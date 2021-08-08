2882
30
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Свежая подборка автоприколов
- Свежая подборка автомобильных приколов
- Коллекция автомобильных приколов на пятницу
- 30 картинок для поднятия настроения
- Автомобильный юмор в картинках
63
Понравилось63
Новости партнёров
-Лопата в сенях. Снег расчистить надо до калитки, но сперва - до туалета.
-Сделал!
-Теперь притащи пару вёдер воды, занеси в сени дров, и можешь идти откапывать свою машину.
Наша: