15 "идеальных" способа начать утро вторника

Аура утра начала рабочей недели прекрасно читается на лицах окружающих нас людей, но, согласно исследованиям, понедельник - не самый худший день недели, вторник - самый сложный. Как сказал Альберт Эйнштейн: “Все относительно”. И каждый из нас думает, что его вторник самый трудный, а что вы тогда скажете про героев этого поста?