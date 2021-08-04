Калейдоскоп юмора в картинках и мемах

3218
36
Очередная подборка позитива.
22.
Волк 80 уровня😸 pic.twitter.com/nHNOyp2OMr— Стас (@Banhik_) August 2, 2021
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное подтверждение
- Свежая подборка автомобильных приколов
- Если вам кажется, что у вас много денег, то запишитесь к стоматологу
- "Если бы не я, то у меня все получилось". Самый ироничный пост на Фишках
- 30 картинок для поднятия настроения
61
Понравилось61
Новости партнёров
Я вам больше скажу: Они и вируса не боятся.
Хотя, помню говорили, что его делают из косточек абрикоса и миндаля, причем горького, дикого, богатого синильной кислотой, поэтому много пить нельзя.