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«Радужная» Олимпиада Токио

«Радужная» Олимпиада Токио (5 фото)

Автор:
30 июля 2021 14:40
Метки: Радужная   олимпиада   токио   
1856
5
Олимпиада в Токио отличается не только тем, что она проходит в период пандемии. Это также и самая «радужная» олимпиада. Действительно, ещё задолго до её начала и сейчас, когда игры идут полным ходом, внимание СМИ непропорционально сфокусировано на спортсменах, относящихся к секс-меньшинствам. Как огромное достижение преподносится тот факт, что таковых на играх в Токио 168 человек – это больше, чем на предыдущих олимпиадах.
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Метки: Радужная   олимпиада   токио   
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31  комментарий
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2k
Заряд бодрости 4 часа назад
за допинг наказывают, а на гомиков с их очевидными преимуществами глаза закрывают... самые главные гомики у них в МОК
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11k
Великий Кормчий 18 минут назад
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631
Kanifolkin 40 минут назад
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25
Иероним Босх 51 минуту назад
Начал писать что-то заумное в духе автора, потом решил быть собой, ведь я имею право.
Полагаю, что ради экономии времени и в знак согласия, что все люди равны в правах, олимпийские игры пора освободить от стереотипов полностью. Отменить не только гендерное не равенство, но и неравенство видов спорта. почему, если существо( не важно какого пола, расы, ориентации, образования, вероисповедания) решило, что оно хочет, то не может соревноваться со всеми. Поэтому, надо всех заявивших себя на игры существ собрать на одной арене и пусть Ё**шaтся все против всех. Бабы и мужики, дети, геи, трансгендеры, инопланетяне. кто с копьями, кто с ядром, кто с бутсами, кто в плавках, кто на велосипеде. И все в одну кучу без всяких предрассудков.
Это сарказм, если что.
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527
суссик Час назад
Эта Алимпиада никак не связана с Россией и мне абсолютно неинтересна..
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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23k
Владимир 2 часа назад
Мат-маь-мать, а тут разбор сортов говна..
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558
Олег 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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3k
solovei7 2 часа назад
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55k
Андрей 2 часа назад
Не понимаю, почему до сих пор, при такой всемирной любви к педикам и прочим небинарным извратам - МОК не организовал какую-нибудь Гомоолимпиаду, по аналогии с Параолимпиадой.
А при том уровне терапевтических исключений в спорте - ещё и Наркоолимпиаду.
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6k
Ф Ив 3 часа назад
Думаю правильнее всего так: геи и лесбиянки пусть соревнуются так как есть, не думаю, что сексуальная ориентация дает какие-либо преимущества. А трансгендеры, интерсексуалы, квиры пусть соревнуются отдельно.
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2k
LekS 3 часа назад
Так понятно же, что уровень тестостерона мало на что влияет. Человек в подростковом возрасте сформировался по мужскому типу, у него больше сердце, больше легкие, крепче мышцы и скелет. И сколько тестостерон ни меряйте - у него будет преимущество.
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3k
Иван 3 часа назад
И медали им дырявые выдавать.
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22k
Андрей 3 часа назад
Хорош уже на фишках всякую гомосятину постить!
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22k
Андрей 3 часа назад
«Радужная» Олимпиада ТокиоПосмотреть
«Радужная» Олимпиада Токио
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2k
V2.Smirnov 3 часа назад
Ну вы помните откуда, да?
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−23
Андрей 4 часа назад
Маски шоу: Это не наши!
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7k
insaider 4 часа назад
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838
Вальдемар 4 часа назад
И как без мата комментировать этот зоопарк?
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