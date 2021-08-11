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В основе теста лежит учебник для общеобразовательных учреждений базового уровня под редакцией Л. Н. Боголюбова.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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