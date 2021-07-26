Скульптуры из покрышек

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На днях в России ввели новый закон об ограничениях утилизации автомобильных шин. А это значит, что уже очень скоро народные поделки из отработавших своё покрышек останутся лишь на фотографиях. А как вы относитесь к подобному украшению двора?
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Авторский пост
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