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Калейдоскоп юмора в картинках и мемах

Калейдоскоп юмора в картинках и мемах (36 фото)

Автор:
04 августа 2021 13:02
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   картинки   мемы   сатира   
3218
36
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Метки: Юмор   картинки   мемы   сатира   
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15  комментариев
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21k
Очевидное-Невероятное 5 часов назад
Жена оказалась права. Он кипятит заварник...
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11k
Кархародон 11 минут назад
У волков - лапы.
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turyst 2 часа назад
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30k
turyst 2 часа назад
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12k
Юрий Николаевич 4 часа назад
Комментарий к фото
У них иммунитет, как у терминатора.
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12k
Юрий Николаевич 4 часа назад
Комментарий к фото
Та всё равно менять хотел, резина лысая, диск гнутый.
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38k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
а чего оставил то колесо... я бы взял с собой, потом в гараже спокойно срезал замок)
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12k
Юрий Николаевич 4 часа назад
Комментарий к фото
Вот не задача. Не уточнили у кого спрашивать.
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5k
Евгений 4 часа назад


Я вам больше скажу: Они и вируса не боятся.
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1k
Леонид 5 часов назад
А что с Амаретто не так?
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LedorubTroszkogo
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