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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
Авторский пост
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«Вы продаёте рыбов? Красивое...»: фраза из картинки с котами стала мемом
К концу июля можно часто встретить одну и ту же картинку: как минимум семь котов сидят и смотрят на разложенную прямо на асфальте рыбу. Между животными и продавцом происходит выдуманный диалог с намеренно исковерканными словами:
Вы продоёте рыбов?
Нет просто показываю.
Красивое...
Мем зародился в паблике «мемы про котов (по ржать)». Это постироничное сообщество, откуда вышло множество мемов, например, «мыш (кродёться)», «хоба», «большой кот, кот поменьше, вообще маленький кот жесть» и другие. Авторы картинок намеренно делают мемы как можно более абсурдными, и периодически они расходятся по всему рунету.