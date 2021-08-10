15 "идеальных" способа начать утро вторника

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Аура утра начала рабочей недели прекрасно читается на лицах окружающих нас людей, но, согласно исследованиям, понедельник - не самый худший день недели, вторник - самый сложный. Как сказал Альберт Эйнштейн: “Все относительно”. И каждый из нас думает, что его вторник самый трудный, а что вы тогда скажете про героев этого поста?
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