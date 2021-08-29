Все возвращается на круги свои

Бомжу дали $100 тысяч и вот что из этого вышло.
Тед получил второй шанс в 45 лет. К тому времени он уже двадцатник отбомжевал и жил на то, что сдавал стеклотару. А ее он находил на помойках.
Теда нашли телевизионщики из Showtime, у которых была безумная идея - что будет, если дать бомжу миллион, как он распорядится ими и своей жизнью? Спонсоры, конечно, миллион не дали, но сто тысяч отстегнули.
Убедившись, что Тед не нарик и не запойный алкаш, продюсеры подбросили в мусорный контейнер, где он обычно рылся, чемодан с бабками (набили доверху купюрами по $20 и $50).
Поначалу Тед струсил, решив, что это деньги мафии. Пришлось ему долго объяснять, что все ок, пусть тратит, как хочет, а они просто будут всюду ходить за ним с камерой.
И понеслась. Тед связался с бывшей семьей, купил грузовик, снял хорошую хату, женился - в общем поднялся, стал человеком. И решил про себя: Работать не пойду, мне до конца дней хватит.
Хватило ровно на полгода. Потом Тед вернулся к стеклотаре.
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$100К - сумма небольшая, особенно для Лос-Анджелеса.
Если экономить, то на год "нормальной" жизни может и хватит.
По-хорошему, бомжу надо было два-три миллиона баксов, чтобы до конца жизни хватило.
К чести этого бомжа можно добавить, что он потратил немалую часть денег, раздавая долги и помогая таким же бомжам, которые пришли к нему за помощью, услышав о его удаче.
Молоодому лучше подойдёт образование. Нужна сумма, достаточная для подготовки, образования, и проживания во время учёбы.
Человеку пожилому лучше подойдёт жильё в приличном месте.
Ни того, ни другого за 100 тыс. зелёных не купить.
Ещё нужен "пендель животворящий" - потребность, которая заставит изменять жизнь.
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/post/environment/2019/2/2/55553https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/post/environment/2019/2/2/55553
348 долларов США в месяц хватит?
Бензин
Налоги
Школа
Детский сад
Коммуналка
Еда
Мыльно-рыльное
Одежда
И т.д...
Ну не знаю..
Но медицина, криминогенная обстановка на уровне африканских стран, увы растет национализм.