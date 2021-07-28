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Экспериментальный автомат ТКБ-022ПМ

Экспериментальный автомат ТКБ-022ПМ (7 фото)

Автор:
28 июля 2021 21:48
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: вооружение   изобретения   технологии   
712
7
Уникальный автомат так и не был принят на вооружение, поскольку пугал своей новизной и необычными конструкторскими решениями военное руководство страны.
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Метки: вооружение   изобретения   технологии   
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8  комментариев
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393
Марат Ульданов 2 часа назад
Коробов это уникально. Калашников это унификация.
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5k
Свирепый Бамбр 39 минут назад
Как по мне, то из коротких автоматов MF-P90 самый удобный и офигенный!
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11k
Алекс 2 часа назад
- но «космический» дизайн, использование непривычного для того времени пластика и отражение гильз в лицо стрелку при ведении огня с левого плеча не позволили принять его на вооружение.

- выброс стреляных гильз и вывод пороховых газов производился вперед у дульного среза оружия, что обеспечивало стрельбу как с правого, так и с левого плеча.

Автор. Что то одно надо убрать...
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13k
Алексей 2 часа назад
Характеристики конечно внушают, но АК и модификации имеют еще много моментов прикладного применения.
Возможно для "городского" использования спецподразделениями и был бы востребован, но тогда таковых попросту не существовало.
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9k
Александр 3 часа назад
Магазин упирается в локоть... И сборка-разборка никакая. Самое дурацкое использование буллпапа.
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так себе
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