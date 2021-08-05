Мифы про Юрия Левитана

А ведь пленный не врал. Именно таким был Левитан до войны и во время войны. Юдка (Юрий) Левитан родился 19 сентября (2 октября) 1914 года во Владимире, в семье портного. Уже раннем возрасте у него прорезался уникальный и мощный голос-бас. Своего рода феномен природы. В детстве за Юрой закрепилась кличка «Труба» именно за этот голос.

Решив стать артистом в 17-летнем возрасте, приехал в Москву, где попробовал поступить в кинотехникум. Но уже на первом прослушивании насмешил всю приемную комиссию. Внешность ладно, бас хорошо, но окающий владимирский говор уложил экзаменаторов под стол. Обходя вместе с другом столбы с объявлениями, однажды они наткнулись на объявление о наборе дикторов в Всесоюзный комитет по радиовещанию. Там над его окающим говорком тоже похихикали, но взяли на должность дежурного диктора. Хотя это была лишь замануха – на самом деле он был уборщиком помещений с функциями разносчика чая и бумаг. Но тем не менее его глубокий бас был быстро замечен и вскоре ему предложили зачитать пробный текст на микрофон, но стажёром он стал лишь через пару месяцев, в январе 1932 года.

Теперь Левитан начинает работу над исправлением своего произношения, заранее в сценарии, размечая неправильно произносимые слова согласно их звуковой транскрипции, дабы не путаться. Но на радио ему доверяют лишь работу ночного диктора.

И здесь великая удача. В январе 1934 года его услышал Сталин, который ночью готовил доклад к XVII съезду ВКП(б). По радио в это время велась «техническая трансляция», в ходе которой Левитан диктовал текст передовицы нового номера газеты «Правда» для утренних статей региональных советских изданий. Поставленный голос понравился Сталину, и он позвонил председателю Радиокомитета и дал ему указание, чтобы доклад на съезде по радио озвучивал именно Левитан.

Умел все-таки Сталин подбирать кадры.

Голос Левитана становится известен всей стране, он становится любимым и популярным диктором советского радио. Понимая возложенную ответственность, Левитан тщательно, по десять часов в день, осваивает культуру речи. Берет уроки дикции у звёзд МХАТа Нины Литовцевой и Василия Качалова. Чтобы выработать чёткое произношение, он часто читал свои тексты, стоя вниз головой на руках, а наиболее сложно поддающиеся слова тренировал на ночных побудках.

Миф 2. Обычно считается, что именно Левитан объявил о нападении Германии на Советский Союз. Об этом пишется в художественной литературе, показывается в современных фильмах. И многие в этом уверены. Я сам тоже так считал. Но оказывается это литературный и киношный фейк. Утром 22 июня 1941 года Левитан объявил, что в полдень будет передано важное правительственное сообщение. Какое? Даже он не знал. В 11-45 по московскому времени Левитан зачитывал новость германского информационного агентства об успехах Эрвина Роммеля в Северной Африке. Затем диктор сообщил о выполнении производственного плана шахтёрами Донбасса. И только после этого выступил председатель советского правительства Молотов, который зачитал отредактированную Сталиным речь о нападении Германии на СССР.

То есть о начале войны Левитан узнал, как и большинство советского народа из речи Молотова. Только через 45 минут после этого в эфир вышел первый военный выпуск «Последних известий», в котором из уст Левитана прозвучали призывы: «Ответим на удар врага сокрушительным ударом!», «Удесятерим трудовые усилия для помощи Красной Армии», «Сметём с лица земли фашистских поджигателей войны!», что очень резко контрастировало с переданным в эфир менее часа назад.

Миф 3. Часто в кино можно увидеть, как люди слушают Левитана из личных радиоприемников. Оказывается это тоже фейк. В начале войны все радиосредства были изъяты из личного пользования. Не сдавшим радиоприемники угрожал расстрел на месте. То есть сводки Информбюро можно было услышать лишь из по радиоприемников коллективного пользования. Но какие радиоточки коллективного пользования на фронте?!

Проблема осложнялась тем, что на начальном, самом критическом этапе войны даже офицеры поголовно не умели пользоваться средствами связи. Аналогичная ситуация обстояла в партизанском движении. Подавляющее большинство отрядов не имело радиостанций для связи с руководящими центрами, для приёма, а тем более передачи информации. То есть единственным способом услышать «голос Левитана» по радио было либо иметь неучтённый самодельный радиоприёмник, либо трофейный приёмник, захваченный у немцев и настроенный на советскую волну. Генерал П. И. Батов в своих мемуарах описывает то, как вместе с сослуживцами и командованием будучи на фронте слушал выступления Левитана на трофейные радиоприёмники. Вдумайтесь: командующий армией слушал сводки Информбюро из трофейного приемника. Об этом же свидетельствуют мемуары таких военачальников как А. Г. Кравченко, И. И. Громов, Б. Момыш-Улы.