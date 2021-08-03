20 лет в бегах: правоохранители сумели арестовать преступницу

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51-летняя женщина была поймана в Калининградской области после того, как продолжительное время скрывалась в Англии от судебного возмездия.
По сообщению пресс-службы УФСИН России по Калининградской области, преступница 1969 года рождения была задержана в небольшом городе Гусев (население 28 тыс человек). Женщина в 2001 году обвинялась по ч. 4 ст. 228 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ".
Следствие считает, что женщина скрывалась в Англии у родственников, поэтому была объявлена в международный розыск. Но спустя 20 лет её поймали в России и с 27 июля 2021 года содержат в следственном изоляторе.
В последнее "пандемийное" время преступница на улице и в помещениях ходила в маске, перчатках и очках, поэтому длительное время избегала правосудия.
В последнее "пандемийное" время преступница на улице и в помещениях ходила в маске, перчатках и очках, поэтому длительное время избегала правосудия.
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В последнее "пандемийное" время преступница на улице и в помещениях ходила в маске, перчатках и очках, поэтому длительное время избегала правосудия.
А в Россию она наверно на надувном матрасе приплыла.
3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.
Под уклонением от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи).