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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
03 августа 2021 08:52
Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   
756
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   
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6  комментариев
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11k
Taximaxi 13 минут назад
Кто читает эту мерзость,
Все смотали в Израель,
На обрезанный на Х.Е.Р.,
Ехать может бесэдер.
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Kanifolkin 3 минуты назад
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12k
хз 6 минут назад
Количество жидоботов плюсовальщиков неуклонно растет.
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54k
Алекс Юстасов 6 минут назад
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хз 6 минут назад
Какие настырные жиды, опять в фишки насрали. Вы смените уже редактора с говном в голове, может тогда смешно будет?
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8k
Павел 9 минут назад
Увидел это гавно, зайди, поставь дизлайк и забудь
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Бесэдер?

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