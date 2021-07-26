669
1
В этом тесте будут собраны самые разные гербы государств. Некоторые гербы угадать очень просто, даже если до этого вы никогда не видели герб определённого государства. А вот некоторые сложное будет отметить правильно методом тыка.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Гербовые легенды и загадки
- Удивительный герб экс-астронавтки, ставшей генерал-губернатором Канады
- Растения и их символичность на гербах мира
- Трактор, котик, картошка, цветы: студия Лебедева показала новый герб Белоруссии
- Странные и неожиданные гербы регионов России, которые способны удивить
33
Понравилось33
Новости партнёров