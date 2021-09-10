С днём рождения Херлуф Бидструп!

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Сегодня день рождения датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа. Он был очень популярен в СССР. Многие в детстве часами листали книги с его карикатурами.
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Метки: Herluf Bidstrup СССР Юмор комиксы
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