Кто круче и точнее. Советская "Электроника" против японских "Casio"

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Сегодня я задумал сравнить популярные советские часы середины 80-х годов - Электроника 5 и их японский аналог Casio, выпускаемые в тот же промежуток времени.
Для начала кратко о каждой модели. Электроника 5 (с модулем 29367), выпускались с 1985 года. Часы показывают текущее время, дату, день недели, в наличии будильник и секундомер, а так же две мелодии звукового сигнала. Стоили в момент выхода 60 рублей.
Для начала кратко о каждой модели. Электроника 5 (с модулем 29367), выпускались с 1985 года. Часы показывают текущее время, дату, день недели, в наличии будильник и секундомер, а так же две мелодии звукового сигнала. Стоили в момент выхода 60 рублей.
Часы Casio W-780 (модуль 549), выпускались с конца 80-х годов. Часы отображают текущее время, день недели, дату, пять будильников, второй часовой пояс, таймер и секундомер. На момент выхода часы стоили $39.95. Как мы видим по технологическому оснащению японские часы опережают советские, наличием пяти будильников, таймером обратного отсчета и вторым часовым поясом. Наши могут похвастаться только мелодиями.
Посмотрим исполнение самих часов, корпус Электроники изготовлен из латуни и покрыт хромированием, корпус Casio изготовлен из нержавеющий стали, что является огромным плюсом в эксплуатации. Стекломаски обоих часов выполнены из минерального стекла. По водозащите Электроника тоже проигрывает, у нее она отсутствует совсем, у Casio заявлено Water Resistant 10 bar , что допускает купание в часах без ныряния. Опять не в пользу Электроники, остался один параметр - точность хода
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Я замерял точность хода 50 суток, за это время часы Casio убежали вперед на 41 секунду, таким образом точность хода составила +0,82 сек/сутки. Что в принципе очень неплохо. А Электроника 5 за тот же промежуток времени убежала вперед на ..... 17 секунд, что составляет +0.34 сек/сутки. Тесть по точности хода наша Электроника обогнала японского конкурента.
Решать что главнее для часов - оснащенность или точность хода это личное дело каждого. На мой взгляд оба экземпляра - прекрасные образца часовой промышленности 80-х годов. Часы "Электроника" выпускаются и сейчас.
А какие были у Вас?
А какие были у Вас?
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Метки: Casio советская электроника
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Для обеих моделей запросто может быть как полная синхронизация, так и убегание/отставание до секунды в сутки :)
Просто из-за разброса параметров электронных компонентов!! В первую очередь кварцевого резонатора!