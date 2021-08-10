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15 "идеальных" способа начать утро вторника

15 "идеальных" способа начать утро вторника (16 фото)

Автор:
10 августа 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Идеальный   Начать   неделя   понедельник   способ   утро   худший   
2976
16

Аура утра начала рабочей недели прекрасно читается на лицах окружающих нас людей, но, согласно исследованиям, понедельник - не самый худший день недели, вторник - самый сложный. Как сказал Альберт Эйнштейн: “Все относительно”. И каждый из нас думает, что его вторник самый трудный, а что вы тогда скажете про героев этого поста?

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Метки: Идеальный   Начать   неделя   понедельник   способ   утро   худший   
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4k
Leonid 2 часа назад
Я бы не осудил. Мой офис - твой офис.
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3k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Когда читаешь подобные переводные статейки с фотками, понимаешь, что не можешь в достаточной мере солидаризироваться с меседжами - чуждое какое-то всё, не живое. Как еда в пластике.
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11k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Сочувствуем...
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56k
pynh 2 часа назад
не губа, а морда
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