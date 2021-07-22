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Тест на знание флагов стран Евразии

Тест на знание флагов стран Евразии

Автор:
22 июля 2021 10:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   вексиллология   тест   тесты на знание флагов   флаги   флаговедение   
1055
1
10 вопросов, касающихся стран Европы и Азии. В этом тесте не будет общеизвестных флагов Китая, Японии, России или Германии.
Начнём с простого. Обратим свой взор на Европу. Сможете угадать флаг?
Начнём с простого. Обратим свой взор на Европу. Сможете угадать флаг?
Сербия
Нидерланды
Словакия
Чехия
А теперь сложнее. Это флаг Монако или Польши?
А теперь сложнее. Это флаг Монако или Польши?
Монако
Польша
Опять же, имеем дело с европейским государством. Но каким именно?
Опять же, имеем дело с европейским государством. Но каким именно?
Венгрия
Черногория
Болгария
Это точно флаг одной из стран Северной Европы. Вспомните, какой именно?
Это точно флаг одной из стран Северной Европы. Вспомните, какой именно?
Норвегия
Исландия
Финляндия
Швеция
Это точно панславянский флаг. О каком государстве идёт речь?
Это точно панславянский флаг. О каком государстве идёт речь?
Словакия
Словения
Сербия
Хорватия
А теперь очередь стран Азии. Сможете вспомнить, какой стране принадлежит этот флаг?
А теперь очередь стран Азии. Сможете вспомнить, какой стране принадлежит этот флаг?
Бангладеш
Лаос
Камбоджа
Этот флаг принадлежит одной из арабских стран. Какой?
Этот флаг принадлежит одной из арабских стран. Какой?
Иордания
Йемен
Оман
ОАЭ
Ирак
Чей флаг?
Чей флаг?
Малайзия
Бруней
Бутан
Шри-Ланка
Почти конец. Угадаете флаг?
Почти конец. Угадаете флаг?
Мьянма
Таиланд
Вьетнам
И заключительный вопрос. Это флаг Бахрейна или Катара?
И заключительный вопрос. Это флаг Бахрейна или Катара?
Бахрейн
Катар

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

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Метки: Тесты   вексиллология   тест   тесты на знание флагов   флаги   флаговедение   
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18  комментариев
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562
Zvirbulis 59 минут назад
Для меня единственно родным является вот этот флаг:
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55k
Андрей 49 минут назад
См ох... в недоумении!
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−106
Улыбака 50 минут назад
Занимательные флаги с доктором шелдоном купером
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44k
doker 51 минуту назад
Я двоечник...
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9k
Majul 52 минуты назад
Где вы получили такие сведения о флагах? Вексиллология точно является одной из любимых дисциплин. Из 10 вопросов ответили верно на 9.

Словкий/Словения попутал.

В Лаос попал наугад. Так что по честному 8 знал флагов )
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32k
Опаньки Час назад
7 из 10, норм
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