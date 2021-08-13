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22 примера после которых вы поймете, что как ее не обзови, все ее узнают

22 примера после которых вы поймете, что как ее не обзови, все ее узнают (22 фото)

Автор:
13 августа 2021 12:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вкусно   еда   киоск   макетинг   популярное   шаверма   шаурма   
1197
22

Она вкусная, она сытная, она любма миллионами. И все знают, как ее зовут. Вот только продается она в магазинах с разными названиями, хотя там делают только ее. Не верите?

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Метки: Юмор   вкусно   еда   киоск   макетинг   популярное   шаверма   шаурма   
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831
Denis Полчаса назад
У нас по городу среди студентов ходила легенда про самую вкусную шавуху в городе.
Как-то решил заглянуть туда - находится во дворах в подвальном помещении. 0 пафоса - небольшая аккуратная вывеска. На крыльце все чистенько, сквозь окошко просматривается идеальная чистота на кухне и профессионально оборудованная кухня как в ресторане
Цена для студенческого кошелька напряжная, но гулять так гулять.
Делала ее приятная ухоженная женщина лет 30-ти.
И шавуха стоила тех денег. Какая же она вкусная была - не передать
Сейчас заведение, к сожалению, закрылось ибо не выдержало натиска карантина. Но до этого если хотелось шавухи ездил только туда. Больше нигде не беру и брать не буду
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Свирепый Бамбр 57 минут назад
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