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Тест по обществознанию за 10 класс

Тест по обществознанию за 10 класс

Автор:
11 августа 2021 07:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 10 класс   Тесты   обществознание   тест   тесты за 10 класс   тесты по обществознанию   
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В основе теста лежит учебник для общеобразовательных учреждений базового уровня под редакцией Л. Н. Боголюбова.
Как ещё называют рыночную экономику?
Как ещё называют рыночную экономику?
Экономикой свободного труда
Экономикой свободного предпринимательства
Экономикой равноценного обмена

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Нормы права...
Нормы права...
носят исключительный характер
носят общеобязательный характер
не распространяются на представителей власти

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Что есть самая крупная часть системы права?
Что есть самая крупная часть системы права?
Отрасль права
Федеральный закон
Конституция

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Что не является источником основного права?
Что не является источником основного права?
Правовой обычай
Судебный прецедент
Нормативно-правовой акт
Правое исключение
Естественное право

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В каких судах решаются споры, возникающие в сфере экономики и управления?
В каких судах решаются споры, возникающие в сфере экономики и управления?
Судах общей компетенции
Арбитражных судах
Конституционных судах

Источник:

Какая отрасль права регламентирует фундаментальные общественные отношения?
Какая отрасль права регламентирует фундаментальные общественные отношения?
Административное право
Конституционное право
Семейное право
Гражданское право

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Назовите вид республиканской формы правления, в которой наряду с парламентаризмом в руках президента одновременно соединяются полномочия главы государства и главы парламента
Назовите вид республиканской формы правления, в которой наряду с парламентаризмом в руках президента одновременно соединяются полномочия главы государства и главы парламента
Президентская республика
Парламентская республика
Смешанная республика

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Продолжите цитату Цицерона: "Мы можем стать свободными только тогда, когда..."
Продолжите цитату Цицерона: "Мы можем стать свободными только тогда, когда..."
возьмём власть в свои руки
станем рабами закона
закон будет един для всех

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Метки: 10 класс   Тесты   обществознание   тест   тесты за 10 класс   тесты по обществознанию   
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bosayk 13 минут назад
ну да не сложилось с гуманитарными) зато я про модуль Юнга знаю)))
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