Сотрудники метро решили подзаработать на криптовалюте и попались

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Работники казанского метрополитена придумали себе подработку прямо на рабочем месте, но их быстро вычислили.
Сотрудники правоохранительных органов подозревают 40-летнего главного инженера и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта МУП "Метроэлектротранс" города Казани в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие предполагает, что мужчины решили сэкономить на электроэнергии и разместили оборудование для майнинга прямо в трансформаторной электроподстанции.
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Противоправные действия были проведены в марте 2021 года. За два месяца работы оборудования было израсходовано электроэнергии на 352 тыс рублей, за которую заплатила транспортная организация.
Мужчины дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
Мужчины дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
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Скорей всего, тревогу забили профильные службы, такая потеря энергии может свидетельствовать об опасной технической неисправности.