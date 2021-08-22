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Пестрая подборка gif'ок на разные вкусы.
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Авторский пост
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Не являюсь любителем мотоциклов, но ДАЖЕ У МЕНЯ (здесь идёт мат) сердце кровью обливается при виде этого....
в атмосфере или типа того