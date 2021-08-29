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Все возвращается на круги свои

Все возвращается на круги свои (2 фото)

Автор:
29 августа 2021 06:32
Метки: бомжи   деньги улетели   эксперименты   
1310
2

Бомжу дали $100 тысяч и вот что из этого вышло.

Тед получил второй шанс в 45 лет. К тому времени он уже двадцатник отбомжевал и жил на то, что сдавал стеклотару. А ее он находил на помойках.

Теда нашли телевизионщики из Showtime, у которых была безумная идея - что будет, если дать бомжу миллион, как он распорядится ими и своей жизнью? Спонсоры, конечно, миллион не дали, но сто тысяч отстегнули.

Убедившись, что Тед не нарик и не запойный алкаш, продюсеры подбросили в мусорный контейнер, где он обычно рылся, чемодан с бабками (набили доверху купюрами по $20 и $50).

Поначалу Тед струсил, решив, что это деньги мафии. Пришлось ему долго объяснять, что все ок, пусть тратит, как хочет, а они просто будут всюду ходить за ним с камерой.

И понеслась. Тед связался с бывшей семьей, купил грузовик, снял хорошую хату, женился - в общем поднялся, стал человеком. И решил про себя: Работать не пойду, мне до конца дней хватит.

Хватило ровно на полгода. Потом Тед вернулся к стеклотаре.

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Метки: бомжи   деньги улетели   эксперименты   
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Вообще-то, это история 2005 г.
$100К - сумма небольшая, особенно для Лос-Анджелеса.
Если экономить, то на год "нормальной" жизни может и хватит.
По-хорошему, бомжу надо было два-три миллиона баксов, чтобы до конца жизни хватило.

К чести этого бомжа можно добавить, что он потратил немалую часть денег, раздавая долги и помогая таким же бомжам, которые пришли к нему за помощью, услышав о его удаче.
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3k
Mimik 7 минут назад
Как попасть в такой эксперимент. Хочу тоже 100к баксов (а лучше больше) внезапных
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857
GoInDown 11 минут назад
Так это копейки, этих 100к ни на что не хватит, даже на первоначальный взнос по ипотеке^^ так чисто по врачам здоровье поправить, пришмотится и все.
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8k
Izrin Maria 54 минуты назад
Человеку нужен "якорь".
Молоодому лучше подойдёт образование. Нужна сумма, достаточная для подготовки, образования, и проживания во время учёбы.
Человеку пожилому лучше подойдёт жильё в приличном месте.
Ни того, ни другого за 100 тыс. зелёных не купить.
Ещё нужен "пендель животворящий" - потребность, которая заставит изменять жизнь.
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241
Квантовый_Слесарь_82 57 минут назад
Мужик нечего не потерял.
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11k
Taximaxi Час назад
А грузовик он купил,что бы больше тары на приёмку отвезти?
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5k
Echo 2 часа назад
не женился бы, хватило б
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Журналюги подошли к вопросу не правильно, они искали не пьющего и не торчащего бомжа, а надо было искать такого, кто хочет вернуться в нормальную жизнь. Теду было пох.. цивилтизацию, он себя и так не плохо чувствовал, в большом городе если не пить и не торчать можно и на улице не плохо приспособиться
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3k
Горожанин 2 часа назад
У воров в законе и криминального мира не работать - самый большой, самый важный принцип. Бомж Тед отличается от преступников только тем, что не ворует и ведёт мирную жизнь.
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2k
a_komolow 2 часа назад
Вывод прост! Работать надо!
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157
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
Вот единственный бывший бездомный который поднялся и стал жить как человек.
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/post/environment/2019/2/2/55553https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/post/environment/2019/2/2/55553
Ссылка youtu.be


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329
konstantinkaz2016 2 часа назад
В Казахстане на 100000$ я с семьей проживу 24 года не работая.
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157
⛔ Александр ⛔ konstantinkaz2016 2 часа назад
Серьёзно?
348 долларов США в месяц хватит?
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157
⛔ Александр ⛔ Типа граф Полчаса назад
На семью?

Бензин
Налоги
Школа
Детский сад
Коммуналка
Еда
Мыльно-рыльное
Одежда
И т.д...

Ну не знаю..
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329
konstantinkaz2016 ⛔ Александр ⛔ 21 минуту назад
Вполне, конечно если уже есть жилье и автомобиль. Ком.услуги и интернет стоят 27$ в месяц, 95 бензин-0.4$ за литр, продукты питания дорожают конечно, но все равно довольно дешевые в сравнении с США и Европой.
Но медицина, криминогенная обстановка на уровне африканских стран, увы растет национализм.
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50k
parallax 3 часа назад
Бомж - это образ жизни. Даже в Союзе, где за тунеядство сажали в тюрьму, были бомжи.
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18k
Mexanik79 3 часа назад
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