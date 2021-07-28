Экспериментальный автомат ТКБ-022ПМ

После окончания Второй Мировой войны, для участия в конкурсе на новое стрелковое оружие Советской Армии советский, конструктор-оружейник

Герман Александрович Коробов приступил к разработке автомата ТКБ-408 под патрон 7.62х39 мм, построенного в компоновке «буллпап». Однако автомат Коробова ТКБ-408 выбыл из участия в конкурсе, а на вооружение был принят автомат Калашникова АК-47.



После того как автомат ТКБ-408 был отвергнут, Коробов на некоторое время отказался от оружия в компоновке буллпап, однако в начале 1960-х годов снова вернулся к ней, создав целое семейство автоматов под индексом ТКБ-022 (ТКБ – Тульское Конструкторское Бюро), при этом каждый новый образец существенно отличался от предыдущего.



В новое семейство автомата ТКБ-022 вошли модели:

- ТКБ-022 № 1, № 2, № З;

- ТКБ-022П № 1, № 2, № З;

- ТКБ-022ПМ № 1, № 2;

- ТКБ-022ПМ5 № 1.



В начале 1961 года в СССР была открыта тема, направленная на разработку новых схем автоматов и пулеметов, а также на поиск более совершенных принципов автоматики. Образцы должны были иметь простую конструкцию, малый вес и быть надежными в эксплуатации.



В рамках этой темы Коробов в 1961 году создал автомат ТКБ-022, в конструкции которого просматриваются признаки компоновки «буллпап». В том же 1961 году на испытания были представлены три варианта автомата ТКБ-022 - №1, №2 и №3,