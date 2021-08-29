Все возвращается на круги свои

Тед получил второй шанс в 45 лет. К тому времени он уже двадцатник отбомжевал и жил на то, что сдавал стеклотару. А ее он находил на помойках.

Теда нашли телевизионщики из Showtime, у которых была безумная идея - что будет, если дать бомжу миллион, как он распорядится ими и своей жизнью? Спонсоры, конечно, миллион не дали, но сто тысяч отстегнули.

Убедившись, что Тед не нарик и не запойный алкаш, продюсеры подбросили в мусорный контейнер, где он обычно рылся, чемодан с бабками (набили доверху купюрами по $20 и $50).

Поначалу Тед струсил, решив, что это деньги мафии. Пришлось ему долго объяснять, что все ок, пусть тратит, как хочет, а они просто будут всюду ходить за ним с камерой.

И понеслась. Тед связался с бывшей семьей, купил грузовик, снял хорошую хату, женился - в общем поднялся, стал человеком. И решил про себя: Работать не пойду, мне до конца дней хватит.

Хватило ровно на полгода. Потом Тед вернулся к стеклотаре.