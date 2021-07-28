712
7
Уникальный автомат так и не был принят на вооружение, поскольку пугал своей новизной и необычными конструкторскими решениями военное руководство страны.
Перед вами экспериментальный автомат ТКБ-022ПМ компоновки булл-пап, который был разработан Германом Коробовым в 1960-х годах в ЦКИБ СОО. Уникальный автомат так и не был принят на вооружение, поскольку пугал своей новизной и необычными конструкторскими решениями военное руководство страны. Благодаря пластиковому корпусу масса автомата составляла 2,6 кг. Его длина составляла 755 мм, при длине ствола - 415 мм. В магазин помещалось 30 патронов калибра 7,62. Скорострельность - 560 выстрелов/мин.
Тем не менее, он был своего рода прорывом и потому заслуживает более детального знакомства.
Тем не менее, он был своего рода прорывом и потому заслуживает более детального знакомства.
После окончания Второй Мировой войны, для участия в конкурсе на новое стрелковое оружие Советской Армии советский, конструктор-оружейник
Герман Александрович Коробов приступил к разработке автомата ТКБ-408 под патрон 7.62х39 мм, построенного в компоновке «буллпап». Однако автомат Коробова ТКБ-408 выбыл из участия в конкурсе, а на вооружение был принят автомат Калашникова АК-47.
После того как автомат ТКБ-408 был отвергнут, Коробов на некоторое время отказался от оружия в компоновке буллпап, однако в начале 1960-х годов снова вернулся к ней, создав целое семейство автоматов под индексом ТКБ-022 (ТКБ – Тульское Конструкторское Бюро), при этом каждый новый образец существенно отличался от предыдущего.
В новое семейство автомата ТКБ-022 вошли модели:
- ТКБ-022 № 1, № 2, № З;
- ТКБ-022П № 1, № 2, № З;
- ТКБ-022ПМ № 1, № 2;
- ТКБ-022ПМ5 № 1.
В начале 1961 года в СССР была открыта тема, направленная на разработку новых схем автоматов и пулеметов, а также на поиск более совершенных принципов автоматики. Образцы должны были иметь простую конструкцию, малый вес и быть надежными в эксплуатации.
В рамках этой темы Коробов в 1961 году создал автомат ТКБ-022, в конструкции которого просматриваются признаки компоновки «буллпап». В том же 1961 году на испытания были представлены три варианта автомата ТКБ-022 - №1, №2 и №3,
Герман Александрович Коробов приступил к разработке автомата ТКБ-408 под патрон 7.62х39 мм, построенного в компоновке «буллпап». Однако автомат Коробова ТКБ-408 выбыл из участия в конкурсе, а на вооружение был принят автомат Калашникова АК-47.
После того как автомат ТКБ-408 был отвергнут, Коробов на некоторое время отказался от оружия в компоновке буллпап, однако в начале 1960-х годов снова вернулся к ней, создав целое семейство автоматов под индексом ТКБ-022 (ТКБ – Тульское Конструкторское Бюро), при этом каждый новый образец существенно отличался от предыдущего.
В новое семейство автомата ТКБ-022 вошли модели:
- ТКБ-022 № 1, № 2, № З;
- ТКБ-022П № 1, № 2, № З;
- ТКБ-022ПМ № 1, № 2;
- ТКБ-022ПМ5 № 1.
В начале 1961 года в СССР была открыта тема, направленная на разработку новых схем автоматов и пулеметов, а также на поиск более совершенных принципов автоматики. Образцы должны были иметь простую конструкцию, малый вес и быть надежными в эксплуатации.
В рамках этой темы Коробов в 1961 году создал автомат ТКБ-022, в конструкции которого просматриваются признаки компоновки «буллпап». В том же 1961 году на испытания были представлены три варианта автомата ТКБ-022 - №1, №2 и №3,
×
Автомат ТКБ-022 построен по довольно необычной для автоматов пистолетной компоновочной схеме, при которой магазин размещен в рукоятке управления огнем. В оружии использовалась автоматика с отводом пороховых газов из канала ствола. Затвор поворотный. Затворная рама с затвором имеет короткий ход, а кольцевой поршень, расположенный на стволе, имеет длинный ход отката. Затворная рама и поршень имеют разъемное соединение, действующее автоматически.
Выброс гильз производился только на правую сторону оружия. УСМ допускает ведение как одиночного, так и автоматического огня. Одной из отличительных особенностей является широкое использование пластика. Корпус оружия представлял собой пластиковый «футляр», раскрывающийся на две половинки.
Во время проведения огневых испытаний автомата ТКБ-022, при настреле из образца № 1 – 13350 выстрелов и из образца № 3 – 3036 выстрелов, задержек не было, а кучность стрельбы не уступала автомату АКМ, но «космический» дизайн, использование непривычного для того времени пластика и отражение гильз в лицо стрелку при ведении огня с левого плеча не позволили принять его на вооружение.
Тогда же в 1961 году был объявлен конкурс на создание 7,62-мм легкого автомата под патрон образца 1943 года. И в 1962 году Коробов на базе ТКБ-022 разрабатывает 7,62-мм экспериментальный автомат по схеме «буллпап» ТКБ-022П модели № 1, № 2, № З.
Выброс гильз производился только на правую сторону оружия. УСМ допускает ведение как одиночного, так и автоматического огня. Одной из отличительных особенностей является широкое использование пластика. Корпус оружия представлял собой пластиковый «футляр», раскрывающийся на две половинки.
Во время проведения огневых испытаний автомата ТКБ-022, при настреле из образца № 1 – 13350 выстрелов и из образца № 3 – 3036 выстрелов, задержек не было, а кучность стрельбы не уступала автомату АКМ, но «космический» дизайн, использование непривычного для того времени пластика и отражение гильз в лицо стрелку при ведении огня с левого плеча не позволили принять его на вооружение.
Тогда же в 1961 году был объявлен конкурс на создание 7,62-мм легкого автомата под патрон образца 1943 года. И в 1962 году Коробов на базе ТКБ-022 разрабатывает 7,62-мм экспериментальный автомат по схеме «буллпап» ТКБ-022П модели № 1, № 2, № З.
Автомат ТКБ-022П отличался широким применением пластмасс при изготовлении корпуса, что явилось громадным шагом вперед для того времени. Легкий автомат ТКБ-022П по конструкции, использованию новых материалов и сборки без трудоемких подгоночных работ представлял собой совершенно новое, оригинальное решение, однако выброс гильз производился только на правую сторону.
Масса ТКБ-022П без магазина составила 2,5 кг при длине оружия 635 мм, а по кучности стрельбы новое оружие не уступало автомату Калашникова АКМ.
Продолжая работу над созданием легкого автомата под патрон 7,62x39 мм, для улучшения кучности боя при стрельбе автоматическим огнем из неустойчивого положения, Коробов модернизирует ТКБ-022П и создает автомат ТКБ-022ПМ модели № 1 и № 2.
Масса ТКБ-022П без магазина составила 2,5 кг при длине оружия 635 мм, а по кучности стрельбы новое оружие не уступало автомату Калашникова АКМ.
Продолжая работу над созданием легкого автомата под патрон 7,62x39 мм, для улучшения кучности боя при стрельбе автоматическим огнем из неустойчивого положения, Коробов модернизирует ТКБ-022П и создает автомат ТКБ-022ПМ модели № 1 и № 2.
Помимо компактных габаритов автомат ТКБ-022ПМ отличался весьма передовыми на тот момент решениями – кроме пластикового корпуса, выброс стреляных гильз и вывод пороховых газов производился вперед у дульного среза оружия, что обеспечивало стрельбу как с правого, так и с левого плеча.
Автомат ТКБ-022ПМ использовал газоотводную автоматику с кольцевым газовым поршнем, расположенным вокруг ствола. Запирание ствола обеспечивается скользящим в вертикальной плоскости клиновым затвором, что с одной стороны позволило максимально сократить длину ствольной коробки, а с другой - потребовало введения дополнительной детали – досылателя / извлекателя. Эта U-образная деталь, подвижная в горизонтальной плоскости вперед и назад, отвечает за досылание патрона в патронник, извлечение из ствола стреляной гильзы и досылание гильзы в выводящую трубку над стволом, через которую гильза попадает в переднюю часть оружия и там уже выпадает наружу у основания мушки.
Автомат ТКБ-022ПМ использовал газоотводную автоматику с кольцевым газовым поршнем, расположенным вокруг ствола. Запирание ствола обеспечивается скользящим в вертикальной плоскости клиновым затвором, что с одной стороны позволило максимально сократить длину ствольной коробки, а с другой - потребовало введения дополнительной детали – досылателя / извлекателя. Эта U-образная деталь, подвижная в горизонтальной плоскости вперед и назад, отвечает за досылание патрона в патронник, извлечение из ствола стреляной гильзы и досылание гильзы в выводящую трубку над стволом, через которую гильза попадает в переднюю часть оружия и там уже выпадает наружу у основания мушки.
На ствол автомата возможна установка дульной насадки для метания винтовочных гранат. Соответственно оружие имело включаемый вручную кран, перекрывавший газоотвод при стрельбе винтовочными гранатами.
Предохранитель-переводчик режимов огня расположен слева над пистолетной рукояткой управления огнем.
Для питания ТКБ-022ПМ боеприпасами используются штатные магазины автомата АКМ на 30 патронов от автомата Калашникова, устанавливающиеся непосредственно перед затыльником.
Корпус оружия выполнен из пластмассы с металлическими вставками.
Открытые прицельные приспособления ТКБ-022 ПМ – регулируемые. При этом длина прицельной линии была сравнительно мала.
Огневые испытания ТКБ-022ПМ № 1 подтвердили его высокую надежность. При автоматической стрельбе из неустойчивого положения автомат показал кучность стрельбы в три раза выше, чем АКМ. Масса автомата ТКБ-022ПМ № 1 без магазина составила 2,8 кг при длине оружия 525 мм. Дальнейшее совершенствование технологии изготовления ТКБ-022ПМ, в том числе на базе модели № 1, и применение новых материалов позволило снизить массу ТКБ-022ПМ № 2 с 2,8 кг до 2,34 кг.
В дальнейшем на базе автомата ТКБ-022ПМ Коробов создал автомат ТКБ-022ПМ5 под новый перспективный на тот момент патрон 5,6х39 мм.
Предохранитель-переводчик режимов огня расположен слева над пистолетной рукояткой управления огнем.
Для питания ТКБ-022ПМ боеприпасами используются штатные магазины автомата АКМ на 30 патронов от автомата Калашникова, устанавливающиеся непосредственно перед затыльником.
Корпус оружия выполнен из пластмассы с металлическими вставками.
Открытые прицельные приспособления ТКБ-022 ПМ – регулируемые. При этом длина прицельной линии была сравнительно мала.
Огневые испытания ТКБ-022ПМ № 1 подтвердили его высокую надежность. При автоматической стрельбе из неустойчивого положения автомат показал кучность стрельбы в три раза выше, чем АКМ. Масса автомата ТКБ-022ПМ № 1 без магазина составила 2,8 кг при длине оружия 525 мм. Дальнейшее совершенствование технологии изготовления ТКБ-022ПМ, в том числе на базе модели № 1, и применение новых материалов позволило снизить массу ТКБ-022ПМ № 2 с 2,8 кг до 2,34 кг.
В дальнейшем на базе автомата ТКБ-022ПМ Коробов создал автомат ТКБ-022ПМ5 под новый перспективный на тот момент патрон 5,6х39 мм.
ТКБ-022 №1
Конструкция ТКБ-022ПМ5 была аналогична автомату ТКБ-022ПМ, а проведенные испытания показали, что кучность стрельбы из этого оружия из положения «лежа с руки» на дальности 100 м лучше, чем у штатного автомата АКМ.
Испытания подтвердили высокую надежность ТКБ-022ПМ, однако автоматы Коробова так и остались только в виде опытных образцов, на что сказались как объективные причины (например, смещенный центр тяжести к задней части оружия и «живучесть» пластикового корпуса при длительной эксплуатации в сложных условиях и хранении) так и субъективные причины (военное руководство, отвечающее за принятие оружие на вооружение было весьма консервативно и не приветствовало радикальных перемен). К тому же автомат АКМ был уже достаточно хорошо освоен производством и в войсках.
Конструкция ТКБ-022ПМ5 была аналогична автомату ТКБ-022ПМ, а проведенные испытания показали, что кучность стрельбы из этого оружия из положения «лежа с руки» на дальности 100 м лучше, чем у штатного автомата АКМ.
Испытания подтвердили высокую надежность ТКБ-022ПМ, однако автоматы Коробова так и остались только в виде опытных образцов, на что сказались как объективные причины (например, смещенный центр тяжести к задней части оружия и «живучесть» пластикового корпуса при длительной эксплуатации в сложных условиях и хранении) так и субъективные причины (военное руководство, отвечающее за принятие оружие на вооружение было весьма консервативно и не приветствовало радикальных перемен). К тому же автомат АКМ был уже достаточно хорошо освоен производством и в войсках.
Источник:
Ссылки по теме:
- Филиппинский студент получил электричество из гнилых фруктов
- 10 невероятных изобретений женщин
- 15 гениальных изобретений из журнала "Юный техник", где описаны технологии будущего
- В "Ростехе" разработали устройство, который позволяет "сидеть" стоя
- Инженеры из Youtube создали работающий световой меч
Метки: вооружение изобретения технологии
33
Понравилось33
Новости партнёров
- выброс стреляных гильз и вывод пороховых газов производился вперед у дульного среза оружия, что обеспечивало стрельбу как с правого, так и с левого плеча.
Автор. Что то одно надо убрать...
Возможно для "городского" использования спецподразделениями и был бы востребован, но тогда таковых попросту не существовало.
Как указал Мангуст - в грудь еще возможно, но в локоть?
Это какое положение для стрельбы предполагается?