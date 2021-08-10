Россияне поддерживают строительство «Сталин-центра»

Социологическая служба «Левада-центр» (иноагент, между прочим!) опубликовала опорос, согласно которому 60 процентов жителей нашей страны поддерживают строительство музейного комплекса «Сталин-центр».
Как мы знаем, сейчас у нас есть только нелепый «Ельцин-центр», который обходится бюджету в миллиарды. И прославляет самого провального политика в новейшей истории.
Отдельно был задан вопрос: нужно ли устанавливать памятник вождю. 48 процентов поддержали и эту идею. Тут бы либералам выдохнуть, мол, 52 процента все-таки против. Ан нет - категорически не поддерживают возведение монумента всего 20 процентов опрошенных. Выходит, дело Сталина живет и побеждает!
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Вечно им сильная рука нужна.
Кто не согласен - чемодан, вокзал, Европа!
30 лет было на "свалить".
Море свободы, у четверти россиян есть загранпаспорта! У остальных есть потребительская корзина. У полковников миллиарды преют в сумках!
Про генералов лучше сразу заткнуться.
Население, не смотря на трудовых эмигрантов, сокращается!
Пенсия отдаляется!
Больниц всё меньше, ибо нехрен болеть.
Понятие "человеческий капитал" не вписывается в умишки теперешней "элиты", безработицы в СССР не было, была постоянная нехватка рабочих рук - страна развивалась. А нонче живут по заветам толстомордого Гайдара - миллионы "не вписались в рынок"
В Китае такой хрени нет и не предвидится - мудрое руководство и трудолюбивый народ. Уверенно идут в лидеры мировой экономики, планируют на десятилетия, тренируют войска, строят флот.
А Вова отжигает на прямых линиях...
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Вот и мы того же хотим:
С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.
Только не надо про недоработки на местах.
В России цветёт империализм(смотри определение) и перспективы ни разу не радостные
Три поколения баранов, все еще мечтают о кнуте пастуха.
ЛЕВАДА не обмануло и не удивило.
Коим стала твоя Украина.