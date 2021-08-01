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Кто круче и точнее. Советская "Электроника" против японских "Casio"

Кто круче и точнее. Советская "Электроника" против японских "Casio" (5 фото)

Автор:
01 августа 2021 16:15
Метки: Casio   советская   электроника   
439
5
Сегодня я задумал сравнить популярные советские часы середины 80-х годов - Электроника 5 и их японский аналог Casio, выпускаемые в тот же промежуток времени.
Для начала кратко о каждой модели. Электроника 5 (с модулем 29367), выпускались с 1985 года. Часы показывают текущее время, дату, день недели, в наличии будильник и секундомер, а так же две мелодии звукового сигнала. Стоили в момент выхода 60 рублей.
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Метки: Casio   советская   электроника   
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44k
doker Час назад
Какие-какие... Как у всех - "Монтана".

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24k
Max Shtirlic 22 минуты назад
Сравнивать по точности хода для таких часов - это ни о чём!!!!
Для обеих моделей запросто может быть как полная синхронизация, так и убегание/отставание до секунды в сутки :)
Просто из-за разброса параметров электронных компонентов!! В первую очередь кварцевого резонатора!
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3k
Алексей Полчаса назад
До сих пор ношу и не хочу менять. А главное преимущество Электроники-наличие цифровой настройки хода. Благодаря которой сдвиг можно свести к минимуму.
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1k
val 41 минуту назад
С начала 90х ношу Касио. Меняю каждые 5-6 лет. Доволен.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 50 минут назад
Тут надо смотреть в какой нише модельного ряда были Casio W-780 . Возможно это были самые нишевые часики на внутреннем рынке - от того и такая точность. А Электроника в СССР - это понятно премиум ибо других особенно и не было.
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157k
☭Cheкаво☭ 52 минуты назад
У Casio кнопки смотрю по-больше- это тоже (+)
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5k
Ruk Час назад
только батарейки в Электронике хватало на пол года, а Касио на пару лет
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7k
vitenok Час назад
А что минусят то? У меня, например, и те и другие были.
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13k
куджо Час назад
У меня была Монтана похожая с кучей мелодий
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