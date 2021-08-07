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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
07 августа 2021 11:18
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1669
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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16k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Просто для информации.
«Вы продаёте рыбов? Красивое...»: фраза из картинки с котами стала мемом
К концу июля можно часто встретить одну и ту же картинку: как минимум семь котов сидят и смотрят на разложенную прямо на асфальте рыбу. Между животными и продавцом происходит выдуманный диалог с намеренно исковерканными словами:

Вы продоёте рыбов?
Нет просто показываю.
Красивое...

Мем зародился в паблике «мемы про котов (по ржать)». Это постироничное сообщество, откуда вышло множество мемов, например, «мыш (кродёться)», «хоба», «большой кот, кот поменьше, вообще маленький кот жесть» и другие. Авторы картинок намеренно делают мемы как можно более абсурдными, и периодически они расходятся по всему рунету.

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20k
Надежда 39 секунд назад
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Надежда 55 секунд назад
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20k
Надежда Минуту назад
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140
Thomsen 2 часа назад
если это перед входом в стоматологический кабинет - то норм)))

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1k
_♛_ 3 часа назад
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