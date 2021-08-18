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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
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Во-вторых, в автобусах нет дверей с блокиратором как на легковом авто.
А ещё этому баяну столько лет, что у этой потенциальной пары внуки в первый класс могли бы пойти.
Просто эта на фото - самая знаменитая
Адрес Ивана Васильевича Тряпичкина друга Ивана Александровича Хлестакова:
Санкт-Петербург, Почтамтская улица, дом под нумером девяносто семь, поворотя на двор, в третьем этаже направо.
Н.В. Гоголь, "Ревизор"
чёрт возьми, приятно