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Россияне поддерживают строительство «Сталин-центра»

Россияне поддерживают строительство «Сталин-центра» (1 фото)

Автор:
10 августа 2021 22:02
Метки: память   сталин   факты   
328
1

Социологическая служба «Левада-центр» (иноагент, между прочим!) опубликовала опорос, согласно которому 60 процентов жителей нашей страны поддерживают строительство музейного комплекса «Сталин-центр».

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Метки: память   сталин   факты   
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26  комментариев
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3k
Kungs Час назад
Вполне достойное дело. Пожалуй, самый выдающийся политический лидер 20 века. В отличие от того же ублюдка Ельцина, который до скончания веков будет жариться в аду...
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821
QQ 6 минут назад
Кто хочет Сталина, хочет его не для себя, а для соседа.
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8k
Vacony 12 минут назад
Ельцин сделал нааамного меньше чем Сталин. Так что как ни крути для страны и вообще мира - Сталин фигура намного весомее. Так что по любому память для истории нужна
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−49
Петр Давыдов 14 минут назад
Так рабы и не стали свободными.
Вечно им сильная рука нужна.
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0
Vargard 16 минут назад
Ну вот собственно потому так плохо и живем. Дороги может мало мало и построим, а вот что с наполнением территории, учитывая такую статистику, непонятно что делать.
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17k
Татьяна Юсова 21 минуту назад
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4k
Fishki_surfer 36 минут назад
Да, россияне давно уже это заслужили.
Кто не согласен - чемодан, вокзал, Европа!
30 лет было на "свалить".
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1k
integral11 44 минуты назад
Ну, если Ельцину центр построили, который страну в говно опустил, то тому, кто её из говна вытащил, и сделал супер - державой всего за пару десятков лет, такой центр должен быть построен без всяких вопросов!
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9k
Alexander 50 минут назад
Я - за!
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15k
Lelik 52 минуты назад
Я считаю, что Сталин-центр не нужен, нужны музеи по всей стране. И нормальное просвещение, чтобы ни один солженицын больше не смог насрать в нашу историю.
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−42
Sentinel 58 минут назад
А также возродить ГУЛАГ и построить 40 новых лагерей
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480
Владимир Sentinel 56 минут назад
Для таких как ты гонд..в, а так же для всех националистов, нацистов и прочего рогульского, змагарского, сс-овского и тому подобного отребья.
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1k
khvatich 59 минут назад
Димон, вы странны))) Это дабы, не оскорблять. Гришин поставил в визуализацию, персонажа Ильфа и Петрова. А Генералиссимус, выглядит по иначе.
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13k
Александр Час назад
А зачем "огород городить"? Берётся "Ельцин-центр", меняется название и статуя при входе, и денег с'экономили, и людям в радость...
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1k
Sam Час назад
Глядя на правление Вова и Ко, народ не то что Сталина, Чингизхан-центр захочет.
Море свободы, у четверти россиян есть загранпаспорта! У остальных есть потребительская корзина. У полковников миллиарды преют в сумках!
Про генералов лучше сразу заткнуться.
Население, не смотря на трудовых эмигрантов, сокращается!
Пенсия отдаляется!
Больниц всё меньше, ибо нехрен болеть.
Понятие "человеческий капитал" не вписывается в умишки теперешней "элиты", безработицы в СССР не было, была постоянная нехватка рабочих рук - страна развивалась. А нонче живут по заветам толстомордого Гайдара - миллионы "не вписались в рынок"
В Китае такой хрени нет и не предвидится - мудрое руководство и трудолюбивый народ. Уверенно идут в лидеры мировой экономики, планируют на десятилетия, тренируют войска, строят флот.
А Вова отжигает на прямых линиях...
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15k
albedo Час назад
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19k
Dobrovit Час назад
...опубликовала ОПОРОС! Мать вашу... и сколько поросят родилось?!..
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Классика.
Три поколения баранов, все еще мечтают о кнуте пастуха.
ЛЕВАДА не обмануло и не удивило.
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