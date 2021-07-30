«Радужная» Олимпиада Токио

1856
5
Олимпиада в Токио отличается не только тем, что она проходит в период пандемии. Это также и самая «радужная» олимпиада. Действительно, ещё задолго до её начала и сейчас, когда игры идут полным ходом, внимание СМИ непропорционально сфокусировано на спортсменах, относящихся к секс-меньшинствам. Как огромное достижение преподносится тот факт, что таковых на играх в Токио 168 человек – это больше, чем на предыдущих олимпиадах.
Правда, большинство этих спортсменов гомосексуалы и в отличие от интерсексуальных и трансгендерных женщин у них нет никаких проблем с допуском к соревнованиям. Какое отношение имеет сексуальная ориентация к спорту понять трудно, но, наверняка, мне возразят, что «видимость» таких спортсменов повышает толерантность к ЛГБТ. На днях золотую медаль в синхронных прыжках в воду получил британец Том Дэйли (Tom Daley). Вообще-то победителей было двое, ведь это парные прыжки, но во всех новостях говорят только о словах Тома «Я чувствую огромную гордость сказать, что я гей и олимпийский чемпион». А как тогда звучала бы подобная фраза из уст победителя из арабской страны, разрешающей многожёнство ? «Я чувствую огромную гордость сказать, что у меня 4 жены и я олимпийский чемпион»... Я, конечно, утрирую, но, на мой взгляд, не стоит выносить в публичную плоскость, причём не только в спорте, особенности своей сексуальной жизни.
Теперь обратимся к проблеме, которая действительно существует в отношении допуска к женским соревнованиям интерсексуальных и трансгендерных спортсменок. Здесь в противоречие входят два базовых олимпийских принципа. Первый гласит, что все имеют право на участие в соревнованиях, а согласно второму, спортсмены должны быть в равных условиях, то есть никто не должен иметь изначальных преимуществ. Считается, что у интерсексуальных и трансгендерных спортсменок такое изначальное преимущество есть и оно связано с высоким уровнем тестостерона. Прежде чем перейти к ныне действующим правилам, регулирующим максимально допустимый уровень тестостерона у спортсменок, коротко рассмотрим кто такие интерсексуалы и трансгендеры.
Интерсексуальные спортсменки имеют наружные гениталии женского типа. Поэтому при рождении им был присвоен женский пол, их растили как девочек и, самое важное, они считают себя таковыми. Однако в брюшной полости у них не яичники, а яички, продуцирующие такое количество тестостерона, так что его уровень соответствует мужскому. Как правило, это результат изменений либо в гене рецептора андрогенов, либо в гене 5-альфа редуктазы.
На предыдущих олимпиадах, обычно, участвовало несколько интерсексуальных спортсменок. Собственно скандал, возникший вокруг бегуньи из Южной Африки Кастер Семения, и привёл к тому, что МОК и другие спортивные организации ввели правила, регулирующие максимальный уровень тестостерона у спортсменок, допускаемых к соревнованиям. Полагаю, что об интерсексуальных спортсменках услышим, когда начнутся соревнования по лёгкой атлетике.
Коротко о трансгендерах. Есть трансгендерные женщины, трансгендерные мужчины и небинарные трансгендеры или квиры. Трансгендерные женщины рождены с мужским телом и им при рождении был присвоен мужской пол. Однако они не принимают пол своего тела и, считая себя женщинами, меняют свой пол. Для этого используются женские половые гормоны. Некоторые (но не все) также делают операции, при которых удаляются яички и формируются наружные гениталии женского типа. То есть у части трансгендерных женщин яички не удалены и в них продолжается синтез тестостерона. Правда терапия женскими половыми гормонами несколько снижает его уровень. К участию в Олимпиаде в Токио заявлено несколько трансгендерных женщин. Одна из них штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард уже даже выиграла золотую медаль.
Теперь обратимся к проблеме, которая действительно существует в отношении допуска к женским соревнованиям интерсексуальных и трансгендерных спортсменок. Здесь в противоречие входят два базовых олимпийских принципа. Первый гласит, что все имеют право на участие в соревнованиях, а согласно второму, спортсмены должны быть в равных условиях, то есть никто не должен иметь изначальных преимуществ. Считается, что у интерсексуальных и трансгендерных спортсменок такое изначальное преимущество есть и оно связано с высоким уровнем тестостерона. Прежде чем перейти к ныне действующим правилам, регулирующим максимально допустимый уровень тестостерона у спортсменок, коротко рассмотрим кто такие интерсексуалы и трансгендеры.
Интерсексуальные спортсменки имеют наружные гениталии женского типа. Поэтому при рождении им был присвоен женский пол, их растили как девочек и, самое важное, они считают себя таковыми. Однако в брюшной полости у них не яичники, а яички, продуцирующие такое количество тестостерона, так что его уровень соответствует мужскому. Как правило, это результат изменений либо в гене рецептора андрогенов, либо в гене 5-альфа редуктазы.
На предыдущих олимпиадах, обычно, участвовало несколько интерсексуальных спортсменок. Собственно скандал, возникший вокруг бегуньи из Южной Африки Кастер Семения, и привёл к тому, что МОК и другие спортивные организации ввели правила, регулирующие максимальный уровень тестостерона у спортсменок, допускаемых к соревнованиям. Полагаю, что об интерсексуальных спортсменках услышим, когда начнутся соревнования по лёгкой атлетике.
Коротко о трансгендерах. Есть трансгендерные женщины, трансгендерные мужчины и небинарные трансгендеры или квиры. Трансгендерные женщины рождены с мужским телом и им при рождении был присвоен мужской пол. Однако они не принимают пол своего тела и, считая себя женщинами, меняют свой пол. Для этого используются женские половые гормоны. Некоторые (но не все) также делают операции, при которых удаляются яички и формируются наружные гениталии женского типа. То есть у части трансгендерных женщин яички не удалены и в них продолжается синтез тестостерона. Правда терапия женскими половыми гормонами несколько снижает его уровень. К участию в Олимпиаде в Токио заявлено несколько трансгендерных женщин. Одна из них штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард уже даже выиграла золотую медаль.
Трансгендерные мужчины родились с женским телом, но изменили свой пол на мужской. Среди спортсменов такие случаи были, но смена пола происходила после завершения спортивной карьеры. У трансгендерных мужчин шанс на победу в мужских соревнованиях практически нулевой, так что на Олимпиаде их нет.
Квиры это трансгендеры, которые не считают себя ни мужчинами ни женщинами. У квиров нормально сформированная половая система, но они не согласны с полом своего тела, правда и к противоположному полу они себя не относят. На Олимпиаде в Токио в составе женской футбольной команды Канады есть такой игрок. Это Ребекка Квин, правда, имя Ребекка желательно не использовать. В данном случае проблем с допуском к соревнованию нет, поскольку игрок от рождения женщина и никаких гормональных препаратов не принимает. СМИ преподносят это как событие огромной важности – впервые трансгендеры стали «видимыми» на Олимпиаде. Честно говоря, для меня это выглядит не совсем логично. Соревнования женские, команда женская, а член команды не считает себя женщиной и более того настаивает, чтобы по отношению к нему использовались не женские местоимения, а местоимения множественного числа (это принято у западных квиров).
Квиры это трансгендеры, которые не считают себя ни мужчинами ни женщинами. У квиров нормально сформированная половая система, но они не согласны с полом своего тела, правда и к противоположному полу они себя не относят. На Олимпиаде в Токио в составе женской футбольной команды Канады есть такой игрок. Это Ребекка Квин, правда, имя Ребекка желательно не использовать. В данном случае проблем с допуском к соревнованию нет, поскольку игрок от рождения женщина и никаких гормональных препаратов не принимает. СМИ преподносят это как событие огромной важности – впервые трансгендеры стали «видимыми» на Олимпиаде. Честно говоря, для меня это выглядит не совсем логично. Соревнования женские, команда женская, а член команды не считает себя женщиной и более того настаивает, чтобы по отношению к нему использовались не женские местоимения, а местоимения множественного числа (это принято у западных квиров).
×
Это Ребекка Квин (Rebecca Quinn)
*
Можно много говорить о толерантности, но участие интерсексуальных и трансгендерных спортсменок в женских соревнованиях у довольно большого числа людей вызывает неприятие. Вот и нынешняя победа трансгендерной штангистки Лоррел Хаббард вызвала такой резонанс, что председатель МОК Томас Бах был вынужден давать разъяснения. В нём он сослался на ныне действующие правила МОК и других спортивных организация, в частности Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций (МФЛФ) - ныне World Athletics. Согласно этим правилам трансгендерные спортсменки допускаются к соревнованиям при условии что уровень тестостерона ниже 10 nmol/L в течение, как минимум, 12 месяцев перед соревнованием. Этого можно достичь с помощью эстрогенов и антиандрогенов, так что удаление яичек необязательно. Гормональная терапия эстрогенами у трансгендерных женщин проводится с момента начала их перехода до конца жизни. Хотя эстрогены подавляют синтез тестостерона, его уровень все же остаётся намного выше, чем у женщин. Поэтому требуются ещё и антиандрогенные препараты (они понижают уровень андрогенов - мужских половых гормонов, в том числе и тестостерона). В качестве антиандрогена WADA разрешает трансгендерным женщинам принимать спиронолактон. Ещё лучший результат дают препараты, являющиеся аналогами гонадотропин-рилизинг гормона, однако они достаточно дорогие и не везде доступны. В любом случае трансгендерные спортсменки должны обращаться в WADA за получением специального разрешения (Therapeutic Use Exemption).
Фактически для трансгендеров использовали тот же предельно допустимый уровень тестостерона, который был введён в 2011 году для интерсексуалов. Но тогда с этим согласились не все, спортивный суд в Лозанне потребовал представить доказательства того, что повышенный уровень тестостерона действительно обеспечивает изначальное преимущество. Пока готовились доказательства, правила не действовали (с 2015 по 2018 год). После нового рассмотрения в суде его запрет был снят, а новые правила выглядят следующим образом:
К соревнованиям в беге на 400м, 400м с барьерами, 800м, 1500м, одну милю, как в индивидуальном забеге, так и эстафетной гонке, а также в комбинированных видах, включающих бег в диапазоне от 400м до 1 мили допускаются спортсменки чей уровень тестостерона ниже 5 nmol/L в течение, как минимум, 12 месяцев перед соревнованием.
То есть новые правила требуют ещё большего снижения уровня тестостерона (вместо 10 nmol/L стало 5 nmol/L), но они распространяются только на указанные выше виды спорта.
Золотая и серебряная чемпионки Олимпиады 2016 года в беге на 800 м Кастер Семения из ЮАР и Франсина Нийонсаба из Бурундии (обе интерсексуалы), не могут принять участие в соревнованиях на своей коронной дистанции, поскольку они не хотят принимать антиандрогены, так как считают, что те отрицательно влияют на их здоровье. Но обе попытались попробовать себя в беге на 5 км, эта дистанция не попадает в ограничительный список. Кастер Семения не смогла достигнуть квалификационного результата, позволяющего участвовать в Олимпиаде, а вот Франсине Нийонсаба это удалось. Так что посмотрим, как она выступит в Токио.
Есть много указаний на то, что правила допуска к женским соревнованиям после Олимпиады будут пересмотрены. Правда, найти решение, которое удовлетворило бы всех, на мой взгляд, невозможно, если только не проводить отдельно соревнования для интерсексуалов, трансгендеров и прочих сумасшедших.
Несколько слов о том, помогает ли «видимость» ЛГБТ спортсменов формированию толерантности. Я в этом неуверенн. Пока что успешные выступления трансгендеров и интерсекуалов приводят только к повышению неприязни и агрессивности. Возьмите, к примеру, США – страну, где политика толерантности к ЛГБТ возведена на государственный уровень. Тем не менее победы трансгендеров в детских соревнованиях среди девочек, вызвало такую волну негодования, что отдельные штаты начали принимать законы, запрещающие или ограничивающие участие трансгендеров в детских и юношеских соревнованиях.
P.S. Пожалуйста, в комментариях избегайте оскорбительных, а тем более нецензурных выражений. Любую мысль, в том числе и полное несогласие, всегда можно выразить в корректной форме.
*
Можно много говорить о толерантности, но участие интерсексуальных и трансгендерных спортсменок в женских соревнованиях у довольно большого числа людей вызывает неприятие. Вот и нынешняя победа трансгендерной штангистки Лоррел Хаббард вызвала такой резонанс, что председатель МОК Томас Бах был вынужден давать разъяснения. В нём он сослался на ныне действующие правила МОК и других спортивных организация, в частности Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций (МФЛФ) - ныне World Athletics. Согласно этим правилам трансгендерные спортсменки допускаются к соревнованиям при условии что уровень тестостерона ниже 10 nmol/L в течение, как минимум, 12 месяцев перед соревнованием. Этого можно достичь с помощью эстрогенов и антиандрогенов, так что удаление яичек необязательно. Гормональная терапия эстрогенами у трансгендерных женщин проводится с момента начала их перехода до конца жизни. Хотя эстрогены подавляют синтез тестостерона, его уровень все же остаётся намного выше, чем у женщин. Поэтому требуются ещё и антиандрогенные препараты (они понижают уровень андрогенов - мужских половых гормонов, в том числе и тестостерона). В качестве антиандрогена WADA разрешает трансгендерным женщинам принимать спиронолактон. Ещё лучший результат дают препараты, являющиеся аналогами гонадотропин-рилизинг гормона, однако они достаточно дорогие и не везде доступны. В любом случае трансгендерные спортсменки должны обращаться в WADA за получением специального разрешения (Therapeutic Use Exemption).
Фактически для трансгендеров использовали тот же предельно допустимый уровень тестостерона, который был введён в 2011 году для интерсексуалов. Но тогда с этим согласились не все, спортивный суд в Лозанне потребовал представить доказательства того, что повышенный уровень тестостерона действительно обеспечивает изначальное преимущество. Пока готовились доказательства, правила не действовали (с 2015 по 2018 год). После нового рассмотрения в суде его запрет был снят, а новые правила выглядят следующим образом:
К соревнованиям в беге на 400м, 400м с барьерами, 800м, 1500м, одну милю, как в индивидуальном забеге, так и эстафетной гонке, а также в комбинированных видах, включающих бег в диапазоне от 400м до 1 мили допускаются спортсменки чей уровень тестостерона ниже 5 nmol/L в течение, как минимум, 12 месяцев перед соревнованием.
То есть новые правила требуют ещё большего снижения уровня тестостерона (вместо 10 nmol/L стало 5 nmol/L), но они распространяются только на указанные выше виды спорта.
Золотая и серебряная чемпионки Олимпиады 2016 года в беге на 800 м Кастер Семения из ЮАР и Франсина Нийонсаба из Бурундии (обе интерсексуалы), не могут принять участие в соревнованиях на своей коронной дистанции, поскольку они не хотят принимать антиандрогены, так как считают, что те отрицательно влияют на их здоровье. Но обе попытались попробовать себя в беге на 5 км, эта дистанция не попадает в ограничительный список. Кастер Семения не смогла достигнуть квалификационного результата, позволяющего участвовать в Олимпиаде, а вот Франсине Нийонсаба это удалось. Так что посмотрим, как она выступит в Токио.
Есть много указаний на то, что правила допуска к женским соревнованиям после Олимпиады будут пересмотрены. Правда, найти решение, которое удовлетворило бы всех, на мой взгляд, невозможно, если только не проводить отдельно соревнования для интерсексуалов, трансгендеров и прочих сумасшедших.
Несколько слов о том, помогает ли «видимость» ЛГБТ спортсменов формированию толерантности. Я в этом неуверенн. Пока что успешные выступления трансгендеров и интерсекуалов приводят только к повышению неприязни и агрессивности. Возьмите, к примеру, США – страну, где политика толерантности к ЛГБТ возведена на государственный уровень. Тем не менее победы трансгендеров в детских соревнованиях среди девочек, вызвало такую волну негодования, что отдельные штаты начали принимать законы, запрещающие или ограничивающие участие трансгендеров в детских и юношеских соревнованиях.
P.S. Пожалуйста, в комментариях избегайте оскорбительных, а тем более нецензурных выражений. Любую мысль, в том числе и полное несогласие, всегда можно выразить в корректной форме.
Общаются два педика. Не знают как выделится из толпы.
Один говорит - вот я, одену все голубое и пройдусь по улице, все скажут "голубой", а я поклонюсь.
- А я запишусь в футбольную команду. Представляешь получаю мяч, бегу и забиваю его в собственные ворота все кричат - 3,14**РАС, а я кланяюсь кланяюсь.
Один говорит - вот я, одену все голубое и пройдусь по улице, все скажут "голубой", а я поклонюсь.
- А я запишусь в футбольную команду. Представляешь получаю мяч, бегу и забиваю его в собственные ворота все кричат - 3,14**РАС, а я кланяюсь кланяюсь.
Источник:
Ссылки по теме:
- Российские гребцы лишились поездки на Олимпиаду, попавшись на допинге
- 5 пар близняшек, которые прямо сейчас блистают на Олимпиаде в Токио
- МОК одобрил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио
- МОК запретил спортсменам на Олимпиаде преклонять колено в поддержку BLM
- КНДР отказалась участвовать в Олимпиаде в Токио
31
Понравилось31
Новости партнёров
Полагаю, что ради экономии времени и в знак согласия, что все люди равны в правах, олимпийские игры пора освободить от стереотипов полностью. Отменить не только гендерное не равенство, но и неравенство видов спорта. почему, если существо( не важно какого пола, расы, ориентации, образования, вероисповедания) решило, что оно хочет, то не может соревноваться со всеми. Поэтому, надо всех заявивших себя на игры существ собрать на одной арене и пусть Ё**шaтся все против всех. Бабы и мужики, дети, геи, трансгендеры, инопланетяне. кто с копьями, кто с ядром, кто с бутсами, кто в плавках, кто на велосипеде. И все в одну кучу без всяких предрассудков.
Это сарказм, если что.
А при том уровне терапевтических исключений в спорте - ещё и Наркоолимпиаду.
Единственное, в чем загвоздка - преимущества трансгендеров и интерсексуалов.