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Грустные иллюстрации японского художника, которые заставят задуматься

Грустные иллюстрации японского художника, которые заставят задуматься (41 фото)

Автор:
05 августа 2021 14:14
Сообщество : Комиксы
Метки: Проблемы общества   грустное детство   иллюстрации   картинки   комиксы   мрачно   проблемы   современное общество   
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Японский иллюстратор, известный как avogado6_jp, использует язык, который понимают все. С помощью своих рисунков он рассказывает целые истории - без единого слова, - и вы проникаетесь ими до глубины души. Большинство его иллюстраций похожи на горькие пилюли, и некоторые из них действительно тяжело проглотить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Проблемы общества   грустное детство   иллюстрации   картинки   комиксы   мрачно   проблемы   современное общество   
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Юрьевич 2 минуты назад
Почему японцы в мультиках рисуют людей с огромными круглыми глазами?
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