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10 вопросов, касающихся стран Европы и Азии. В этом тесте не будет общеизвестных флагов Китая, Японии, России или Германии.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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Словкий/Словения попутал.
В Лаос попал наугад. Так что по честному 8 знал флагов )