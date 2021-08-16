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26
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
26.
Авторский пост
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"Эти нас тоже победили?"
Игра-то не наша.
Понятно дело, что наших женщин воевало гораздо больше.
На примере ich (я)
А mich это (меня), но это не принципиально.
Собственно, баварское и берлинское произношение
Потом уже пошел режим работы (забыл, как называется), когда подключенное по проводу устройство видится как сетевая карта. Соответственно, не надо для выхода в инет каждый раз дозваниваться, ну и вообще соединение настраивать (у мтс, помню, логин-пароль были mts, а вот номер забыл, но что-то типа *99*)
На счет американской армии:"В целом к августу 1945 г. во всех родах вооруженных сил США насчитывалось 1030255 черных мужчин и женщин, в том числе более 700 тыс. в армии. Но повсюду сохранялась расовая сегрегация, причем доля афроамериканцев в тыловых и вспомогательных частях в 1945 г. достигала 75%, а в боевых - только 10% личного состава, из которых участвовала в боях лишь половина. Лишь 7 из 5220 полковников и 1 из 776 генералов армии США в 1945 г. были афроамериканцами"(с)
То-есть, конечно, какие-то негритянские части (так называемые "полки Буффало") могли случайно попасть на передовую, но это близко к статистической погрешности. Как ни смешно, укомплектованный японцами, гражданами США, "442 полк" (полк название условное - 14 тысяч численный состав) реально сражался с немцами куда больше, чем все "полки Буффало" вместе взятые. Как вы понимаете японские добровольцы, дети японских эмигрантов, использовались только против немцев (против Японии их же не пошлешь), при этом есть уникальный факт: 9486 японских солдат полка из 14 тысяч были удостоены ордена «Пурпурное сердце», 21 солдат был награждён Медалью Почёта. Этот полк является рекордсменом по числу награждённых «Пурпурным сердцем» за всю историю американской армии, считая общее количество наград к числу военнослужащих подразделения, получив за это прозвище «Батальон Пурпурное сердце». Столицу южной Франции Марсель они штурмом брали.
Так, что картинка в новом Call of duty - реально промывка мозгов и пропаганда.