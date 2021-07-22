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Сотрудники метро решили подзаработать на криптовалюте и попались

Сотрудники метро решили подзаработать на криптовалюте и попались (4 фото)

Автор:
22 июля 2021 10:08
Сообщество : Криминал
Метки: деньги   казань   криптовалюта   майнинг   метро   метрополитен   электроэнергия   
2357
4
Работники казанского метрополитена придумали себе подработку прямо на рабочем месте, но их быстро вычислили.
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Метки: деньги   казань   криптовалюта   майнинг   метро   метрополитен   электроэнергия   
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11  комментариев
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4k
Hemul_D Час назад
Из расчета 4 руб. за киловат: 88000 кВт за два месяца или 1466 кВт в день!!! Дайте фото фермы!! Я хочу это видеть!!
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5k
Дмитрий Горчилин 19 минут назад
Трепались бы поменьше и майнили бы без алчности- глядишь, никому бы и дела не было бы. А так.. судя по всему, дополнительное оборудование начало давать заметную прибавку энергопотребления. При чем, ладно там во время движения, но они и на ночь его, судя по всему, не отключали. Ночью расход на электролампочки, мощное оборудование сразу заметно.
Скорей всего, тревогу забили профильные службы, такая потеря энергии может свидетельствовать об опасной технической неисправности.
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901
Игорь Полчаса назад
У юрлиц тарифы не такие как у физиков. Так что там с киловатами не всё так сказочно.
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−173
с миру по нитке Час назад
Казань столица пирамид жиды курят в стронке
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10k
котегRUS Час назад
Тебя посодют, а ты не майни
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