Мечтая об Андалусии

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*вирт **в конце красивый раритетный трек
вид с замка на предгорья Сьерра-Невады *похоже на виды планетоида LV-223 из фильма Прометей
фото Евгений и Ирина Гнесины https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/2d3/7a5/2d37a58b73f773aec8545d254c16e413.jpg
трек Cocogroove - Andalucia (Castanietto Cut )
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