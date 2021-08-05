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Мифы про Юрия Левитана

Мифы про Юрия Левитана (6 фото)

Автор:
05 августа 2021 17:58
Метки: Левитан   диктор   интересно   мифы   
887
6

Его голос знали все. Весь мир! Из репродукторов он звучал во всем огромном Союзе, втихомолку его слушали в Германии и покоренной Европе. В далекой Америке и Британии. Гитлер объявил его личным врагом №1. Генерал Рокоссовский говорил, что голос Юрия Левитана, на фронте равнозначен целой дивизии.

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Метки: Левитан   диктор   интересно   мифы   
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49k
smakido 5 часов назад
Спасибо автору за пост!
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1k
Карагандинская Полиграфия 3 часа назад
Главный миф, возможно миф 4 возник из него.
В интернете, кино и т.д. мы слышим голос Левитана, как он говорил в 40-х.
На самом деле в те годы не существовало (на планете) качественной звукозаписывающей аппаратуры - всё в студии говорилось и пелось в живую, музыку играли живые музыканты на настоящих инструментах.
Все аудио-записи "От Советского Информбюро" были заново озвучены и записаны в 60-70-х годах, когда появилась качественная магнитофонная аппаратура. Есть несколько сохранившихся записей и с 40-х, но их качество ужасно - количество помех и шумов настолько велико, что не позволяет отфильтровать - оригинальны звук затирается.
Каким бы талантом не был диктор, но есть огромная разница - читать в живую сводки с фронта, где воюют твои соседи и друзья, и читать тот же текст спустя годы после свершившейся победы.
Старики говорили, что в тех более четких записях в документальных кино нет тех эмоций и надежды, что звучали из хрипящего репродуктора.
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Карагандинская Полиграфия 3 часа назад
Интересный взгляд и заблуждения человека XXI века, хотя в целом очень неплохо.
Миф 3. Здесь не миф, а незнание особенностей радио тех лет.
В действительности у населения были изъяты широкополосные радиоприемники, причем это сделали официально все(!) страны участвовавшие в войне - просто лишение внедренной вражеской разведки возможности получения инструкций из центра. И радиолампы можно для производства радиостанций можно использовать.
На всех фото тех лет и кинофильмах (кроме уж совершенно безграмотных голивудовских) люди слушают "радиотарелки" (репродуктор, громкоговоритель) подключенных к общей сети проводного радиовещания. Они внешне были не только в виде простеньких бумажных тарелок, но и вполне достойно выглядящие. По эти проводным репродукторам объявляли сводки, местные новости, воздушную тревогу - они были почти в каждом доме. Даже в сибирских деревнях, пусть один на всю деревню, но были.
Насчет сводок в окопах на фронте, у партизан, - политически и психологически имели огромное значение, для связиста подключить репродуктор к радиостанции или проводному полевому телефону - штыком и ложкой сделает, даже без изоленты обойдется. А передачи шли специально на многих частотах, в том числе и на тех, что использовали в РККА или германских радиостанциях, как раз чтоб партизаны могли слушать, да и германцам покапать на мозги полезно.
"Вдумайтесь: командующий армией слушал сводки Информбюро из трофейного приемника"(с) - тогда радиоприемник сродни видеомагнитофону в начале 80-х или двухметровой плазме в 90-х. Затрофеили крутую модель для себя любимых явно у германского генерала, минимум крутого оберста, обычного фельдфебеля или лейтенанта германцы могли и расстрелять за незаконное владение радиосистемами.
Миф 5. Тут ничего секретного нет. Об этом знали. Не суть где сидит диктор - он передаёт слова непобежденной Столицы. Мощные радиовышки вокруг Москвы были демонтированы в целях маскировки, а оборудование было эвакуировано.
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azuver 4 часа назад
Тоже было интересно.Спасибо.
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4k
VL 4 часа назад
интересно. спасибо.
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