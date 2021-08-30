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10 вопросов, затрагивающие события века двадцатого. Значимые даты и события, которые стыдно не знать образованному человеку. Сможете пройти тест хотя бы на четвёрку?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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Кроме угольного объединения все угадал )))
Линия Керзона никакого отношения к границам изначально не имела - это была лингвистическая кривая отделявшая польское население от остального.
От себя добавлю, что в Феврале 1986 года, уже открыли регистрацию интернет домейнов для всех (до этого была закрытая регистрация), так что ваши данные о рождение интернета неверны изначально
А у вас - ЧТО?