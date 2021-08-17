Девочка Света и немецкая овчарка Дружок

FISHKINET
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов Американский транспортник эвакуировал 640 афганцев в Катар Американский транспортник эвакуировал 640 афганцев в Катар Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Мы все ещё делаем это. И правильно делаем? Так ли плохи советские привычки? Мы все ещё делаем это. И правильно делаем? Так ли плохи советские... Такое не каждый день увидишь! Такое не каждый день увидишь! Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке "Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов "Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Семь раз отмерь, один отрежь: 25 сборников строительных расчетов и калькуляторов Семь раз отмерь, один отрежь: 25 сборников строительных расчетов и... Так много вопросов... И так мало ответов! Так много вопросов... И так мало ответов! Настасья Чудакова: советское детство- не все поймут, не многие вспомнят Настасья Чудакова: советское детство- не все поймут, не многие... Apocalypse Now: всё брошено, людей нет, и только ветер колышет флаги, уже несуществующего государства Apocalypse Now: всё брошено, людей нет, и только ветер колышет... Чтобы убрать пень с участка не нужно мазать его селитрой и ждать год Чтобы убрать пень с участка не нужно мазать его селитрой и ждать год В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В За что солдаты материли этот шоколад? За что солдаты материли этот шоколад? "Рокки": интересные факты и фото со съёмок "Рокки": интересные факты и фото со съёмок Гифки Гифки Взрыв электросамоката разнес квартиру в Перми Взрыв электросамоката разнес квартиру в Перми
Девочка Света и немецкая овчарка Дружок

Девочка Света и немецкая овчарка Дружок (1 фото)

Автор:
17 августа 2021 14:43
Метки: Немецкая овчарка   Неразлучные друзья   животные   история из жизни   
1063
1
В Кировской области есть небольшая деревушка в пятьдесят домов. С одной стороны деревни небольшая речка, с другой дремучий лес, который тянется на сотни километров.
Жила в этой деревушке маленькая девочка Света, и был у неё единственный друг, немецкая овчарка Дружок. И девочке и Дружку было по шесть лет.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Немецкая овчарка   Неразлучные друзья   животные   история из жизни   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66k
Опять зарплата. 11 часов назад
В тайге без собаки никак.. Светлая память..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Валерий Час назад
Мало ресурсов для графоманов? Сопли в сахаре. Хватит уже, имйте совесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
schmubu 5 часов назад
когда сразу, в первом же предложении, допускается грубый ляп, то тогда же и становится ясно, что вся история - абсолютный 3,14здёжь, голимое лайкодрочество. дальше можно даже не читать.
впрочем, от этого ТС никто ничего другого и не ожидает...

\ Родились они в один день, и когда Светочку привезли из роддома, дядя Паша, брат отца, принес щенка

из роддома выписывают на 3-5 день (если без осложнений).
щенков отлучить от матери на 5-ый день - это 100%-ая мучительная смерть. щенков через два месяца от матери забирают.
если очень уж пригорает - на 4-5-ой неделе, но при этом скорее всего позже будут проблемы с воспитанием и поведением собаки.
а менее 4-х недель щенки жрать не умеют, кормятся только молоком из сиськи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−33
Thomsen 11 часов назад
Вот такая была реальная история из жизни. (ц)

Сидим, значить, такие все в розовых соплях, глухонемого суфлёра за водкой послали, а бюст Станиславского на столе как заорёт "Ве-ер-ю!!!".....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
331
Александр Thomsen 11 часов назад
Лечись тварина .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
RUSSfan 11 часов назад
Песня в голову пришла. Фантазер! Ты меня называаааала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205k
Барон Мюнхгаузен 11 часов назад
Определись уже как-нибудь: Дружок или "Дружок"
===
Собственные имена (клички) в кавычки НЕ БЕРУТСЯ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги Немецкая овчарка - нянька для спасённых животных Немецкая овчарка - нянька для спасённых животных 15 очаровательных щенков немецкой овчарки 15 очаровательных щенков немецкой овчарки Немецкая овчарка и хорёк - очаровательные неразлучные друзья Немецкая овчарка и хорёк - очаровательные неразлучные друзья
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

222188



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле
1
397
Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле
Предлагаю внедрить
1
63
Предлагаю внедрить
﻿
Набирающие популярность
Советские дети
1
4
Советские дети
Жизненные мемы
0
6
Жизненные мемы
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#афганистан#СССР#фотографии#сша#дтп#фильм#позитив
#Юмор#интересно#приколы#картинки#подборка#Россия#аварии#авто аварии#актеры#ржач
#факты#кино#прикол#люди#интересное#новости#автомобили#автомир#знаменитости#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться