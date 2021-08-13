22 примера после которых вы поймете, что как ее не обзови, все ее узнают

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Она вкусная, она сытная, она любма миллионами. И все знают, как ее зовут. Вот только продается она в магазинах с разными названиями, хотя там делают только ее. Не верите?
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Как-то решил заглянуть туда - находится во дворах в подвальном помещении. 0 пафоса - небольшая аккуратная вывеска. На крыльце все чистенько, сквозь окошко просматривается идеальная чистота на кухне и профессионально оборудованная кухня как в ресторане
Цена для студенческого кошелька напряжная, но гулять так гулять.
Делала ее приятная ухоженная женщина лет 30-ти.
И шавуха стоила тех денег. Какая же она вкусная была - не передать
Сейчас заведение, к сожалению, закрылось ибо не выдержало натиска карантина. Но до этого если хотелось шавухи ездил только туда. Больше нигде не беру и брать не буду