Чертовски правильная статья, которая берет за душу

×

«Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды.-Тратим больше, но имеем меньше, покупаем больше, но радуемся меньше.-Имеем большие дома, но меньшие семьи, лучшие удобства, но меньше времени.-Имеем лучшее образование, но меньше разума, лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но и больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье.-Пьем слишком много, курим слишком много, тратим слишком безответственно, смеемся слишком мало, ездим слишком быстро, гневаемся слишком легко, спать ложимся слишком поздно, просыпаемся слишком усталыми, читаем слишком мало, слишком много смотрим телевидение и молимся слишком редко.-Увеличили свои притязания, но сократили ценности. Говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком часто. Знаем, как выжить, но не знаем, как жить. Добавляем года к человеческой жизни, но не добавляем жизни к годам.-Достигли Луны и вернулись, но с трудом переходим улицу и знакомимся с новым соседом.-Покоряем космические пространства, но не душевные.-Делаем большие, но не лучшие дела.-Очищаем воздух, но загрязняем душу.-Подчинили себе атом, но не свои предрассудки.-Пишем больше, но узнаем меньше.-Планируем больше, но добиваемся меньшего.-Научились спешить, но не ждать.-Создаем новые компьютеры, которые хранят больше информации и извергают потоки копий, чем раньше, но общаемся все меньше.-Это время быстрого питания и плохого пищеварения, больших людей и мелких душ, быстрой прибыли и трудных взаимоотношений.-Время роста семейных доходов и роста числа разводов, красивых домов и разрушенных домашних очагов.-Время коротких расстояний, одноразовых подгузников, разовой морали, связей на одну ночь; лишнего веса и таблеток, которые делают все: возбуждают нас, успокаивают нас, убивают наc.-Время заполненных витрин и пустых складов.-Время, когда технологии позволяют этому письму попасть к вам, в то же время позволяют вам поделиться им или просто нажать «Delete».-Запомните, уделяйте больше времени тем, кого любите, потому что они с вами не навсегда.-Запомните и горячо прижмите близкого человека к себе, потому что это единственное сокровище, которое можете отдать от сердца, и оно не стоит ни копейки.-Запомните и говорите «люблю тебя» своим любимым, но сначала действительно это почувствуйте.-Поцелуй и объятия могут поправить любую неприятность, когда идут от сердца.-Запомните и держитесь за руки и цените моменты, когда вы вместе, потому что однажды этого человека не будет рядом с вами.-Найдите время для любви, найдите время для общения и найдите время для возможности поделиться всем, что имеете сказать.-Потому что жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух!».