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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
18 августа 2021 08:48
Метки: Юмор   картинки   приколы   
7881
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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18  комментариев
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12k
Erorist 5 часов назад
Вроде самые пропорциональные фигуры у второй слева и второй справа. У крайних на мой вкус слишком большие пятые точки, у той, что в центре при таком роскошном теле маловата грудь. У второй справа лицо попроще... остается та, что вторая слева, в бикини розового (хотя девушки мне скажут, что это не розовый) цвета. Хотя, по большому счёту, любая из трёх в центре меня бы порадовала...
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13k
MrForstd 2 часа назад
Во-первых, это чебурешки.
Во-вторых, в автобусах нет дверей с блокиратором как на легковом авто.
А ещё этому баяну столько лет, что у этой потенциальной пары внуки в первый класс могли бы пойти.
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6k
Артём 2 часа назад
Как житель Ижевска сообщаю, что Калаши у нас делают до сих пор, а вот шкура только одна. Всё таки у нас не Чехия или Венгрия.
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1k
Скальпы Гуронов 3 часа назад
"мой адрес не дом и не улица"
Адрес Ивана Васильевича Тряпичкина друга Ивана Александровича Хлестакова:
Санкт-Петербург, Почтамтская улица, дом под нумером девяносто семь, поворотя на двор, в третьем этаже направо.
Н.В. Гоголь, "Ревизор"
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15
ЛИЦЕМЕ́Р 8 часов назад
Про котиков прикольно и тема сисек открыта
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15
Руслан Шапанов 8 часов назад
про театр прикольненько
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