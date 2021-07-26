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Скульптуры из покрышек

Скульптуры из покрышек (30 фото)

Автор:
26 июля 2021 10:39
Метки: ЖЭК   Россия   Скульптуры   жэк арт   народное творчество   покрышки   эстетика   
144
30

На днях в России ввели новый закон об ограничениях утилизации автомобильных шин. А это значит, что уже очень скоро народные поделки из отработавших своё покрышек останутся лишь на фотографиях. А как вы относитесь к подобному украшению двора?

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Метки: ЖЭК   Россия   Скульптуры   жэк арт   народное творчество   покрышки   эстетика   
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8k
krivsan 48 минут назад
чудесно,надо еще на трассе в Сочи собрать из "конюшен"Pirelli,Goodyear,использованные и сделать гусей вдоль трассы
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