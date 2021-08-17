Девочка Света и немецкая овчарка Дружок

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Родились они в один день, и когда Светочку привезли из роддома, дядя Паша, брат отца, принес щенка в подарок молодой семье. Неразлучные друзья, так называли их жители деревни. Там где Светочка, там и Дружок...Плакала вся деревня... История из жизни, которая не оставит вас равнодушными.Там где Дружок, там и девочку ищи.Случилась тем дождливым летом беда, пропала девочка. Не вернулась она к обеду, не вернулась и к ужину. Дружок в тот день был посажен на цепь, так как в гости из города приехала родная сестра Светиной мамы , а пёс почему то ее не любил.Родители занятые гостями хватились девочки только во второй половине дня. Обошли деревню, никто девочку не видел. Только бабка одна восьмидесятилетняя вроде видела ее утром у леса, та землянику собирала. Но она это была или нет бабка не была уверена. Родители побегали у леса, у речки поискали, нет нигде Светочки.Тем временем стемнело и пошел дождь. У дома девочки стали собираться жители деревеньки.Что делать, где искать девочку? В лес ночью идти бессмысленно, три фонарика на всю деревню, и те нерабочие, батарейки сели. Решили начать поиски с рассветом. До утра люди разошлись, оставив вне себя от горя родителей и скулящего пса.Чуть начало светать, у дома собралось человек тридцать. Пришли все, кроме стариков и детей.Кто то сказал что бы отцепили пса, пусть ищет друга, хоть это и бесполезно, дождь не прекращался со вчерашнего вечера. Пёс освободившись от цепи рванул в сторону леса и скрылся в чаще.Люди разделились. Часть разбрелась по речке. Молодежь ныряла обследуя дно. Другая часть, вместе с родителями, ушла на поиски в лес. А дождь всё лил и лил.Шли четвертые сутки, пропажи девочки. Ряды поисковиков заметно поредели. Несколько человек простудились и лежали с температурой. Другие получили небольшие травмы в ходе поисков.Во дворе пустого дома лежал Дружок, рядом обхватив его руками лежала обессиленная Светочка.Грязные клочки платья едва прикрывали маленькое, в царапинах и кровоподтеках, хрупкое тельце. Их увидела та самая восьмидесятилетняя бабка, проходя мимо. Моментально собралась вся деревня, вызвали скорую, нашли в лесу родителей.Светочку увезли в больницу. Дружок так и остался лежать посреди двора, он был мертв. Глаз у собаки опух от укуса гадюки. От двора в сторону леса тянулся след на сырой земле. «Дружок» уже умирая, из последних сил тащил девочку к людям.Последнее что он видел, это распухшую от укусов насекомых руку ребенка. Он попытался ее лизнуть, но сил уже не было. Пёс умер зная, что теперь девочка будет жить. Люди были потрясены человеческим поступком собаки. Люди плакали. Плакала вся деревня. Вы когда нибудь видели как плачет вся деревня? Не дай Бог вам такое увидеть.Дружка похоронили на окраине деревни у берёзки. Отец девочки поставил на место захоронения пса огромный камень-валун.Светочка все больше молчала, ее теперь часто видели рядом со своим другом. Вокруг валуна было очень много цветов.Теперь уже взрослая Светлана Сергеевна приезжая в родные края, в первую очередь идёт к своему другу. Гладит нежно валун и рассказывает Дружку новости из своей жизни. Вот такая была реальная история из жизни.