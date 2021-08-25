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Этот обзорный тест посвящён практически всем религиям. Вопросы охватывают только базовые вопросы, рассчитанные на ученика старшей школы. Осилите уровень религиоведения 9 класса общеобразовательной школы?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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А знание о том, какая же государственная религия в Иране уж очень поможет в жизни, ну ну.
Когда я был старшеклассником (конец 80-х), такой херне не учили!
В тренде были естественные науки, а не религиозная шняга!