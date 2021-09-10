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С днём рождения Херлуф Бидструп!

С днём рождения Херлуф Бидструп! (18 фото)

Автор:
10 сентября 2021 09:25
Метки: Herluf Bidstrup   СССР   Юмор   комиксы   
788
18

Сегодня день рождения датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа. Он был очень популярен в СССР. Многие в детстве часами листали книги с его карикатурами.

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Метки: Herluf Bidstrup   СССР   Юмор   комиксы   
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4  комментария
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20k
hebpat 3 часа назад
Кстати из комиксов Бидструпа Задорнов почерпнул свою знаменитую историю о том как мужик воровал кирпичи со стройки
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23k
SerGProS Полчаса назад
С днем рожденья, гениальный карикатурист!
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2k
Timka Полчаса назад
Класс! Спасибо! Комиксы моего детства.. 4 тома его дома было - первый с рисунками, а еще три с набросками, историями... И, блин, самый первый пропал - кто-то не вернул.
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9k
Majul 40 минут назад
Практический забытый сейчас гений каррикатуры.
С советских времен лежит дома толстенная формата А4 его книга.
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