
10 сентября 2021 12:51
Метки: Разное   Юмор   картинки   мемы   
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Завтра снова выходные, завтра будем отдыхать, коль пойдете завтра в гости про бухло не забывай... А на счёт пятничного алко поста- это к Димону).

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8  комментариев
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9k
Cornho 3 часа назад
Я так обычно и делаю.
И регулярно слышу: "С тобой так здорово говорить "по душам", ты так умеешь СЛУШАТЬ!"

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3k
Юрий Злой 2 минуты назад
скорее поверю, что мопед японский ну или корейский
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11k
Хью́берт 2 часа назад
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24
dʎɔvɐн 2 часа назад
У мудака ни одного гриба подрезанного.
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28k
АнтонПолднев 3 часа назад
Это не жигулёвское. Знатоки блин...
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