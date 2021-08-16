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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото + 1 гиф)

Автор:
16 августа 2021 15:05
Метки: Юмор   картинки   приколы   
12171
26
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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3k
Иван 12 часов назад
Во второй мировой не воевали женщины? Не было женщин-снайперов?
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13k
Статуя 4 часа назад
Престарелые мальчики, играющие в игрушки, волнуются за мозги юного поколения, ДБ

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18k
Сталкер 5 часов назад
Да-да, знаем:
"Эти нас тоже победили?"

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30k
turyst 8 часов назад
Ну... В общем-то...
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30k
turyst 8 часов назад
Хм... Я расшифровал!!!

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20k
Mike Miller 9 часов назад
Котик тоже хотел помочь рыбке. Но растерялся и не придумал, как.
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6k
dikijjim 10 часов назад
просто он мужик и не мог иначе)
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11k
Михалыч 10 часов назад
Не мищ, а михь (меня). Совсем собака язык забыла.

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6k
Серега 10 часов назад
Интересно, а какова вероятность такого провода существующего в природе? Нокия линию предоставляла факсу, или через факс файлы отсылала?
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866
Игорь 10 часов назад
Возможно кому-то сейчас взорву скрепы, но во второй мировой участвовало заметное количество чёрных и женщин. Другое дело, что их было не подавляющее количество. Но так же были индийцы и множество азиатов. Кто считает, что я не прав - посмотрите на карте, какие территории были вовлечены.
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6k
Серега 11 часов назад
На самом деле и негры и женщины учавствовали. Конечно их было меньшинство, по сравнению с белыми мужчинами, но они были.
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45k
doker 11 часов назад
Думал, наконец-то, ракеты... Ан нет.

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12k
Юрий Николаевич 12 часов назад
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9k
Lev Asriev 13 часов назад
Вы рыбов покажете?
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