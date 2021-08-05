Грустные иллюстрации японского художника, которые заставят задуматься

328
41
Японский иллюстратор, известный как avogado6_jp, использует язык, который понимают все. С помощью своих рисунков он рассказывает целые истории - без единого слова, - и вы проникаетесь ими до глубины души. Большинство его иллюстраций похожи на горькие пилюли, и некоторые из них действительно тяжело проглотить.
Тяжело, но необходимо - если вас волнуют проблемы современного общества, и особенно проблемы детей, их одиночества, отверженности, проблемы в семье, проблемы насилия и т. д. Здесь собраны лучшие работы Avogado6 за последние несколько лет.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Да здравствует эволюция: серия саркастичных иллюстраций о современном обществе
- Российский художник нарисовал ретро-обложки для всех серий "Мандалорца"
- Что не так с нашим обществом: 25 иллюстраций, заставляющих задуматься
- Забавные комиксы о повседневных проблемах обычной девушки
- Очаровательные комиксы, которые расскажут о жизни с мопсом
Метки: Проблемы общества грустное детство иллюстрации картинки комиксы мрачно проблемы современное общество
18
Понравилось18
Новости партнёров