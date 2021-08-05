690
1
Насколько внимательно вы следили за приключения алкоголика и его туповатого внука? Тест для тех, кто пересмотрел мультсериал как минимум дважды.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Марсоход Perseverance сделал свои первые "шаги" и прислал новые снимки
- Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках
- 7 мультсериалов о социопатах, которые нельзя не посмотреть
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- Без сычуанского соуса: дюжина забавных цитат от Рика
Метки: Рик и Морти Тесты мультсериалы мультсериалы для взрослых тест тесты по мультсериалам тесты по мультфильмам
27
Понравилось27
Новости партнёров