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Вабба-лабба-даб-даб: тест по сериалу "Рик и Морти"

Вабба-лабба-даб-даб: тест по сериалу "Рик и Морти"

Автор:
05 августа 2021 08:01
Сообщество : Кино
Метки: Рик и Морти   Тесты   мультсериалы   мультсериалы для взрослых   тест   тесты по мультсериалам   тесты по мультфильмам   
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Насколько внимательно вы следили за приключения алкоголика и его туповатого внука? Тест для тех, кто пересмотрел мультсериал как минимум дважды.
В третьем сезоне Рик превратил себя в огурчик, чтобы...
В третьем сезоне Рик превратил себя в огурчик, чтобы...
Чтобы не идти на психотерапию
Чтобы скрыться от инопланетян
Чтобы напугать кота
Куда собралась Саммер со сталкерами смерти?
Куда собралась Саммер со сталкерами смерти?
В бывший Сиэтл
В бывший Солт-Лейк-Сити
В бывший Аннаполис
Что попросил Джерри у мистера Мисикса?
Что попросил Джерри у мистера Мисикса?
Научиться заканчивать игру в гольф за 1 удар
Научиться заканчивать игру в гольф за 2 удара
Научиться заканчивать игру в гольф за 3 удара
Какое событие помешало в шестой серии второго сезона отправиться Рику и внучатам за мороженым?
Какое событие помешало в шестой серии второго сезона отправиться Рику и внучатам за мороженым?
Атака пауков-телепатов
Клон из альтернативной реальности
Аккумулятор
Для чего Рик приклеил себе на лоб кристалл в одном из эпизодов?
Для чего Рик приклеил себе на лоб кристалл в одном из эпизодов?
Чтобы увеличить свои когнитивные способности
Чтобы стимулировать нервную систему
Чтобы предвидеть свою возможную смерть
Чтобы кайфануть
Как звали этого парнишку на столе, внутри которого Рик решил построить очередной парк развлечений?
Как звали этого парнишку на столе, внутри которого Рик решил построить очередной парк развлечений?
Тим
Алехандро
Бобби
Итан
Во втором сезоне Рик, Морти и Саммер попадают на планету, на которой главной отличительной чертой гуманоидов было это...
Во втором сезоне Рик, Морти и Саммер попадают на планету, на которой главной отличительной чертой гуманоидов было это...
Разные соски
Разный цвет кожи
Разное количество пальцев на ногах
Разные формы носа
Кем на самом деле был "бестолковый братец Стив"?
Кем на самом деле был "бестолковый братец Стив"?
Инопланетным паразитом
Несуществующим двойником, которого изготовил Рик
Андроидом

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Рик и Морти   Тесты   мультсериалы   мультсериалы для взрослых   тест   тесты по мультсериалам   тесты по мультфильмам   
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1  комментарий
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El Niño 9 минут назад
Коротко о тестах: не смотрел, впервые слышу об этом сериале, а 3 из 8 набрал.
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