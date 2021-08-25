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Тест по мировым религиям, рассчитанный на старшеклассников

Тест по мировым религиям, рассчитанный на старшеклассников

Автор:
25 августа 2021 10:16
Метки: Тесты   религии   религиозный тест   теологические тесты   теология   тест   
1176
1
Этот обзорный тест посвящён практически всем религиям. Вопросы охватывают только базовые вопросы, рассчитанные на ученика старшей школы. Осилите уровень религиоведения 9 класса общеобразовательной школы?
Основателем этого религиозно-философского учения считается Сиддхартха Гаутама
Основателем этого религиозно-философского учения считается Сиддхартха Гаутама
Индуизм
Буддизм
Даосизм
Джайнизм
Сикхизм

Источник:

Какая из этих религий не относится к типу авраамических религий?
Какая из этих религий не относится к типу авраамических религий?
Христианство
Синтоизм
Ислам
Иудаизм
Какая религия насчитывает наибольшее число последователей?
Какая религия насчитывает наибольшее число последователей?
Ислам
Христианство
Индуизм

Источник:

Синтоизм является...
Синтоизм является...
Монотеистической религией
Политеистической религией

Источник:

Какое направление ислама является в Иране государственным?
Какое направление ислама является в Иране государственным?
Шиизм
Суннизм

Источник:

Назовите самое крупное течение в христианстве (по числу верующих)?
Назовите самое крупное течение в христианстве (по числу верующих)?
Православие
Католицизм
Протестантизм

Источник:

Какая религия в Западном полушарии является преобладающей?
Какая религия в Западном полушарии является преобладающей?
Христианство
Ислам
Буддизм
Индуизм

Источник:

Сколько направлений в современном индуизме выделяют учёные?
Сколько направлений в современном индуизме выделяют учёные?
1
3
4

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Существует ли в исламе официальный язык богослужения. И если существует, то какой?
Существует ли в исламе официальный язык богослужения. И если существует, то какой?
Фарси
Арабский язык
Не существует
Финикийский язык
Арамейский язык

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В каком году состоялся Первый (Никейский) Вселенский собор?
В каком году состоялся Первый (Никейский) Вселенский собор?
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325

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Метки: Тесты   религии   религиозный тест   теологические тесты   теология   тест   
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97
Crazy Час назад
Ошибся на современном индуизме и Вселенском соборе..
Ошибся на современном индуизме и Вселенском соборе..Посмотреть
Ошибся на современном индуизме и Вселенском соборе..
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3k
Enigma Kuutar 2 минуты назад
7/10.
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946
Denis 19 минут назад
Вот школьники спорят - пригодятся ли им в жизни интегралы.
А знание о том, какая же государственная религия в Иране уж очень поможет в жизни, ну ну.
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70k
Иван 44 минуты назад
Да уж, засирают мозги школьникам!
Когда я был старшеклассником (конец 80-х), такой херне не учили!
В тренде были естественные науки, а не религиозная шняга!
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11k
Вася 46 минут назад
половину от балды тыкал
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