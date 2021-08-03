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"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Цена Плача
Министерство финансов сообщило о введении нового налога на Читать далее.
Рис. Игоря Лукьянченко
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Президенты песчаных карьеров
Интерпол объявил в розыск бывшего президента Сальвадора. Следствие подозревает, что он присоединился к Читать далее.
Рис. Бернара Бутона
Яйца фермеров не учат
Израильские фермеры забросали яйцами полицию, у которой не оказалось Читать далее.
Рис. Сергея Дудченко
Фейки – упрямая вещь
Росгосстат разработал революционный метод борьбы с эпидемией ковида, способный в кратчайшие сроки вывести Россию в Читать далее.
Рис. Махмуджона Эшонкулова
Хлюпзит
В связи с наводнением в Лондоне, Британия заявила, что выходит из Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
Гол на выдумки хитер
В России появилась первая клиника корректирующей терапии для людей, считающих себя Читать далее.
Рис. Валерия Момота
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