20 лет в бегах: правоохранители сумели арестовать преступницу

Следствие считает, что женщина скрывалась в Англии у родственников, поэтому была объявлена в международный розыск. Но спустя 20 лет её поймали в России и с 27 июля 2021 года содержат в следственном изоляторе.



В последнее "пандемийное" время преступница на улице и в помещениях ходила в маске, перчатках и очках, поэтому длительное время избегала правосудия.