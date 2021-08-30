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Непростой тест по истории XX века

Непростой тест по истории XX века

Автор:
30 августа 2021 08:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: Тесты   история XX века   мировая история   тест   тесты по истории   
2933
1
10 вопросов, затрагивающие события века двадцатого. Значимые даты и события, которые стыдно не знать образованному человеку. Сможете пройти тест хотя бы на четвёрку?
В каком году в России произошло событие, которое вошло в историю как "Кровавое воскресенье"?
В каком году в России произошло событие, которое вошло в историю как "Кровавое воскресенье"?
1905
1907
1909

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Кто организовал и успешно внедрил поточное производство на своём автомобильном заводе в 1908 году?
Кто организовал и успешно внедрил поточное производство на своём автомобильном заводе в 1908 году?
Генри Форд
Уолтер Перси Крайслер
Готлиб Даймлер

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Что такое линия Керзона?
Что такое линия Керзона?
Демаркационная линия между Польшей и РСФСР
Оборонный вал во Фландрии
Деоккупационная зона в Трансильвании

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Между какими государствами был заключён Рапалльский договор 1920-го года?
Между какими государствами был заключён Рапалльский договор 1920-го года?
Между Королевством Италия и Францией
Между Королевством Италия и Австрией
Между Королевством Италия и Королевством сербов, хорватов и словенцев

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В каком году состоялась Тегеранская конференция?
В каком году состоялась Тегеранская конференция?
1941
1943
1944

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Какие страны создали Европейское объединение угля и стали?
Какие страны создали Европейское объединение угля и стали?
ФРГ, Италия, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды
ФРГ, Франция, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург
ФРГ, Италия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург

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В каком году была запущена первая в мире атомная электростанция (Обнинская АЭС)?
В каком году была запущена первая в мире атомная электростанция (Обнинская АЭС)?
1954
1958
1965

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По какой параллели была разделена Корея в 1953 году?
По какой параллели была разделена Корея в 1953 году?
30
38
39
40

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В каком году скончался Л. И. Брежнев?
В каком году скончался Л. И. Брежнев?
1977
1982
1984

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Какой год считается датой рождения интернета?
Какой год считается датой рождения интернета?
1987
1989
1994

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

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Метки: Тесты   история XX века   мировая история   тест   тесты по истории   
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12  комментариев
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17k
KOSTELLO 46 минут назад
Ну норм.
Кроме угольного объединения все угадал )))
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17k
Феникс 7 минут назад
Датой рождения интернет считают 69 год.
Линия Керзона никакого отношения к границам изначально не имела - это была лингвистическая кривая отделявшая польское население от остального.

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154
Crazy 7 минут назад
Ошибся на линии Керзона..

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392
Olufsen 11 минут назад
January 1, 1983 is considered the official birthday of the Internet. Prior to this, the various computer networks did not have a standard way to communicate with each other. A new communications protocol was established called Transfer Control Protocol/Internetwork Protocol (TCP/IP).
От себя добавлю, что в Феврале 1986 года, уже открыли регистрацию интернет домейнов для всех (до этого была закрытая регистрация), так что ваши данные о рождение интернета неверны изначально
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1k
АлексЮстасу 19 минут назад
Википедия и ИНТЕРНЕТ, 1989 года рождения, помогли ответить на все вопросы, часть из которых, честно говоря, и не знал вообще.
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24k
Батончик с маком Полчаса назад
С первой попытки 8, со второй почему-то 7. Третий раз не буду
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23k
Владимир Полчаса назад
У меня тест завис на 4 вопросе и не отвечает ни в какую.
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25k
Е-Лена Час назад
Рапалльский договор договор между РСФСР и Веймарской республикой о восстановлении между ними дипломатических отношений и урегулировании всех спорных вопросов[1][2], заключённый 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия). (пикиведия)
А у вас - ЧТО?
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