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20 лет в бегах: правоохранители сумели арестовать преступницу

20 лет в бегах: правоохранители сумели арестовать преступницу (2 фото)

Автор:
03 августа 2021 14:35
Сообщество : Криминал
Метки: Гусев   Калининградская область   наркотики   поиск   преступление   преступница   уфсин   
1549
2
51-летняя женщина была поймана в Калининградской области после того, как продолжительное время скрывалась в Англии от судебного возмездия.

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Метки: Гусев   Калининградская область   наркотики   поиск   преступление   преступница   уфсин   
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8  комментариев
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197
Knives22 Час назад
51-летняя женщина была поймана в Калининградской области после того, как продолжительное время скрывалась в Англии от судебного возмездия.
В последнее "пандемийное" время преступница на улице и в помещениях ходила в маске, перчатках и очках, поэтому длительное время избегала правосудия.
А в Россию она наверно на надувном матрасе приплыла.
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56k
Андрей 23 минуты назад
Да никуда она не сбегала, ни в какую Англию - Неуловимого Джо тоже поймать не могли. Ныкалась где-то здесь, а сейчас просто попалась на глаза. Опять же, не написано, на каком основании она задержана через 20 лет: срок давности - сроком давности, только кажется мне, что для её задержания сейчас должны быть веские причины.
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−32
Андрей 37 минут назад
За давностью, не за давностью...Какая разница? Россия давно не демократическая страна. Диктатура процветает.
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15k
Пумба 51 минуту назад
Ленин завещал делиться! Не поделилась - вот и вот!
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324
Сигизмунд Лазаревич 59 минут назад
и? даже если по верхушке, то срок давности вышел. Смысл задерживать?
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