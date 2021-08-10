Россияне поддерживают строительство «Сталин-центра»

Как мы знаем, сейчас у нас есть только нелепый «Ельцин-центр», который обходится бюджету в миллиарды. И прославляет самого провального политика в новейшей истории.

Отдельно был задан вопрос: нужно ли устанавливать памятник вождю. 48 процентов поддержали и эту идею. Тут бы либералам выдохнуть, мол, 52 процента все-таки против. Ан нет - категорически не поддерживают возведение монумента всего 20 процентов опрошенных. Выходит, дело Сталина живет и побеждает!