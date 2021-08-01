Кто круче и точнее. Советская "Электроника" против японских "Casio"

Сегодня я задумал сравнить популярные советские часы середины 80-х годов - Электроника 5 и их японский аналог Casio, выпускаемые в тот же промежуток времени.

Для начала кратко о каждой модели. Электроника 5 (с модулем 29367), выпускались с 1985 года. Часы показывают текущее время, дату, день недели, в наличии будильник и секундомер, а так же две мелодии звукового сигнала. Стоили в момент выхода 60 рублей.

0 Часы Casio W-780 (модуль 549), выпускались с конца 80-х годов. Часы отображают текущее время, день недели, дату, пять будильников, второй часовой пояс, таймер и секундомер. На момент выхода часы стоили $39.95. Как мы видим по технологическому оснащению японские часы опережают советские, наличием пяти будильников, таймером обратного отсчета и вторым часовым поясом. Наши могут похвастаться только мелодиями.

0 Посмотрим исполнение самих часов, корпус Электроники изготовлен из латуни и покрыт хромированием, корпус Casio изготовлен из нержавеющий стали, что является огромным плюсом в эксплуатации. Стекломаски обоих часов выполнены из минерального стекла. По водозащите Электроника тоже проигрывает, у нее она отсутствует совсем, у Casio заявлено Water Resistant 10 bar , что допускает купание в часах без ныряния. Опять не в пользу Электроники, остался один параметр - точность хода

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0 Я замерял точность хода 50 суток, за это время часы Casio убежали вперед на 41 секунду, таким образом точность хода составила +0,82 сек/сутки. Что в принципе очень неплохо. А Электроника 5 за тот же промежуток времени убежала вперед на ..... 17 секунд, что составляет +0.34 сек/сутки. Тесть по точности хода наша Электроника обогнала японского конкурента.

0 Решать что главнее для часов - оснащенность или точность хода это личное дело каждого. На мой взгляд оба экземпляра - прекрасные образца часовой промышленности 80-х годов. Часы "Электроника" выпускаются и сейчас.



А какие были у Вас?