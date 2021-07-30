«Радужная» Олимпиада Токио

Это Ребекка Квин (Rebecca Quinn)



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Можно много говорить о толерантности, но участие интерсексуальных и трансгендерных спортсменок в женских соревнованиях у довольно большого числа людей вызывает неприятие. Вот и нынешняя победа трансгендерной штангистки Лоррел Хаббард вызвала такой резонанс, что председатель МОК Томас Бах был вынужден давать разъяснения. В нём он сослался на ныне действующие правила МОК и других спортивных организация, в частности Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций (МФЛФ) - ныне World Athletics. Согласно этим правилам трансгендерные спортсменки допускаются к соревнованиям при условии что уровень тестостерона ниже 10 nmol/L в течение, как минимум, 12 месяцев перед соревнованием. Этого можно достичь с помощью эстрогенов и антиандрогенов, так что удаление яичек необязательно. Гормональная терапия эстрогенами у трансгендерных женщин проводится с момента начала их перехода до конца жизни. Хотя эстрогены подавляют синтез тестостерона, его уровень все же остаётся намного выше, чем у женщин. Поэтому требуются ещё и антиандрогенные препараты (они понижают уровень андрогенов - мужских половых гормонов, в том числе и тестостерона). В качестве антиандрогена WADA разрешает трансгендерным женщинам принимать спиронолактон. Ещё лучший результат дают препараты, являющиеся аналогами гонадотропин-рилизинг гормона, однако они достаточно дорогие и не везде доступны. В любом случае трансгендерные спортсменки должны обращаться в WADA за получением специального разрешения (Therapeutic Use Exemption).



Фактически для трансгендеров использовали тот же предельно допустимый уровень тестостерона, который был введён в 2011 году для интерсексуалов. Но тогда с этим согласились не все, спортивный суд в Лозанне потребовал представить доказательства того, что повышенный уровень тестостерона действительно обеспечивает изначальное преимущество. Пока готовились доказательства, правила не действовали (с 2015 по 2018 год). После нового рассмотрения в суде его запрет был снят, а новые правила выглядят следующим образом:

К соревнованиям в беге на 400м, 400м с барьерами, 800м, 1500м, одну милю, как в индивидуальном забеге, так и эстафетной гонке, а также в комбинированных видах, включающих бег в диапазоне от 400м до 1 мили допускаются спортсменки чей уровень тестостерона ниже 5 nmol/L в течение, как минимум, 12 месяцев перед соревнованием.

То есть новые правила требуют ещё большего снижения уровня тестостерона (вместо 10 nmol/L стало 5 nmol/L), но они распространяются только на указанные выше виды спорта.



Золотая и серебряная чемпионки Олимпиады 2016 года в беге на 800 м Кастер Семения из ЮАР и Франсина Нийонсаба из Бурундии (обе интерсексуалы), не могут принять участие в соревнованиях на своей коронной дистанции, поскольку они не хотят принимать антиандрогены, так как считают, что те отрицательно влияют на их здоровье. Но обе попытались попробовать себя в беге на 5 км, эта дистанция не попадает в ограничительный список. Кастер Семения не смогла достигнуть квалификационного результата, позволяющего участвовать в Олимпиаде, а вот Франсине Нийонсаба это удалось. Так что посмотрим, как она выступит в Токио.



Есть много указаний на то, что правила допуска к женским соревнованиям после Олимпиады будут пересмотрены. Правда, найти решение, которое удовлетворило бы всех, на мой взгляд, невозможно, если только не проводить отдельно соревнования для интерсексуалов, трансгендеров и прочих сумасшедших.



Несколько слов о том, помогает ли «видимость» ЛГБТ спортсменов формированию толерантности. Я в этом неуверенн. Пока что успешные выступления трансгендеров и интерсекуалов приводят только к повышению неприязни и агрессивности. Возьмите, к примеру, США – страну, где политика толерантности к ЛГБТ возведена на государственный уровень. Тем не менее победы трансгендеров в детских соревнованиях среди девочек, вызвало такую волну негодования, что отдельные штаты начали принимать законы, запрещающие или ограничивающие участие трансгендеров в детских и юношеских соревнованиях.



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