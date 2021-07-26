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Тест на знание гербов стран

Тест на знание гербов стран

Автор:
26 июля 2021 09:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: геральдика   геральдические тест   герб   гербы   гербы стран мира   тест на знание гербов   
669
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В этом тесте будут собраны самые разные гербы государств. Некоторые гербы угадать очень просто, даже если до этого вы никогда не видели герб определённого государства. А вот некоторые сложное будет отметить правильно методом тыка.
Начнём с простого. Герб какого государства изображён?
Начнём с простого. Герб какого государства изображён?
Нидерланды
Франция
Люксембург
Бельгия
Швейцария
Это герб одной из африканских стран. Какой?
Это герб одной из африканских стран. Какой?
Кения
Уганда
Руанда
Танзания
Чей герб?
Чей герб?
Германия
Австрия
Лихтенштейн
Ещё один лёгкий вопрос. Чей герб?
Ещё один лёгкий вопрос. Чей герб?
Турция
Албания
Греция
Болгария
А теперь сложнее. Сможет узнать страну по гербу?
А теперь сложнее. Сможет узнать страну по гербу?
Швеция
Норвегия
Дания
Финляндия
Исландия
Ирландия
Чей же это герб?
Чей же это герб?
Индонезия
Ирак
Сирия
Египет
Чей герб?
Чей герб?
Румыния
Испания
Молдова
Монако
А теперь начались по-настоящему сложные вопросы. Чей это герб?
А теперь начались по-настоящему сложные вопросы. Чей это герб?
Сьерра-Леоне
Либерия
Сальвадор
Армения
Чей же это герб?
Чей же это герб?
Венесуэла
Суринам
Перу
Чей герб?
Чей герб?
Того
Тувалу
Тринидад и Тобаго

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Метки: геральдика   геральдические тест   герб   гербы   гербы стран мира   тест на знание гербов   
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Метод научного тыка работает!)))
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10k
кира 7 минут назад
Гербов не знаю совсем (тест даже не стала проходить), а они, оказывается, очень красивые.
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